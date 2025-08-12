Nhiều nạn nhân đang được điều trị sau vụ tài xế lái ôtô tông vào đám đông tối 11/8.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, Thông tin từ Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên cho biết, vụ tai nạn tối 11/8 tại nhà văn hóa thôn Làng Chạng (xã Phong Dụ Thượng, tỉnh Lào Cai) khiến bé trai 6 tuổi Phạm Duy Khánh tử vong tại chỗ và 11 người khác bị thương

Trong số các nạn nhân, 5 trường hợp bị thương nặng đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái số 1.

Trong đó, nạn nhân Siều Thị Thanh (28 tuổi) chấn thương cột sống, gãy xương sườn; Ngô Thị Hóa (29 tuổi) gãy xương sườn, đụng dập nhu mô phổi phải; Hoàng Thị The (37 tuổi) đa chấn thương, gãy xương vai, xương cánh tay và xương sườn; Lò Văn Hiếu (8 tuổi) đụng dập lồng ngực, gãy xương đòn; Siều Văn Dũng (11 tuổi) gãy xương đùi trái.

Các nạn nhân còn lại chủ yếu bị tổn thương phần mềm, bỏng nhẹ hoặc chấn thương nhẹ, đang được điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên, sức khỏe bước đầu ổn định.

Một trường hợp khác đang hoàn thiện thủ tục để chuyển tuyến.

Các y, bác sỹ Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên chăm sóc sức khỏe cho nạn nhân - Ảnh: Báo Xây Dựng

Trước đó, theo thông tin từ báo Xây Dựng, khoảng 20h ngày 11/8, địa phương tổ chức chương trình văn nghệ thu hút đông người dân, trong đó có nhiều trẻ em.

Khi chương trình đang diễn ra, một nam tài xế điều khiển ô tô bất ngờ lùi vào sân nhà văn hóa, tông trúng nhóm trẻ đang đứng xem.

