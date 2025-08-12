Cưỡng hiếp tập thể 2 cô gái, người đàn ông bị kết án 27 năm sau 22 năm lẩn trốn

Đời sống 12/08/2025 13:44

Sáng 12/8, TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (41 tuổi) 20 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em, 7 năm tù về tội hiếp dâm, tổng hợp hình phạt chung là 27 năm tù.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 12/8, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (41 tuổi) 20 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em, 7 năm tù về tội Hiếp dâm. Tổng hợp hình phạt, người này phải chấp hành án là 27 năm tù.

Tối 9/11/2003, Nguyễn Hoàng Hậu, Lê Thành Trung, Nguyễn Văn Hùng và Huỳnh Thành Lợi gặp nhau ở một quán cà phê ở huyện Bình Chánh (cũ). Trong khi uống nước, Hùng gợi ý cả nhóm rủ nhân viên quán đi chơi và để cả nhóm cùng nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau đó, cả nhóm rủ Nguyễn Thị Thúy M. (SN 1984), Nguyễn Ngọc L. (thời điểm vụ án xảy ra 15 tuổi) cùng đi uống nước và những người này đồng ý.

Tiếp đó, Lê Thành Trung rủ thêm Nguyễn Văn Đồng, Nguyễn Thanh Tâm, Nguyễn Thanh Tú, Phạm Công Lực, Phan Thanh Nhã và Nguyễn Trung Hiếu cùng thực hiện hành vi hiếp dâm các cô gái, cả nhóm đồng ý.

Cưỡng hiếp tập thể 2 cô gái, người đàn ông bị kết án 27 năm sau 22 năm lẩn trốn - Ảnh 1
Bị cáo Tâm lĩnh 27 năm tù - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, để thực hiện hành vi phạm tội, những đối tượng trên chở M. và L. đến một cây cầu trên địa bàn xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh (cũ). Tại đây, Tâm và đồng phạm khống chế bị hại và doạ giết, vứt xác xuống sông nên L. và M. không dám chống cự.

Cả nhóm thay nhau thực hiện hành vi giao cấu với M. và L. (mỗi người thực hiện hành vi giao cấu 2 lần). Sau khi xâm hại các nạn nhân, cả nhóm chở bị hại đi về nhà. Ngày 20/11/2003, M. và L. đến cơ quan công an tố cáo Nguyễn Thanh Tâm và đồng phạm.

Năm 2006, Nguyễn Hoàng Hậu, Lê Thành Trung, Nguyễn Văn Hùng, Huỳnh Thành Lợi, Nguyễn Văn Đồng, Nguyễn Thanh Tú, Phạm Công Lực, Phan Thanh Nhã và Nguyễn Trung Hiếu bị TAND TPHCM xét xử về tội Hiếp dâm và Hiếp dâm trẻ em. Riêng Tâm bỏ trốn, bị truy nã và sau 22 năm mới bị xử lý.

