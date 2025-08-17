Vụ dàn dựng clip nhạy cảm trong xe Mercedes ở Ninh Bình: Ba nam thanh niên lên video gửi lời xin lỗi

Ba nam thanh niên liên quan vụ dàn dựng clip nhạy cảm trong xe Mercedes ở Ninh Bình đã bất ngờ lên video gửi lời xin lỗi.

Theo thông tin trên báo Dân Trí, mới đây, tài khoản Facebook Q.S., tự nhận là người quay video ghi lại cảnh đôi nam nữ có hành động nhạy cảm trên xe Mercedes, gây bức xúc dư luận đã tiếp tục đăng tải một video khác để nhận lỗi. Theo nội dung video mới đăng tải, tài khoản Facebook Q.S., thừa nhận chính bản thân mình là người quay đoạn video khiến cộng đồng mạng bức xúc. Người này cũng thừa nhận lúc quay video đã không lường hết được hậu quả cũng như tốc độ lan truyền trên mạng.

Triệu tập 3 nam thanh niên tại buổi làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: Báo Dân Trí. Sau khi sự việc xảy ra, nhóm người này nhận ra hành động của mình là sai trái, thiếu suy nghĩ, gây ra hình ảnh xấu và tạo dư luận không tốt. Tài khoản này cũng gửi lời xin lỗi đến cộng đồng mạng và mong nhận được sự cảm thông, tha thứ.

Chiều 17/8, trao đổi với phóng viên Dân Trí, lãnh đạo Công an phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình cho biết, cơ quan công an vẫn đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật. Như trước đó báo Tiền Phong đưa tin, tối 11/8, mạng xã hội lan truyền clip dài khoảng 20 giây ghi lại cảnh một người phụ nữ ngồi ở ghế phụ ô tô có hành vi nhạy cảm với nam tài xế khi xe đang chạy trên đường Lê Duẩn (địa phận phường Phủ Lý). Đoạn video gây xôn xao, thu hút lượng lớn lượt xem, bình luận và chia sẻ, đồng thời tạo dư luận tiêu cực. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và an toàn giao thông, Công an phường Phủ Lý đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh xin chỉ đạo, đồng thời phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, xác minh. Các đối tượng đã dàn dựng kịch bản, phân vai đóng giả phụ nữ diễn cảnh nhạy cảm trên ô tô, sau đó quay video và đăng lên mạng xã hội. Ảnh: Báo Dân Trí. Kết quả xác minh cho thấy clip trên hoàn toàn do 3 thanh niên V.T.T., N.V.K. và N.V.S. bàn bạc, dàn dựng kịch bản nhằm câu view, tăng lượt tương tác trên mạng xã hội. Các đối tượng phân vai, trong đó một người đóng giả phụ nữ, diễn cảnh nhạy cảm trên xe ô tô, rồi quay video và đăng tải lên mạng. Quá trình làm việc, 3 nam thanh niên trên đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình, đồng thời tự nguyện gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

