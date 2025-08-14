Rau là một trong những thực phẩm lành mạnh nhất trên hành tinh. Rau có rất nhiều lợi ích đối với sức khỏe và tuổi thọ.

Trong dan gian, cây ngải cứu được dùng rất nhiều trong những bài thuốc chữa các bệnh thông thường. Đặc biệt là tác dụng tốt đối với cầm máu, điều hòa kinh nguyệt, chữa đau đầu, tiêu chảy, chướng bụng… Ngài cứu được dùng như một loại rau ăn thường ngày của nhiều gia đình và được yêu thích với vị hơi đắng và thơm.

Cây ngải cứu vốn là một loại cây cỏ mọc dại ở rất nhiều địa phương phía Bắc Việt Nam. Chúng thường được dùng làm món ăn hàng ngày và xuất hiện trong nhiều bài thuốc dân gian. Ngải cứu còn có tên gọi khác là rau ngải, ngải diệp. Trong lá cây ngải cứu có hàm lượng tinh dầu tương đối lớn. Thành phần trong đó chủ yếu là monoterpen, tetradecatrilin, dehydromatricaria ester, tricosanol, rachel ancol và một số chất khác.

Ngải cứu vốn được thêm vào các bài thuốc trị bệnh từ lâu đời, trong loại rau này có chứa glycosid có tác dụng trong việc thải độc gan, túi mật, điều trị bệnh vàng da do suy gan và một số rối loại do túi mật. Rau ngải cứu cũng tốt cho hệ tiêu hóa khi làm tăng nồng độ axit dạ dày, giảm tình trạng đầy hơi, nóng dạ dày, tiêu diệt ký sinh trùng và các loại giun.

Rau mồng tơi

Rau mồng tơi dân dã, dễ tìm, dễ mua nhưng lại là loại rau ngon, tốt cho sức khỏe. Từ xưa, loại rau này đã được dùng trong nhiều bài thuốc có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, giảm nóng gan và đẩy lùi các triệu chứng mụn nhọt, rôm sảy.

Ảnh minh họa: Internet

Trong rau mồng tơi có chứa nhiều chất xơ (khoảng 2,1 trong 100g rau mồng tơi theo USDA), pectin,...có khả năng làm mát gan, từ đó cải thiện chức năng của gan hiệu quả.

Chất nhầy pectin và chất xơ trong rau mồng tơi còn có khả năng kích thích nhu động ruột, nhờ vậy mà giảm tình trạng khó tiêu, đầy bụng, táo bón,...Rau mồng tơi có calo thấp nên không lo gây tăng cân, phù hợp với người béo phì, dễ tăng cân. Hơn nữa, rau mồng tơi có dồi dào vitamin A nên tốt cho mắt, dồi dào chất chống oxy hóa có tác dụng trung hòa gốc tự do gây hại cơ thể.

Rau sam

Dù được gọi là rau, nhưng ở Việt Nam, người ta thường chỉ coi cây sam như là rau dại, mọc đầy ở trong vườn, ven đường, bờ ruộng và chỉ dùng như một loại rau ăn lá rất hạn chế, thậm chí ở nhiều nơi còn dùng làm thức ăn cho bò.

Ảnh minh họa: Internet

Loại rau dại mọc như cỏ đó chính là cây sam. Đây là loại rau dân dã đồng quê được mệnh danh là "nông dân" vì rất dễ sống, mọc đầy ở trong vườn, ven đường, bờ ruộng và cả những nơi khô cằn nhất. Loại rau sam bề ngoài mọng nước, thân bò sát mặt đất với màu hơi hồng đỏ, trơn nhẵn với các lá mọc đối thành cụm tại các đốt hay đầu ngọn, hoa sam màu vàng hoặc đỏ rất đẹp.

Rau sam có vị đặc trưng, thanh và hơi chua. Dù được gọi là rau, nhưng ở Việt Nam, người ta thường chỉ coi cây sam như là cây dại và chỉ dùng như một loại rau ăn lá rất hạn chế, thậm chí ở nhiều nơi còn dùng làm thức ăn cho bò.

Chính vì những thành phần bổ dưỡng trên, mà rau sam được coi là một loại thảo dược quý chữa nhiều bệnh như chữa mụn nhọt lở loét, đau răng, chữa trị mẩn ngứa ngoài da, viêm nhiễm đường tiết niệu, các chứng lỵ, giun sán đường ruột, đầy bụng, trướng bụng...