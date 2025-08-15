Ngày 15/8, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin bắt được nghi phạm giết người sau 4 giờ gây án. Kẻ này bị bắt khi đang lẩn trốn.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 14/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận tin báo của Công an xã Chiêm Hóa về việc xảy ra vụ giết người tại thôn Đại Đồng, xã Chiêm Hóa.

Theo cơ quan công an, do có mâu thuẫn từ trước, đối tượng Bùi Văn Việt đã dùng dao chém chị T.T.T. (44 tuổi) cùng hai cháu Đ.H.T. (5 tuổi) và T.P.N. (16 tuổi), đều là con của chị T.. Hậu quả, cháu Đ.H.T. tử vong tại chỗ, chị T. và cháu N. bị thương đang được cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa.

Sau khi gây án, đối tượng Việt đã lên xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường.

Xác định đây là vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang đã huy động lực lượng, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an các xã, phường tổ chức truy bắt đối tượng.

Sau hơn 4 giờ gây án, đến khoảng 11h10 cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Bùi Văn Việt khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực xã Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Hiện vụ việc đang được giải quyết theo quy định.

Đối tượng Bùi Văn Việt bị bắt giữ sau 4 giờ gây án - Ảnh: Báo Xây Dựng

Theo thông tin từ báo Xây Dựng, ngày 15/8, Công an tỉnh Tuyên Quang đã khen thưởng đột xuất 5 tập thể, một cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Đại tá Nguyễn Thành Chung, Phó giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao tinh thần phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng; đồng thời biểu dương tinh thần đấu tranh, tố giác tội phạm của người dân, qua đó đã góp phần cùng lực lượng chức năng kịp thời truy bắt thành công đối tượng.

Ông yêu cầu thời gian tới, các đơn vị tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, duy trì công tác phối hợp, đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

