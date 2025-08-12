Gia cảnh éo le của người đàn ông nhận án 6 năm tù vì nuôi 13 con gà lôi trắng

Đời sống 12/08/2025 13:19

Từ cổng nhìn vào, vợ anh Thành là chị Nguyễn Thị Oanh (SN 1992) cùng 3 con nhỏ đang ngồi nơi thềm nhà ngóng tin chồng. Mẹ anh Thành đã 80 tuổi ôm các cháu trong nước mắt.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, những ngày qua, mạng xã hội xôn xao clip ghi cảnh vợ ôm con nhỏ khóc, tiễn chồng - là Thái Khắc Thành (45 tuổi, ngụ xóm Thịnh Tâm Thịnh Sơn, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) lên xe thùng sau khi tòa tuyên 6 năm tù về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

 

Theo hồ sơ, ngày 2/4, tại đường DH07 thuộc địa phận xã Song An, huyện Vũ Thư (nay là phường Vũ Phúc, Hưng Yên), Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường, Công an tỉnh Thái Bình (cũ) phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Bình (cũ) kiểm tra phát hiện xe ô tô BKS 37K-258... đang vận chuyển 10 con gà lôi trắng. Lái xe khai nhận số hàng trên được vận chuyển thuê cho Thành.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Thành, cơ quan điều tra thu giữ tiếp 3 con gà lôi trắng.

Gia cảnh éo le của người đàn ông nhận án 6 năm tù vì nuôi 13 con gà lôi trắng - Ảnh 1
Thành bị bắt cùng tang vật - Ảnh: Báo Lao Động

Gà lôi trắng có tên khoa học là Lophura nycthemera, thuộc lớp chim, bộ gà, họ Trĩ nằm trong danh mục IB - động vật nguy cấp, quý, hiếm. Thành yêu thích nuôi chim cảnh, nhân giống gà lôi trắng quý hiếm. Thành lên mạng xã hội rao bán gà lôi trắng với mục đích kiếm tiền lời.

Vừa qua, TAND khu vực 5 - Hưng Yên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Thành 6 năm tù về tội danh nêu trên.

Anh Thành vốn là nông dân, ngày làm đồng, chăn nuôi, đêm ai thuê hát đám cưới thì đi hát kiếm thêm, vợ anh làm công nhân. Vợ chồng anh nuôi mẹ già 85 tuổi và 3 con, con nhỏ mới 1,5 tuổi và con lớn mới học lớp 2.

Gia cảnh éo le của người đàn ông nhận án 6 năm tù vì nuôi 13 con gà lôi trắng - Ảnh 2
Vợ anh Thành mong chồng được xem xét lại hình phạt để sớm trở về với gia đình - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, vợ anh Thành là chị Nguyễn Thị Oanh (SN 1992) cùng 3 con nhỏ đang ngồi nơi thềm nhà ngóng tin chồng. Mẹ anh Thành đã 80 tuổi ôm các cháu trong nước mắt.

Nói về việc chồng bị khởi tố và kết án, chị Oanh rơi nước mắt, nghẹn lời: “Chồng tôi làm nghề nông, ở nhà trồng hoa, nuôi gà và làm thêm nghề hát đám cưới để có thêm thu nhập. Anh Thành nuôi gà cảnh vì đam mê. Tôi không biết loài gà này thuộc danh sách đỏ nghiêm cấm nuôi nhốt, buôn bán của Nhà nước”.

Theo chị Oanh, vào năm 2022, anh Thành mua 1 gà lôi trống và 2 gà lôi mái giống qua mạng xã hội. Sau một thời gian nuôi, 2 gà mái đẻ được 10 trứng và nở thành 10 con. Khi gà lớn, anh rao bán trên mạng xã hội, có một tài khoản nhắn tin đặt hàng.

Anh Thành chấp nhận bán với giá 500 nghìn đồng/con, trong quá trình giao hàng bị công an bắt quả tang, thu giữ 10 con gà tang vật. Công an sau đó đến khám nhà và thu giữ 3 con gà bố mẹ.

Gia cảnh éo le của người đàn ông nhận án 6 năm tù vì nuôi 13 con gà lôi trắng - Ảnh 3
Vợ ôm con khóc, tiễn Thành lên xe thùng về trại tạm giam - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Anh Thành là người hiền lành, vui vẻ, có trách nhiệm với gia đình, chưa từng phạm tội. Anh là lao động chính, gánh vác kinh tế gia đình, nuôi mẹ già và 3 con nhỏ.

Chị Oanh cho biết, vừa qua tòa án sơ thẩm đã kết án anh Thành 6 năm tù. Sau khi bản án sơ thẩm tuyên, anh Thành đã viết đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, mong sớm được trở về với vợ con và mẹ già.

Hàng xóm anh Thành - anh Cao Tiến Trầm - bày tỏ sự bất ngờ: “Anh Thành là người tốt, sống tình nghĩa. Khi làng xóm có việc, anh luôn là người đầu tiên giúp đỡ. Nghe tin anh bị kết án tù, cả xóm không ai tin nổi”.

Gia đình anh Thành mong các cơ quan chức năng xem xét, giảm nhẹ hình phạt để anh sớm đoàn tụ cùng vợ con và mẹ già.

