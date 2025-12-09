Ly hôn 10 tháng lại nôn nghén mang thai, tôi 'choáng váng' khi nghe mẹ 'tiết lộ bí mật kinh hoàng' về đứa bé

Tâm sự Eva 09/12/2025 17:10

Suốt 10 tháng sau khi ly hôn chồng, tôi vẫn một mình đi về, chỉ có về nhà rồi đi làm, lâu lâu sẽ dạo phố cùng bạn bè. Tôi không nghĩ sẽ đi bước nữa, nhẹ nhàng sống mỗi ngày một mình, trong lòng cứ tin duyên phận đã có trời cao an bài, muốn cũng chẳng dễ dàng.

Tôi từng có một đời chồng, chúng tôi quyết định ly hôn 10 tháng trước. Ngày trước tôi nghĩ đã yêu nhau ngọt ngào vui vẻ thì khó mà chia tay nhau được. Nào ngờ khi chung sống với nhau, cãi vã liên nhiên khiến chúng tôi ngày một xa nhau, dẫn đến kết cuộc đường ai nấy đi.

Quyết định ly hôn chồng, tôi dành thời gian một mình để ngẫm lại cuộc hôn nhân thất bại đã qua. Chắc có lẽ vì cả tôi và chồng đều kiêu ngạo chẳng bao giờ chịu nhường ai. Mâu thuẫn ngày một nhiều lại chẳng chịu giải quyết, đến lúc không thể cứu vãn được nữa. Dù tôi vẫn còn tình cảm với chồng cũ, cũng luyến lưu cuộc hôn nhân đã khép lại. Nhưng tất cả đã quá muộn, chúng tôi đã ly hôn.

Suốt 10 tháng sau khi ly hôn chồng, tôi vẫn một mình đi về, chỉ có về nhà rồi đi làm, lâu lâu sẽ dạo phố cùng bạn bè. Tôi không nghĩ sẽ đi bước nữa, nhẹ nhàng sống mỗi ngày một mình, trong lòng cứ tin duyên phận đã có trời cao an bài, muốn cũng chẳng dễ dàng.

Ly hôn 10 tháng lại nôn nghén mang thai, tôi 'choáng váng' khi nghe mẹ 'tiết lộ bí mật kinh hoàng' về đứa bé - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không thể dối mình rằng cũng trong những tháng qua, tôi vẫn có nghĩ về chồng cũ. Dù từ ngày gặp nhau lần cuối lúc ra tòa ly hôn, tôi và anh không còn liên lạc. Tôi cứ nghĩ không biết anh đã tìm được người mới thích hợp chưa.

Đến một ngày bỗng trong người tôi có dấu hiệu kỳ lạ. Chu kỳ của tôi bị trễ, ban đầu tôi cũng không để tâm lắm chuyện này, cứ nghĩ do dạo này mình căng thẳng. Đến khi tôi thường xuyên nôn ói thì tôi ngẩn người khó hiểu. Đây chẳng phải là dấu hiệu có thai hay sao? Nhưng làm sao có thể? Tôi suốt mấy tháng qua làm gì có qua lại với ai?

Khi nhìn thấy que thử thai hai vạch, tôi choáng váng. Tôi vẫn không thể tin, quyết định đến bệnh viện khám, kết quả đúng là tôi có thai được gần 2 tháng. Quá hoang mang và bất lực, tôi đành nói với mẹ chuyện hoang đường này. Mẹ tôi nhìn tôi hồi lâu rồi thở dài nói:

“Con rốt cuộc có nhớ không? Cái đêm đó chồng cũ đưa con về nhà, con say không biết trời đất. Nó cứ bảo mẹ đi ngủ đi để nó chăm sóc con. Mẹ biết là hai đứa còn tình cảm cũng chẳng đuổi nó về. Con nhớ lại xem tối đó thế nào”.

Đầu óc tôi quay cuồng, thật sự không thể nhớ được gì. Sau đêm đó chồng cũ cũng không hề liên lạc với tôi. Nếu đúng như lời mẹ tôi kể thì thời gian trùng khớp với tuổi thai. Tối hôm đó tôi và chồng cũ cùng tham gia tiệc của một người bạn chung. Tôi uống rất nhiều đến mức không nhớ ai đưa mình về nhà.

Hôm sau, chồng cũ đứng trước cửa nhà nhìn tôi bước ra. Anh tiến tới ôm lấy tôi rồi nói:

“Mình về lại với nhau đi, để anh chăm sóc mẹ con em. Anh hứa lần này sẽ không làm em khóc nữa”.

Tự dưng lúc đó tôi lại khóc, chẳng trả lời anh ấy được hay không. Tôi có nên quay lại với chồng cũ không, hay là cứ một mình nuôi con?

Đêm cuối trước khi ra tòa, tôi đưa chồng 'một thứ', anh 'giật mình' nhìn rồi 'ôm mặt khóc nức nở' xin tôi quay lại

Đêm cuối trước khi ra tòa, tôi đưa chồng 'một thứ', anh 'giật mình' nhìn rồi 'ôm mặt khóc nức nở' xin tôi quay lại

Chồng tôi ngoại tình rất cẩn thận, cho đến khi bị cô nhân tình tìm đến tận nhà làm loạn. Nhân tình của chồng đương nhiên trẻ đẹp hơn tôi. Nhưng cô ta làm sao so được với người vợ tào khang như tôi. Tôi kiên nhẫn để nói chuyện với chồng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng mai, thứ Tư 10/12, 3 con giáp liên tục gặp may, vàng bạc đầy nhà, đổi đời giàu sang sung túc, hạnh phúc hơn người

Đúng 6h sáng mai, thứ Tư 10/12, 3 con giáp liên tục gặp may, vàng bạc đầy nhà, đổi đời giàu sang sung túc, hạnh phúc hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Ra ao cho cá ăn, người đà ông bắt sống trăn khổng lồ nặng 26kg mắc kẹt trong lưới

Ra ao cho cá ăn, người đà ông bắt sống trăn khổng lồ nặng 26kg mắc kẹt trong lưới

Video 1 giờ 35 phút trước
Chồng cũ lần đầu đến thăm sau 4 năm ly hôn, nghe con 'vô tư' hỏi mẹ một câu khiến anh 'lặng người chết sững'

Chồng cũ lần đầu đến thăm sau 4 năm ly hôn, nghe con 'vô tư' hỏi mẹ một câu khiến anh 'lặng người chết sững'

Tâm sự gia đình 1 giờ 50 phút trước
Ly hôn 10 tháng lại nôn nghén mang thai, tôi 'choáng váng' khi nghe mẹ 'tiết lộ bí mật kinh hoàng' về đứa bé

Ly hôn 10 tháng lại nôn nghén mang thai, tôi 'choáng váng' khi nghe mẹ 'tiết lộ bí mật kinh hoàng' về đứa bé

Tâm sự Eva 1 giờ 54 phút trước
Nghe tiếng nước chảy không ngừng, chồng 'ở lì' trong nhà vệ sinh tôi mở cửa bất ngờ thì thấy 'cảnh tượng choáng váng' này

Nghe tiếng nước chảy không ngừng, chồng 'ở lì' trong nhà vệ sinh tôi mở cửa bất ngờ thì thấy 'cảnh tượng choáng váng' này

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước
Danh tính người đàn ông gục đầu tử vong trên xe máy TP.HCM

Danh tính người đàn ông gục đầu tử vong trên xe máy TP.HCM

Đời sống 1 giờ 59 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 10/12/2025, 3 con giáp phất lên giàu sang, làm ăn thuận lợi, Thần Tài theo sát phù trợ trên từng đường đi nước bước

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 10/12/2025, 3 con giáp phất lên giàu sang, làm ăn thuận lợi, Thần Tài theo sát phù trợ trên từng đường đi nước bước

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Từ nay đến hết năm 2025, 3 con giáp chấm dứt đói nghèo, hết tiền lại có, nhanh chóng tậu nhà, mua xe, giàu càng thêm giàu khiến ai cũng ranh tỵ

Từ nay đến hết năm 2025, 3 con giáp chấm dứt đói nghèo, hết tiền lại có, nhanh chóng tậu nhà, mua xe, giàu càng thêm giàu khiến ai cũng ranh tỵ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Tình cờ thấy mẹ chồng giặt đồ lúc sáng sớm, tôi tức giận muốn khóc vội cất luôn số tiền định biếu bà

Tình cờ thấy mẹ chồng giặt đồ lúc sáng sớm, tôi tức giận muốn khóc vội cất luôn số tiền định biếu bà

Tâm sự gia đình 2 giờ 10 phút trước
Địch Lệ Nhiệt Ba thành tích phim 'đi lùi', người hâm mộ 'quay lưng' lại với mỹ nhân Tân Cương

Địch Lệ Nhiệt Ba thành tích phim 'đi lùi', người hâm mộ 'quay lưng' lại với mỹ nhân Tân Cương

Sao quốc tế 2 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Diễn viên Thương Tín qua đời ở tuổi 69, con trai ngồi thất thần trong tang lễ

Diễn viên Thương Tín qua đời ở tuổi 69, con trai ngồi thất thần trong tang lễ

Tử vi thứ Tư 10/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi rước lộc về nhà, tiền tài bủa vây, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, sự nghiệp trắc trở trăm bề

Tử vi thứ Tư 10/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi rước lộc về nhà, tiền tài bủa vây, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, sự nghiệp trắc trở trăm bề

Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, 3 người tử vong, 10 người bị thương

Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, 3 người tử vong, 10 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đêm cuối trước khi ra tòa, tôi đưa chồng 'một thứ', anh 'giật mình' nhìn rồi 'ôm mặt khóc nức nở' xin tôi quay lại

Đêm cuối trước khi ra tòa, tôi đưa chồng 'một thứ', anh 'giật mình' nhìn rồi 'ôm mặt khóc nức nở' xin tôi quay lại