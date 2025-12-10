Đi công tác thức đến nửa đêm, vừa nghe tiếng 'gõ cửa', tôi 'tim chệch nhịp' và quyết định ly hôn ngay

Tâm sự 10/12/2025 20:15

Khi mở cửa thấy dáng vẻ quen thuộc của anh, tim tôi đập rộn ràng trong lòng ngực. Đây là người đàn ông đầu tiên tôi yêu sâu đậm suốt 6 năm trước khi lấy chồng. Trong đời tôi hối hận nhất chính là từng bỏ quên anh ấy khi ham mê đuổi theo sự nghiệp. 

Tôi và chồng lấy nhau đã 2 năm nhưng chưa muốn sinh con. Cả tôi và chồng đều đồng ý sẽ cố gắng làm việc để tích góp rồi mới sinh con. Chồng tôi không phản đối, anh rất hiểu và cảm thông cho vợ, luôn động viên vợ cố gắng.

Quả thật tôi thấy mình là người vợ may mắn. Từ ngày lấy nhau, chồng tôi chẳng bao giờ chê tôi nấu ăn dở, dù tôi chỉ mới học được vài món. Thậm chí anh còn thích về nhà ăn cơm với vợ, lúc nào cũng khen vợ nấu ăn ngon. Chồng tôi còn hiếu thuận với bố mẹ vợ, hiểu lễ nghĩa. Lương của anh đều đưa cho vợ giữ, còn nói vợ gửi tiền về cho bố mẹ vợ.

Vừa qua, tôi đi công tác một tuần ở thành phố khác. Ngủ ở khách sạn, tôi lạ giường nên nằm trằn trọc đến nửa đêm không ngủ được. Bỗng tôi nghe tiếng gõ cửa, tôi có phần sợ hãi không biết đối phương là ai. Nhìn qua mắt mèo, tôi ngỡ ngàng không tin vào mắt mình. Người đứng bên ngoài là người yêu cũ của tôi.

Khi mở cửa thấy dáng vẻ quen thuộc của anh, tim tôi đập rộn ràng trong lòng ngực. Đây là người đàn ông đầu tiên tôi yêu sâu đậm suốt 6 năm trước khi lấy chồng. Trong đời tôi hối hận nhất chính là từng bỏ quên anh ấy khi ham mê đuổi theo sự nghiệp. 

Đi công tác thức đến nửa đêm, vừa nghe tiếng 'gõ cửa', tôi 'tim chệch nhịp' và quyết định ly hôn ngay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ ngày quen nhau đến khi chia tay, anh chưa từng làm gì sai với tôi. Anh là người tài giỏi, trưởng thành và không ngừng nỗ lực vì người mình yêu. Sau khi nghe tôi nói muốn đến thành phố khác phát triển sự nghiệp, anh gật đầu chấp nhận lời chia tay. Suốt rất nhiều năm sau, tôi vẫn không dám liên lạc lại với anh.

Vậy mà đã 8 năm trôi qua, người yêu cũ giờ đã thành công, vẻ bề ngoài vẫn điển trai phong độ như thế. Tôi nhìn anh mà như thấy lại mình của tháng năm yêu đương cuồng nhiệt. Tôi nghe anh nói:

“Anh nghe bạn bè nói em đã kết hôn. Lúc nãy nhìn thấy em anh cứ nghĩ mình nhìn nhầm. Sau đó anh cứ vô thức đi theo em tới đây, đứng đợi một lúc mới dám gõ cửa. Anh sợ em ngủ rồi, nhưng cũng sợ nếu không gặp em lần này thì sau này sẽ không gặp được nữa”.

Đêm đó, tôi và người yêu cũ đã nói chuyện với nhau cả đêm. Nhưng tôi không làm gì quá giới hạn có lỗi với chồng. Chúng tôi chỉ ngồi cùng nhau, nói về công việc, cuộc sống suốt những năm chia tay. Anh vẫn một mình, vẫn thường xuyên nhớ đến tôi. Anh hỏi tôi có còn nhớ tới anh không, liệu anh có thể có tôi một lần nữa không? Còn nếu tôi đã quên anh thì anh xin lỗi vì đã làm phiền tôi.

Tôi im lặng không trả lời anh nhưng thật lòng tôi muốn trả lời rằng tôi vẫn nhớ anh, tôi cũng muốn ở bên anh. Tôi biết mình xấu xa, nhưng tôi cũng không thể lừa dối chính mình. Dù vậy, tôi không nỡ rời xa chồng, chồng tốt với tôi như thế, tôi làm sao có thể phản bội anh. Anh còn hiếu thuận với bố mẹ tôi. Chồng không chỉ có tình với tôi mà còn có nghĩa.

Ngày trở về sau chuyến đi công tác, tôi xóa số của người yêu cũ, vào bếp nấu cho chồng một món ăn tôi vừa học. Con người sống vẫn là phải đi về phía trước, những gì thuộc về quá khứ dẫu có luyến lưu cũng không thể trở lại.

Xông vào khách sạn 'bắt tại trận' con dâu ngoại tình, 'lật tấm chăn lên', tôi sốc với cảnh tượng trước mắt

Xông vào khách sạn 'bắt tại trận' con dâu ngoại tình, 'lật tấm chăn lên', tôi sốc với cảnh tượng trước mắt

Tôi thuê người bám theo con dâu, bao giờ thấy nó vào khách sạn thì tôi sẽ ra mặt đến tận nơi. Khoảng năm này sau, vừa nghe tin con dâu vào khách sạn thì tôi tức tốc lao vào. Tôi cho tiếp tân một chút tiền để biết số phòng con dâu thuê.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/12/2025, 3 con giáp 'lọt vào mắt xanh Thần Tài', trúng số độc đắc, công danh vượng phát, tăng lương nhiều số

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/12/2025, 3 con giáp 'lọt vào mắt xanh Thần Tài', trúng số độc đắc, công danh vượng phát, tăng lương nhiều số

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đúng 6h sáng mai, thứ Năm 11/6/2024, 3 con giáp sau sẽ như từ 'gà hóa phượng hoàng', tiền tài ngập két, sải cánh tới vạch đích

Đúng 6h sáng mai, thứ Năm 11/6/2024, 3 con giáp sau sẽ như từ 'gà hóa phượng hoàng', tiền tài ngập két, sải cánh tới vạch đích

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Đúng 00h ngày 11/12/2025, 3 con giáp vàng bạc đầy kho, tha hồ hưởng Lộc, gia nhập nhóm đại gia tiền tỷ, hỷ sự kéo đến liên tục

Đúng 00h ngày 11/12/2025, 3 con giáp vàng bạc đầy kho, tha hồ hưởng Lộc, gia nhập nhóm đại gia tiền tỷ, hỷ sự kéo đến liên tục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có vận kim tiền, 99% trúng số độc đắc tiền tỷ, không thành đại gia cũng vàng bạc đầy nhà

Qua đêm nay, 3 con giáp có vận kim tiền, 99% trúng số độc đắc tiền tỷ, không thành đại gia cũng vàng bạc đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Sau đêm nay, Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 tuổi hiền lành hưởng lộc giàu khủng, tiền bạc tiêu xài không xuể

Sau đêm nay, Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 tuổi hiền lành hưởng lộc giàu khủng, tiền bạc tiêu xài không xuể

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Tài Tinh ghé thăm, Chính Tài gõ cửa 3 con giáp trong 5 ngày cuối cùng của tháng 10 âm lịch, Tài Lộc thịnh vượng, mọi sự hanh thông

Tài Tinh ghé thăm, Chính Tài gõ cửa 3 con giáp trong 5 ngày cuối cùng của tháng 10 âm lịch, Tài Lộc thịnh vượng, mọi sự hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 11/6/2024, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Kể từ ngày mai, thứ Năm 11/6/2024, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước
Đi bán rau mưu sinh, người phụ nữ gặp nạn tử vong thương tâm

Đi bán rau mưu sinh, người phụ nữ gặp nạn tử vong thương tâm

Đời sống 5 giờ 4 phút trước
'Lộc Đỉnh Ký' của Châu Tinh Trì có doanh thu thất bại ê chề

'Lộc Đỉnh Ký' của Châu Tinh Trì có doanh thu thất bại ê chề

Sao quốc tế 5 giờ 16 phút trước
Nhà dân bốc cháy ngùn ngụt trên phố Lò Đúc ở Hà Nội

Nhà dân bốc cháy ngùn ngụt trên phố Lò Đúc ở Hà Nội

Đời sống 5 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế đình chỉ, thu hồi hàng loạt dầu gội, dầu xả, kem dưỡng da

NÓNG: Bộ Y tế đình chỉ, thu hồi hàng loạt dầu gội, dầu xả, kem dưỡng da

Tử vi thứ Năm 11/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Năm 11/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 10/12/2025, 3 con giáp Thần Tài báo mộng vàng son, sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 10/12/2025, 3 con giáp Thần Tài báo mộng vàng son, sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền đẻ ra tiền

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tôi 'choáng váng' khi thấy vợ quỳ gối trước mặt osin, phải bỏ ra 60 triệu đồng, tôi mới biết sự thật cay đắng đằng sau hành động kỳ lạ này

Tôi 'choáng váng' khi thấy vợ quỳ gối trước mặt osin, phải bỏ ra 60 triệu đồng, tôi mới biết sự thật cay đắng đằng sau hành động kỳ lạ này

Hóa đơn tăng vọt gây hoảng hồn, vợ 'bàng hoàng' phát hiện 'bí mật kinh hoàng' đằng sau việc chồng tắm cả tiếng

Hóa đơn tăng vọt gây hoảng hồn, vợ 'bàng hoàng' phát hiện 'bí mật kinh hoàng' đằng sau việc chồng tắm cả tiếng

Vừa nhìn thấy bảng tên bác sĩ đỡ đẻ, tôi 'rụng rời chân tay' muốn nhảy khỏi bàn' nhưng quá muộn để cứu vãn

Vừa nhìn thấy bảng tên bác sĩ đỡ đẻ, tôi 'rụng rời chân tay' muốn nhảy khỏi bàn' nhưng quá muộn để cứu vãn

Mỗi khi cho con ty sữa, vợ lại 'lấy khăn che kín mặt', khi biết 'lý do' cô ấy làm điều đó, tôi giận run người vì sự thật phũ phàn

Mỗi khi cho con ty sữa, vợ lại 'lấy khăn che kín mặt', khi biết 'lý do' cô ấy làm điều đó, tôi giận run người vì sự thật phũ phàn

Con trai mất chưa lâu, tôi đã thấy người đàn ông lạ tới lui nhà con dâu, biết danh tính cậu ta tôi 'hoang mang tột độ'

Con trai mất chưa lâu, tôi đã thấy người đàn ông lạ tới lui nhà con dâu, biết danh tính cậu ta tôi 'hoang mang tột độ'

Giận chồng bỏ qua nhà bạn thân ngủ, tôi 'hoảng hồn' khi nghe tiếng động vọng lên từ dưới gầm giường, 'bí mật' của bạn thân bị lật tẩy

Giận chồng bỏ qua nhà bạn thân ngủ, tôi 'hoảng hồn' khi nghe tiếng động vọng lên từ dưới gầm giường, 'bí mật' của bạn thân bị lật tẩy