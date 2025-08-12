Vừa đỗ đại học, nữ sinh Hà Nội bỏ đi nhiều ngày không liên lạc sau câu nói của mẹ

Ngày 12/8, Công an phường Hà Đông (TP Hà Nội) đã tiếp nhận trình báo của gia đình về việc cháu Hoàng Thúy Nga (SN 2007) rời nhà từ sáng 7/8 đến nay chưa về.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 9h30 ngày 7/8, Nga rời khỏi nhà tại khu vực Xa La (Hà Đông) trong trang phục quần bò xám, áo thun đen, mang theo một túi màu nâu và một túi đen đựng 2 con mèo màu xám.

Chị Lương Thị Quyên (SN 1979, mẹ cháu Nga) cho biết: “Trước khi đi, con mang theo điện thoại của tôi. Tôi phải mượn điện thoại và sim của người thân để liên hệ với mọi người.

Cũng theo chị Quyên, Nga học rất giỏi, vừa thi đỗ vào Đại học Luật Hà Nội. "Nguyên nhân con bỏ nhà đi là do tôi mắng vì mèo đi vệ sinh bậy ra nhà mà con không dọn. Bị mắng, con ôm mèo và điện thoại đi luôn, đến giờ vẫn chưa thấy về”, chị Quyên chia sẻ.



Cháu Hoàng Thúy Nga - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Lao Động, hiện gia đình đang vô cùng lo lắng và mong nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng. Ai biết hoặc nhìn thấy cháu Nga xin báo cho bà Lương Thị Quyên qua số điện thoại 0966.178.376.

Rất mong mọi người chia sẻ thông tin để cháu sớm trở về an toàn.

