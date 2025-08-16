Ngày 16/8, hung thủ sát hại cụ bà ở phường Tân Uyên, TP HCM đã bị Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM bắt giữ ngày hôm qua (15/8).

Theo thông tin từ báo Dân trí, Công an TPHCM đã bắt giữ được nghi phạm liên quan đến vụ cụ bà tử vong trong quán cơm trên đường ĐT.747.

Nghi phạm được xác định là người đàn ông tên L. (62 tuổi), làm nhân viên bảo vệ gần nhà của nạn nhân tại khu phố Uyên Hưng 5, phường Tân Uyên (TPHCM). Bước đầu, cơ quan chức năng làm rõ động cơ gây án của L. là do nợ nần. L. phát hiện cụ bà ở nhà một mình nên nảy sinh ý định đột nhập, cướp tài sản.

Tối 14/8, nghi phạm ăn mặc kín đáo, đội mũ, che mặt rồi đột nhập vào nhà cụ bà phía sau quán cơm. Tại đây, thấy cụ bà đang nằm xem tivi, nghi phạm đã ra tay sát hại, rồi lục lọi tìm tài sản nhưng trong nhà không có đồ giá trị.

Hình ảnh ghi lại cảnh gây án của hung thủ - Ảnh: Báo Dân trí

Như báo Tiền Phong đã đưa tin, tại quán cơm P.Y trên đường ĐT.747 (phường Tân Uyên, TPHCM), cụ bà 80 tuổi được phát hiện tử vong trên ghế.

Thời điểm mới phát hiện, người thân nghĩ nạn nhân có thể tử vong do đột quỵ khi đang nằm trên ghế. Tuy nhiên, sau khi xem lại camera an ninh trong nhà, họ phát hiện cụ bà tử vong do sát hại.

Theo hình ảnh từ camera ghi lại, khi cụ bà đang nằm trên ghế thì người đàn ông xuất hiện từ phía sau lưng. Người này dùng vật giống gối bông, áp vào vùng mặt cụ bà. Nạn nhân vùng vẫy cho đến khi không còn nhúc nhích, nghi phạm trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân Uyên nhanh chóng đến phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan và truy bắt nghi phạm.

Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

