Chiều 22/5, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị thông tin, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam và Công an phường Điện Ngọc (huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) bắt giữ Võ Thế Hùng (SN 1982, trú tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) - nghi phạm gây ra vụ giết người.

Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, khoảng 10h30 ngày 21/5, do mâu thuẫn cá nhân nên Võ Thế Hùng (SN 1982, trú thôn Tân Trại 1, xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh) dùng dao đâm vào vùng ngực ông Nguyễn Trung Thành (SN 1962, trú cùng thôn). Ông Thành chết trên đường đi cấp cứu. Ngay sau khi gây án, nghi phạm bỏ trốn, đi bộ về hướng khu vực rừng Mũi Rú (thôn Tân Trại 1), cách hiện trường gây án khoảng 300 mét. Thời điểm bỏ trốn khỏi địa phương, nghi phạm ở trần, mặc quần đùi màu đen. Công an tỉnh Quảng Trị sau đó cũng huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng chó nghiệp vụ phối hợp với lực lượng Công an xã, dân quân, người dân xuyên đêm tổ chức truy tìm hung thủ tại các cánh rừng, đường mòn lối mở, chốt chặn ở khu vực huyện Vĩnh Linh. Võ Thế Hùng bật khóc khi bị lực lượng công an bắt giữ - Ảnh: VietNamNet Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 22/5, Đại tá Lê Phi Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, sau hơn 24 giờ truy xét, lực lượng công an đã bắt giữ thành công đối tượng Võ Thế Hùng (SN 1982, trú thôn Tân Trại 1, xã Vĩnh Giang, Vĩnh Linh, Quảng Trị). Võ Thế Hùng được xác định là nghi phạm dùng dao đâm ông Nguyễn Đ.T. (SN 1962, trú cùng thôn) tử vong vào sáng 21/5. Khoảng 13h30 chiều nay, Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với lực lượng công an tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng đã vây ráp, bắt giữ thành công Võ Thế Hùng khi y đang lẩn trốn trên địa bàn phường Điện Ngọc (huyện Điện Bàn, Quảng Nam). Võ Thế Hùng được di lý về Quảng Trị để phục vụ công tác điều tra - Ảnh: Báo Tiền Phong Một lãnh đạo Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, khoảng 10h30 ngày 21/3, đơn vị tiếp nhận thông tin vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Vĩnh Giang. Phòng CSHS phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy bắt đối tượng gây án. Sau khoảng thời gian truy xét trên địa bàn, lực lượng công an nhận định đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương nên lên phương án mới, tổ chức nhiều mũi truy bắt. Cũng theo vị lãnh đạo Phòng CSHS, sau khi bị bắt giữ, bước đầu Hùng khai nhận, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do mâu thuẫn cá nhân. Cụ thể, Hùng và nạn nhân T. là hàng xóm, từng xảy ra xích mích. Để giải quyết mâu thuẫn, khoảng 10h30 ngày 21/5, Hùng cầm theo một con dao đi qua nhà ông T. với ý định "nói chuyện". Tại đây, giữa Hùng và nạn nhân tiếp tục mâu thuẫn, cãi vã. Đỉnh điểm, Hùng lấy con dao mang sẵn đâm một nhát vào ngực ông T. khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, Hùng vứt lại hung khí, bỏ trốn khỏi hiện trường, đi bộ về hướng khu vực rừng Mũi Rú thuộc thôn Tân Trại (xã Vĩnh Giang) rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Cũng trong chiều nay, một lãnh đạo Viện KSND tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Thế Hùng để điều tra tội "Giết người".