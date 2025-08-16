Nóng: Dẫn giải vợ Mr Hunter cùng con nhỏ về Việt Nam để điều tra vụ Mr Pip lừa đảo hơn 5.300 tỷ

Đời sống 16/08/2025 13:48

Đối tượng truy nã Ngô Thị Thêu (SN 1995) phạm tội 'Không tố giác tội phạm' theo Quyết định truy nã số 20647/QĐTN-CSHS ngày 10/12/2024 của Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 15/8, Tổ công tác gồm đại diện từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an), Văn phòng INTERPOL Việt Nam và Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận và dẫn giải đối tượng truy nã Ngô Thị Thêu từ Thái Lan về Việt Nam để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng truy nã Ngô Thị Thêu (SN 1995) phạm tội "Không tố giác tội phạm" theo Quyết định truy nã số 20647/QĐTN-CSHS ngày 10/12/2024 của Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội.

Đối tượng là bị can trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến Phó Đức Nam (Mr. Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter, chồng của Ngô Thị Thêu), các đối tượng cầm đầu, điều hành đường dây lừa đảo hơn 5.300 tỷ đồng do Công an TP Hà Nội thụ lý điều tra.

Theo đề nghị của Công an TP Hà Nội, Văn phòng INTERPOL Việt Nam đã đề nghị và Ban Tổng thư ký INTERPOL ban hành Lệnh truy nã quốc tế  đối với đối tượng Ngô Thị Thêu. Đồng thời, đề nghị Văn phòng INTERPOL các nước Thái Lan, Lào, Campuchia, Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ xác minh, truy bắt và bàn giao đối tượng Ngô Thị Thêu cho Cảnh sát Việt Nam. 

 

Nóng: Dẫn giải vợ Mr Hunter cùng con nhỏ về Việt Nam để điều tra vụ Mr Pip lừa đảo hơn 5.300 tỷ - Ảnh 1
Ngô Thị Thêu bế con nhỏ bị dẫn giải về nước - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, ngày 22/5, Cảnh sát Thái Lan phát hiện Ngô Thị Thêu cư trú trái phép tại nước này và đã phối hợp với Interpol Việt Nam tiến hành bắt giữ. Sau khi được lãnh đạo Bộ Công an phê duyệt, trong 2 ngày 14 đến 15/8, Tổ công tác của Bộ Công an và Công an TP Hà Nội đã sang Thái Lan để tiếp nhận, dẫn giải đối tượng về nước.

Lúc 21h ngày 15/8, tại trụ sở Công an TP Hà Nội, cơ quan điều tra đã hoàn tất các thủ tục tố tụng, bắt giữ Ngô Thị Thêu theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

Quá trình tiếp nhận, dẫn giải diễn ra an toàn, đảm bảo yêu cầu nghiệp vụ, pháp luật và ngoại giao, tuân thủ các điều ước, thỏa thuận quốc tế giữa Việt Nam và Thái Lan. Việc truy bắt, bàn giao Ngô Thị Thêu là minh chứng cho sự hợp tác chặt chẽ giữa lực lượng Công an Việt Nam và Cảnh sát Thái Lan, cũng như giữa Văn phòng Interpol hai nước, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, bảo đảm an ninh trật tự và cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Nóng: Dẫn giải vợ Mr Hunter cùng con nhỏ về Việt Nam để điều tra vụ Mr Pip lừa đảo hơn 5.300 tỷ - Ảnh 2
Đối tượng Ngô Thị Thêu tại cơ quan Công an - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Trước đó, hồi tháng 7/2025, Công an TP Hà Nội cho biết đã phối hợp với Interpol bắt giữ Ngô Thị Thêu tại Thái Lan, khi đối tượng này đang chuẩn bị trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, do đang nuôi con nhỏ, nên khi đủ điều kiện, mới dẫn độ về Việt Nam để xử lý theo pháp luật. 

Nam du khách tham quan rừng Cúc Phương rồi mất tích, phát hiện manh mối tại cửa hang sâu

Nam du khách tham quan rừng Cúc Phương rồi mất tích, phát hiện manh mối tại cửa hang sâu

Trưa 16/8, một cán bộ Vườn quốc gia (VQG) Cúc Phương cho biết, đơn vị đang nỗ lực tìm kiếm nam du khách bị mất tích trong rừng khi đi tham quan.

Xem thêm
Từ khóa:   truy nã Mr Pip lừa đảo hơn 5.300 tỷ tin moi

TIN MỚI NHẤT

Nóng: Dẫn giải vợ Mr Hunter cùng con nhỏ về Việt Nam để điều tra vụ Mr Pip lừa đảo hơn 5.300 tỷ

Nóng: Dẫn giải vợ Mr Hunter cùng con nhỏ về Việt Nam để điều tra vụ Mr Pip lừa đảo hơn 5.300 tỷ

Đời sống 1 giờ 12 phút trước
Mừng 3 con giáp có cơ hội tấn thăng TÀI LỘC trong ngày 18/8, Tài khoản tăng theo cấp số nhân, làm việc gì cũng thuận, phúc dày mệnh lớn

Mừng 3 con giáp có cơ hội tấn thăng TÀI LỘC trong ngày 18/8, Tài khoản tăng theo cấp số nhân, làm việc gì cũng thuận, phúc dày mệnh lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Phân biệt Chikungunya với bệnh sốt xuất huyết

Phân biệt Chikungunya với bệnh sốt xuất huyết

Sống khỏe 1 giờ 20 phút trước
Thiên đường xe cổ ở Cuba

Thiên đường xe cổ ở Cuba

Xã hội 1 giờ 21 phút trước
Cần làm gì khi chàng thờ ơ với chuyện chăn gối?

Cần làm gì khi chàng thờ ơ với chuyện chăn gối?

Sống khỏe 1 giờ 22 phút trước
Ẩn hoạ trong những đôi tất giá rẻ, họa tiết dễ thương

Ẩn hoạ trong những đôi tất giá rẻ, họa tiết dễ thương

Sống khỏe 1 giờ 23 phút trước
"Cô dâu" bị dân làng vây đánh trong đám cưới, xé bộ trang phục và phát hiện đó là một người đàn ông thô kệch, tóc dài, có râu

"Cô dâu" bị dân làng vây đánh trong đám cưới, xé bộ trang phục và phát hiện đó là một người đàn ông thô kệch, tóc dài, có râu

Video 1 giờ 30 phút trước
Nam du khách tham quan rừng Cúc Phương rồi mất tích, phát hiện manh mối tại cửa hang sâu

Nam du khách tham quan rừng Cúc Phương rồi mất tích, phát hiện manh mối tại cửa hang sâu

Đời sống 1 giờ 53 phút trước
Đang ngủ bỗng nghe thấy tiếng động lạ, người phụ nữ phát hiện trăn khổng lồ đang ăn thịt chú mèo con cưng của mình dưới gầm giường

Đang ngủ bỗng nghe thấy tiếng động lạ, người phụ nữ phát hiện trăn khổng lồ đang ăn thịt chú mèo con cưng của mình dưới gầm giường

Video 2 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay 16/8/2025, 3 con giáp được sao tốt chiếu mệnh, của cải gấp bội, giàu sang Phú Quý, tương lai xán lạn, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay 16/8/2025, 3 con giáp được sao tốt chiếu mệnh, của cải gấp bội, giàu sang Phú Quý, tương lai xán lạn, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Người đàn ông kề dao vào cổ bé gái 12 tuổi để xâm hại nhiều lần

Người đàn ông kề dao vào cổ bé gái 12 tuổi để xâm hại nhiều lần

Bắt nghi phạm sát hại cụ bà 80 tuổi ở TP.HCM, hé lộ hình ảnh camera lúc gây án

Bắt nghi phạm sát hại cụ bà 80 tuổi ở TP.HCM, hé lộ hình ảnh camera lúc gây án

Cây xanh bất ngờ bật gốc, đè trúng hai cha con đi xe máy khiến cha tử vong thương tâm, con gái bị thương nặng

Cây xanh bất ngờ bật gốc, đè trúng hai cha con đi xe máy khiến cha tử vong thương tâm, con gái bị thương nặng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thương tâm: Nam công nhân tử vong khi thi công hầm cống nhà thiếu nhi

Thương tâm: Nam công nhân tử vong khi thi công hầm cống nhà thiếu nhi

Bị ô tô khách tông khi đi bộ qua đường, người mẹ tử vong, con nhỏ bị thương

Bị ô tô khách tông khi đi bộ qua đường, người mẹ tử vong, con nhỏ bị thương

Nam du khách tham quan rừng Cúc Phương rồi mất tích, phát hiện manh mối tại cửa hang sâu

Nam du khách tham quan rừng Cúc Phương rồi mất tích, phát hiện manh mối tại cửa hang sâu

Nóng: Đột kích xưởng sang chiết gas trái phép, bắt 8 đối tượng làm giả 1.000 tấn gas

Nóng: Đột kích xưởng sang chiết gas trái phép, bắt 8 đối tượng làm giả 1.000 tấn gas

Va chạm với xe ben ở TP.HCM, thi thể của nam sinh bị xe tải kéo lê hơn 1km

Va chạm với xe ben ở TP.HCM, thi thể của nam sinh bị xe tải kéo lê hơn 1km

Vùng áp thấp giữa Biển Đông gây gió giật cấp 7-8, dự báo nhiều khu vực trong đất liền mưa rất to trong 3 ngày

Vùng áp thấp giữa Biển Đông gây gió giật cấp 7-8, dự báo nhiều khu vực trong đất liền mưa rất to trong 3 ngày