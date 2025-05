Chiều 22/5, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị thông tin, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam và Công an phường Điện Ngọc (huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) bắt giữ Võ Thế Hùng (SN 1982, trú tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) - nghi phạm gây ra vụ giết người.