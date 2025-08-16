Nóng: Dẫn giải vợ Mr Hunter cùng con nhỏ về Việt Nam để điều tra vụ Mr Pip lừa đảo hơn 5.300 tỷ

Đối tượng truy nã Ngô Thị Thêu (SN 1995) phạm tội 'Không tố giác tội phạm' theo Quyết định truy nã số 20647/QĐTN-CSHS ngày 10/12/2024 của Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 15/8, Tổ công tác gồm đại diện từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an), Văn phòng INTERPOL Việt Nam và Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận và dẫn giải đối tượng truy nã Ngô Thị Thêu từ Thái Lan về Việt Nam để xử lý theo quy định của pháp luật. Đối tượng truy nã Ngô Thị Thêu (SN 1995) phạm tội "Không tố giác tội phạm" theo Quyết định truy nã số 20647/QĐTN-CSHS ngày 10/12/2024 của Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội.

Đối tượng là bị can trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến Phó Đức Nam (Mr. Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter, chồng của Ngô Thị Thêu), các đối tượng cầm đầu, điều hành đường dây lừa đảo hơn 5.300 tỷ đồng do Công an TP Hà Nội thụ lý điều tra. Theo đề nghị của Công an TP Hà Nội, Văn phòng INTERPOL Việt Nam đã đề nghị và Ban Tổng thư ký INTERPOL ban hành Lệnh truy nã quốc tế đối với đối tượng Ngô Thị Thêu. Đồng thời, đề nghị Văn phòng INTERPOL các nước Thái Lan, Lào, Campuchia, Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ xác minh, truy bắt và bàn giao đối tượng Ngô Thị Thêu cho Cảnh sát Việt Nam.

Ngô Thị Thêu bế con nhỏ bị dẫn giải về nước - Ảnh: VietNamNet Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, ngày 22/5, Cảnh sát Thái Lan phát hiện Ngô Thị Thêu cư trú trái phép tại nước này và đã phối hợp với Interpol Việt Nam tiến hành bắt giữ. Sau khi được lãnh đạo Bộ Công an phê duyệt, trong 2 ngày 14 đến 15/8, Tổ công tác của Bộ Công an và Công an TP Hà Nội đã sang Thái Lan để tiếp nhận, dẫn giải đối tượng về nước. Lúc 21h ngày 15/8, tại trụ sở Công an TP Hà Nội, cơ quan điều tra đã hoàn tất các thủ tục tố tụng, bắt giữ Ngô Thị Thêu theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Quá trình tiếp nhận, dẫn giải diễn ra an toàn, đảm bảo yêu cầu nghiệp vụ, pháp luật và ngoại giao, tuân thủ các điều ước, thỏa thuận quốc tế giữa Việt Nam và Thái Lan. Việc truy bắt, bàn giao Ngô Thị Thêu là minh chứng cho sự hợp tác chặt chẽ giữa lực lượng Công an Việt Nam và Cảnh sát Thái Lan, cũng như giữa Văn phòng Interpol hai nước, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, bảo đảm an ninh trật tự và cuộc sống bình yên cho nhân dân. Đối tượng Ngô Thị Thêu tại cơ quan Công an - Ảnh: Báo Công an nhân dân Trước đó, hồi tháng 7/2025, Công an TP Hà Nội cho biết đã phối hợp với Interpol bắt giữ Ngô Thị Thêu tại Thái Lan, khi đối tượng này đang chuẩn bị trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, do đang nuôi con nhỏ, nên khi đủ điều kiện, mới dẫn độ về Việt Nam để xử lý theo pháp luật.

