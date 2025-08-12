Sở Văn hóa vào cuộc vụ clip đôi nam nữ có hành động nhạy cảm trên xe Mercedes ở Ninh Bình

Đời sống 12/08/2025 16:42

Trước đó tối 11/8, cộng đồng mạng chia sẻ một đoạn clip ghi lại cảnh đôi nam nữ lộ 'cảnh nóng' khi chiếc xe Mercedes biển số 90C.139… hạ cửa kính và di chuyển trên đường.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ Online, chiều ngày 12/8, một lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình cho biết sau khi nhận được thông tin phản ánh, đơn vị này đang cho cán bộ kiểm tra thực hư nội dung clip và người đã tung clip lên mạng.

Đến sáng 12/8, chủ một tài khoản Facebook có tên Q.S. đã lên mạng đính chính toàn bộ sự việc và cho biết đây chỉ là clip dàn dựng.

Tài khoản Facebook Q.S. nói: "Chiếc xe này hiện đang khá nổi tiếng trên mạng xã hội nên hôm nay em phải lên clip đính chính. Hôm qua em có mượn chiếc xe này của một người anh để quay clip cho vui chút thôi nhưng không ngờ nó lại nhận được nhiều sự chú ý đến thế.

Hiện clip lan truyền ảnh hưởng khá nhiều đến cuộc sống của người anh mà em vừa mượn xe nên em phải lên tiếng giải thích. Hy vọng mọi người chia sẻ lại sự việc. Toàn bộ "bản full" về quá trình dàn dựng video em vẫn đang giữ".

Sau khi nam thanh niên này đăng clip đính chính nhiều người bình luận thể hiện phẫn nộ vì hành vi dàn dựng quay clip bất chấp để câu view.

Sở Văn hóa vào cuộc vụ clip đôi nam nữ có hành động nhạy cảm trên xe Mercedes ở Ninh Bình - Ảnh 1
Cơ quan chức năng đang vào cuộc, xác minh clip ghi lại sự việc 2 người ngồi trên xe Mercedes có hành động nhạy cảm ở Ninh Bình, gây bức xúc dư luận - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, trên mạng xã hội đang lan truyền clip dài khoảng 20 giây ghi lại cảnh người phụ nữ ngồi trên ghế phụ xe Mercedes màu đỏ BKS 90C.139.xx có hành vi nhạy cảm với nam tài xế, trong khi tài xế đang điều khiển phương tiện. Đoạn video được quay từ bên ngoài khi xe đang di chuyển trên đường. Clip trên nhanh chóng thu hút sự chú ý, gây xôn xao dư luận.

Sau khi đoạn video lan truyền rộng rãi, một người đã đăng tải video khác để giải thích và đính chính rằng mình chỉ mượn xe để quay, đây là 'content' – một clip vui.

Dù đã lên tiếng giải thích nhưng nhiều người vẫn bày tỏ bức xúc. Đa số cho rằng cần xử phạt nghiêm để răn đe. Lãnh đạo Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Ninh Bình cho biết, sẽ giao cho phòng ban chuyên môn của sở xác minh sự việc trên.

Thiếu tiền tiêu xài, cháu trai đột nhập vào nhà bà ngoại cướp tài sản

Thiếu tiền tiêu xài, cháu trai đột nhập vào nhà bà ngoại cướp tài sản

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai cho biết vừa phối hợp với Công an xã Bảo Yên bắt giữ 2 đối tượng cướp tài sản.

