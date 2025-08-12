Sau khi vụ việc kẻ côn đồ Đặng Chí Thành hành hung dã man người phụ nữ tại sảnh chung cư Sky Central (Hà Nội) lan truyền, cư dân mạng nhanh chóng chia sẻ thông tin và trang cá nhân của người này.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, sau khi vụ việc Đặng Chí Thành hành hung người phụ nữ ở chung cư được lan truyền trên mạng xã hội, thông tin về nhân vật này được nhiều người quan tâm. Trong một số hình ảnh được chia sẻ, ở phần giới thiệu trên trang cá nhân, người đàn ông 31 tuổi ghi nơi làm việc là VTV - Đài truyền hình Việt Nam. Điều đó khiến dân mạng không khỏi hoang mang.

Ngay sau đó, trong bản tin phát sóng ngày 11.8, biên tập viên của Đài truyền hình Việt Nam lên tiếng khẳng định: “Trong những ngày qua, mạng xã hội lan truyền thông tin đối tượng hành hung phụ nữ có làm việc tại Đài truyền hình Việt Nam. Chúng tôi xin khẳng định người này không phải là cán bộ, nhân viên của VTV”.

Nhiều người bất bình trước hành vi của Đặng Chí Thành, mong cơ quan công an xử lý nghiêm - Ảnh: Báo Thanh Niên

Bên cạnh đó, VTV cho biết thời gian qua có hiện tượng mạo danh người làm việc tại VTV hoặc đơn vị của VTV để thực hiện các hành vi lừa đảo, vi phạm pháp luật. Điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của nhà đài.

"Chúng tôi cũng xin khuyến cáo quý vị khán giả kiểm tra kỹ thông tin, tránh trở thành nạn nhân lừa đảo, hoặc bị lợi dụng bôi nhọ cơ quan, tổ chức", theo VTV.

Hình ảnh đối tượng hành hung chị T. - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, tối 9/8, ông Đặng Chí Thành nhìn thấy chị N.T. ở tầng một chung cư nên đến nói chuyện. Lúc này hai bên xảy ra tranh cãi.

Ông Đặng Chí Thành yêu cầu chị N.T. xin lỗi nhưng không được đồng ý nên đã đánh chị T.. Sau đó mọi người xung quanh can ngăn nên ông Thành đi về nhà.

Khoảng 0h ngày 10/8, Công an phường Phương Liệt tiếp nhận tin báo từ chị N.T. về việc bị một người đàn ông đánh gây thương tích tại sảnh chờ thang máy B1 chung cư Sky Central.

Ngay khi tiếp nhận, Công an phường Phương Liệt đã khẩn trương xác minh sự việc và đưa chị này đi khám thương tích.

