Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai cho biết vừa phối hợp với Công an xã Bảo Yên bắt giữ 2 đối tượng cướp tài sản.

Theo thông tin từ Vietnam+, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Bảo Yên bắt giữ thành công 2 đối tượng có hành vi cướp tài sản. Trước đó, ngày 10/8, Công an xã Bảo Yên nhận được tin báo về vụ việc có dấu hiệu cướp tài sản, xảy ra tại thôn Múi 1, xã Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, bị hại là bà Phàn Thị Lan (SN 1961 trú tại thôn Múi 1, xã Bảo Yên, tỉnh Lào Cai).

Khi bà Lan đang ở nhà một mình thì bị các đối tượng đột nhập vào nhà hành hung, khống chế và cướp tài sản. Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai cùng các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt tại hiện trường tiến hành khám nghiệm hiện trường, đồng thời áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ rà soát, truy tìm đối tượng và vật chứng vụ án theo các dấu vết nóng. Kết quả, đến 16h cùng ngày đã xác định được đối tượng nghi vấn là Bàn Văn Hợp, (SN 6/10/2008, trú tại thôn Múi 1, xã Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, cháu ngoại bà Lan). Quá trình triệu tập, làm việc, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, đối tượng Bàn Văn Hợp đã khai nhận hành vi cướp tài sản của mình.

Phạm Hoàng Hải Nam (dấu X) tại Cơ quan CSĐT - Ảnh: Báo Công an nhân dân Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, mở rộng điều tra, đến khoảng 10h sáng ngày 11/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã bắt giữ thành công đối tượng Phạm Hoàng Hải Nam (SN 2009, trú tại Bản Liên Hải, xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai) đồng thời thu giữ phương tiện, hung khí gây án và các vật chứng liên quan khác. Tại Cơ quan điều tra, Bàn Văn Hợp và Phạm Hoàng Hải Nam khai nhận do thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên ngày 8/8 cả hai đã bàn bạc cùng nhau đột nhập vào nhà bà ngoại của Hợp là bà Phàn Thị Lan để cướp tài sản. Đến khoảng 0h50 ngày 10/8, hai đối tượng chuẩn bị 1 đoạn gậy gỗ dài khoảng 60cm rồi đột nhập vào nhà bà Lan khống chế và dùng hung khí tấn công bà Lan để cướp đi tài sản gồm: 1 đôi bông tai bằng vàng ta (1,5 chỉ) đang đeo ở hai tai, 1 chiếc điện thoại OPPO A12 màu xanh trị giá khoảng 6 triệu đồng. Sau khi gây án, đối tượng Hợp mang theo tài sản vừa cướp được về nhà cất giấu, còn đối tượng Nam bỏ trốn khỏi địa phương. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

