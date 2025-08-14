3 loại rau quê giá rẻ như cho, nhưng cực tốt cho sức khỏe, phòng bệnh hiệu quả

Dinh dưỡng 14/08/2025 04:00

Dưới đây là loại rau xanh lá luôn được đánh giá là thực phẩm tốt cho sức khỏe nếu bạn đang theo đuổi một chế độ ăn uống lành mạnh.

Rau là một trong những thực phẩm lành mạnh nhất trên hành tinh. Rau có rất nhiều lợi ích đối với sức khỏe và tuổi thọ.

Rau ngải cứu

Cây ngải cứu vốn là một loại cây cỏ mọc dại ở rất nhiều địa phương phía Bắc Việt Nam. Chúng thường được dùng làm món ăn hàng ngày và xuất hiện trong nhiều bài thuốc dân gian. Ngải cứu còn có tên gọi khác là rau ngải, ngải diệp. Trong lá cây ngải cứu có hàm lượng tinh dầu tương đối lớn. Thành phần trong đó chủ yếu là monoterpen, tetradecatrilin, dehydromatricaria ester, tricosanol, rachel ancol và một số chất khác.

3 loại rau quê giá rẻ như cho, nhưng cực tốt cho sức khỏe, phòng bệnh hiệu quả - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong dan gian, cây ngải cứu được dùng rất nhiều trong những bài thuốc chữa các bệnh thông thường. Đặc biệt là tác dụng tốt đối với cầm máu, điều hòa kinh nguyệt, chữa đau đầu, tiêu chảy, chướng bụng… Ngài cứu được dùng như một loại rau ăn thường ngày của nhiều gia đình và được yêu thích với vị hơi đắng và thơm. 

Ngải cứu vốn được thêm vào các bài thuốc trị bệnh từ lâu đời, trong loại rau này có chứa glycosid có tác dụng trong việc thải độc gan, túi mật, điều trị bệnh vàng da do suy gan và một số rối loại do túi mật. Rau ngải cứu cũng tốt cho hệ tiêu hóa khi làm tăng nồng độ axit dạ dày, giảm tình trạng đầy hơi, nóng dạ dày, tiêu diệt ký sinh trùng và các loại giun.

Rau mồng tơi

Rau mồng tơi dân dã, dễ tìm, dễ mua nhưng lại là loại rau ngon, tốt cho sức khỏe. Từ xưa, loại rau này đã được dùng trong nhiều bài thuốc có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, giảm nóng gan và đẩy lùi các triệu chứng mụn nhọt, rôm sảy.

3 loại rau quê giá rẻ như cho, nhưng cực tốt cho sức khỏe, phòng bệnh hiệu quả - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong rau mồng tơi có chứa nhiều chất xơ (khoảng 2,1 trong 100g rau mồng tơi theo USDA), pectin,...có khả năng làm mát gan, từ đó cải thiện chức năng của gan hiệu quả.

Chất nhầy pectin và chất xơ trong rau mồng tơi còn có khả năng kích thích nhu động ruột, nhờ vậy mà giảm tình trạng khó tiêu, đầy bụng, táo bón,...Rau mồng tơi có calo thấp nên không lo gây tăng cân, phù hợp với người béo phì, dễ tăng cân. Hơn nữa, rau mồng tơi có dồi dào vitamin A nên tốt cho mắt, dồi dào chất chống oxy hóa có tác dụng trung hòa gốc tự do gây hại cơ thể.

Rau sam

Dù được gọi là rau, nhưng ở Việt Nam, người ta thường chỉ coi cây sam như là rau dại, mọc đầy ở trong vườn, ven đường, bờ ruộng và chỉ dùng như một loại rau ăn lá rất hạn chế, thậm chí ở nhiều nơi còn dùng làm thức ăn cho bò.

3 loại rau quê giá rẻ như cho, nhưng cực tốt cho sức khỏe, phòng bệnh hiệu quả - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Loại rau dại mọc như cỏ đó chính là cây sam. Đây là loại rau dân dã đồng quê được mệnh danh là "nông dân" vì rất dễ sống, mọc đầy ở trong vườn, ven đường, bờ ruộng và cả những nơi khô cằn nhất. Loại rau sam bề ngoài mọng nước, thân bò sát mặt đất với màu hơi hồng đỏ, trơn nhẵn với các lá mọc đối thành cụm tại các đốt hay đầu ngọn, hoa sam màu vàng hoặc đỏ rất đẹp.

Rau sam có vị đặc trưng, thanh và hơi chua. Dù được gọi là rau, nhưng ở Việt Nam, người ta thường chỉ coi cây sam như là cây dại và chỉ dùng như một loại rau ăn lá rất hạn chế, thậm chí ở nhiều nơi còn dùng làm thức ăn cho bò.

Chính vì những thành phần bổ dưỡng trên, mà rau sam được coi là một loại thảo dược quý chữa nhiều bệnh như chữa mụn nhọt lở loét, đau răng, chữa trị mẩn ngứa ngoài da, viêm nhiễm đường tiết niệu, các chứng lỵ, giun sán đường ruột, đầy bụng, trướng bụng...

Rau má - loài rau dân dã, quen thuộc rất tốt cho sức khỏe

Rau má - loài rau dân dã, quen thuộc rất tốt cho sức khỏe

Rau má là loài rau quen thuộc, dân dã của người Việt. Tuy nhiên, loại rau này có chứa nhiều hoạt chất rất tốt cho sức khỏe thì không phải ai cũng biết…

Xem thêm
Từ khóa:   rau tốt cho sức khỏe các loại rau quê dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Sau hôm nay, thứ Năm 14/8/2025, 3 con giáp Thần Tài song hành, Thần Phật kề bên, sự nghiệp thăng hoa ngoạn mục, tiền vàng chất đầy két sắt

Sau hôm nay, thứ Năm 14/8/2025, 3 con giáp Thần Tài song hành, Thần Phật kề bên, sự nghiệp thăng hoa ngoạn mục, tiền vàng chất đầy két sắt

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/8/2025), 3 con giáp 'quét sạch mây mù', sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền vàng dư dả, đón nhận duyên lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/8/2025), 3 con giáp 'quét sạch mây mù', sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền vàng dư dả, đón nhận duyên lành

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
3 loại rau quê giá rẻ như cho, nhưng cực tốt cho sức khỏe, phòng bệnh hiệu quả

3 loại rau quê giá rẻ như cho, nhưng cực tốt cho sức khỏe, phòng bệnh hiệu quả

Dinh dưỡng 1 giờ 10 phút trước
Cưới chồng đại gia, ngày cưới cô dâu đeo vàng kín cổ nhưng đêm tân hôn vừa nhìn thấy chú rể đã tông cửa chạy

Cưới chồng đại gia, ngày cưới cô dâu đeo vàng kín cổ nhưng đêm tân hôn vừa nhìn thấy chú rể đã tông cửa chạy

Tâm sự 6 giờ 8 phút trước
Nhân tình mang thai, chồng nhanh chóng làm thủ tục ly hôn vợ, rồi lại chết nghẹn và trả giá đắt ngay sau đó

Nhân tình mang thai, chồng nhanh chóng làm thủ tục ly hôn vợ, rồi lại chết nghẹn và trả giá đắt ngay sau đó

Tâm sự 6 giờ 14 phút trước
Chồng thường xuyên dẫn bạn là đàn ông về nhà chơi, lý do đằng sau khiến tôi chết lặng

Chồng thường xuyên dẫn bạn là đàn ông về nhà chơi, lý do đằng sau khiến tôi chết lặng

Tâm sự 6 giờ 18 phút trước
Ngày đoàn tụ gia đình của người bán gà lôi trắng bị tuyên 6 năm tù: 'Tôi mong mức án nhẹ nhất để làm lại cuộc đời'

Ngày đoàn tụ gia đình của người bán gà lôi trắng bị tuyên 6 năm tù: 'Tôi mong mức án nhẹ nhất để làm lại cuộc đời'

Đời sống 6 giờ 45 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 14/8/2025, Thần Tài phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau ngày mai, thứ Năm 14/8/2025, Thần Tài phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 14/8/2025, 3 con giáp 'lọt vào mắt xanh Thần Tài', trúng số độc đắc, công danh vượng phát, tăng lương nhiều số

Trúng số độc đắc đúng ngày 14/8/2025, 3 con giáp 'lọt vào mắt xanh Thần Tài', trúng số độc đắc, công danh vượng phát, tăng lương nhiều số

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 25 phút trước
Bạch Lộc gầy đến mức nào mà khiến dân tình ngỡ ngàng?

Bạch Lộc gầy đến mức nào mà khiến dân tình ngỡ ngàng?

Sao quốc tế 9 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời trần tình của người anh trai dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào đầu em gái: 'Đánh nó tôi xót lắm nhưng tôi quá bức xúc'

Lời trần tình của người anh trai dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào đầu em gái: 'Đánh nó tôi xót lắm nhưng tôi quá bức xúc'

Tử vi thứ Năm 14/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên

Tử vi thứ Năm 14/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên

Đang tắm biển, du khách vội vã thu dọn đồ đạc và chạy tán loạn tìm nơi tránh nạn trước sức mạnh của vòi rồng

Đang tắm biển, du khách vội vã thu dọn đồ đạc và chạy tán loạn tìm nơi tránh nạn trước sức mạnh của vòi rồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đây là loại củ rẻ bèo ở chợ Việt lại là vị thuốc quý, cực giàu dinh dưỡng cho sức khỏe

Đây là loại củ rẻ bèo ở chợ Việt lại là vị thuốc quý, cực giàu dinh dưỡng cho sức khỏe

Xôi là món ăn sáng quen thuộc của người Việt, nhưng ăn mỗi ngày có tốt không?

Xôi là món ăn sáng quen thuộc của người Việt, nhưng ăn mỗi ngày có tốt không?

Nước mía ngọt mát ngày hè nhưng lại đại kỵ với những nhóm người này

Nước mía ngọt mát ngày hè nhưng lại đại kỵ với những nhóm người này

4 lợi ích bất ngờ khi ăn trứng gà vào bữa sáng mà không phải ai cũng biết

4 lợi ích bất ngờ khi ăn trứng gà vào bữa sáng mà không phải ai cũng biết

Không ngờ loại quả có mùi thơm nức mũi lại là "kho vitamin C" cực tốt cho sức khỏe

Không ngờ loại quả có mùi thơm nức mũi lại là "kho vitamin C" cực tốt cho sức khỏe

Nước ép dưa mát lạnh ngày hè nhưng 5 nhóm người không nên uống

Nước ép dưa mát lạnh ngày hè nhưng 5 nhóm người không nên uống