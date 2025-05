Lộ ảnh Ngân 98 làm việc tại Sở An toàn thực phẩm TP.HCM giữa sau vụ thuốc giảm cân nghi có chất cấm

Vào sáng ngày 22/5, nữ DJ Ngân 98 ôm trong tay một sấp tài liệu và các sản phẩm do mình từng đứng ra quảng cáo. Ngân 98 chia sẻ: "Ngân đã làm việc 1 buổi sáng tại Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh. Và mọi việc sẽ được sáng tỏ, cảm ơn quý cơ quan đã tiếp nhận phản ánh của Ngân cùng với hồ sơ tài liệu ngân cung cấp".

Hình ảnh DJ Ngân 98 có mặt tại Sở An toàn thực phẩm TP.HCM

Tối 21/5, trên trang cá nhân, DJ Ngân 98 lên tiếng chính thức sau khi Sở An toàn thực phẩm TP.HCM công bố kế hoạch kiểm tra các sản phẩm giảm cân do cô quảng cáo. Nữ DJ khẳng định toàn bộ sản phẩm cô làm đại diện hình ảnh đều được kiểm nghiệm rõ ràng và đã gửi mẫu đi kiểm nghiệm chéo. "Viên thảo mộc X7 Plus, viên thảo mộc Super Detox X3, viên thảo mộc X1000 là các sản phẩm được thực hiện theo đúng quy định" - Ngân 98 nói trong video.