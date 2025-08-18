Đây là loại rau cực giàu Omega-3, không cần trồng cũng mọc đầy vườn nhà

Rau sam là một loại rau dại thường mọc ven đường, tuy mộc mạc, dân dã nhưng lại chứa nhiều dưỡng chất và còn được mệnh danh là rau trường thọ.Rau sam là một loại rau dại thường mọc ven đường, tuy mộc mạc, dân dã nhưng lại chứa nhiều dưỡng chất và còn được mệnh danh là rau trường thọ.

Rau sam chứa nhiều nước, chất xơ, vitamin (nhất là vitamin C), khoáng chất (như kali, canxi, sắt) và các chất chống oxy hóa. Rau sam không chỉ là một loại rau ăn lá, mà còn được sử dụng trong y học dân gian để điều trị một số bệnh.

Rau sam thường mọc thành bụi, bò lan trên mặt đất, có thân màu đỏ, lá nhỏ màu xanh lục và hoa màu vàng hoặc hồng. Rau sam có thể ăn sống hoặc nấu chín, có vị chua hoặc mặn, tương tự như: Rau chân vịt hoặc cải xoong.

Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của rau sam

Khả năng chống viêm

Rau sam chứa omega-3, các chất nhầy và khoáng chất, giúp giảm đau và chống viêm hiệu quả. Tác dụng chống viêm của rau sam rất hữu ích trong việc điều trị các tình trạng đau do tiêu hóa và các bệnh liên quan đến đường tiết niệu.

Omega-3 trong rau sam giúp làm giảm các phản ứng viêm trong cơ thể, giúp giảm các triệu chứng đau và cải thiện sức khỏe tổng quát.

Hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường

Rau sam đã được chứng minh là có tác dụng hỗ trợ điều trị tiểu đường type 2. Các nghiên cứu cho thấy rau sam giúp giảm các axit béo tự do trong máu, giảm tình trạng kháng insulin và giảm đường huyết đói. Sử dụng rau sam thường xuyên có thể giúp cải thiện tình trạng của người mắc đái tháo đường type 2, đồng thời giảm tình trạng tăng men gan, giúp cải thiện sức khỏe của người bệnh.

Ảnh minh họa: Internet

Bảo vệ tim mạch khỏe mạnh toàn diện

Nhờ hàm lượng Omega-3, rau sam đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ hệ tim mạch. Omega-3 giúp giảm mức triglyceride và cholesterol xấu (LDL) trong máu, đồng thời tăng lượng cholesterol tốt (HDL). Sự cân bằng này giúp ngăn ngừa sự hình thành mảng bám trong động mạch, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Hơn nữa, rau sam còn chứa một lượng lớn kali, khoáng chất thiết yếu giúp điều hòa huyết áp và duy trì nhịp tim ổn định.

Cung cấp khoáng chất cho xương chắc khỏe

Rau sam là nguồn cung cấp dồi dào các khoáng chất quan trọng cho xương như canxi, magie và sắt. Canxi là thành phần chính cấu tạo nên xương, trong khi magie và sắt đóng vai trò hỗ trợ quá trình hấp thu và chuyển hóa canxi. Việc bổ sung rau sam vào chế độ ăn hàng ngày sẽ giúp duy trì mật độ xương, làm giảm nguy cơ loãng xương và gãy xương, đặc biệt quan trọng đối với phụ nữ sau mãn kinh và người lớn tuổi.