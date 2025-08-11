Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở khu đất trống, phát hiện bị viêm ruột hoại tử, nhiễm trùng huyết

Đời sống 11/08/2025 17:01

Ngày 11/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang cho biết vừa tiếp nhận và cứu sống một bé gái bị nhiễm trùng huyết được người dân phát hiện ở phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, khoảng 10h15 ngày 9/8, người dân đi đường nghe tiếng khóc của một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở khu đất trống nằm trong khu tái định cư kênh Xáng Cụt thuộc phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp, nên gọi điện trình báo cơ quan công an.

Nhận tin báo, Công an phường Mỹ Tho đã đến hiện trường, phát hiện bé gái nặng hơn 3kg, được đặt trên một thùng giấy và quấn trong một tấm vải màu xanh, không có tài sản và giấy tờ liên quan kèm theo. Sau đó bé gái được đưa đến Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang để thăm khám sức khỏe và chăm sóc.

Qua kiểm tra ban đầu, các bác sĩ phát hiện bé gái nghi ngờ bị viêm ruột; do bị bỏ lâu nên trên người có vết kiến cắn, bánh nhau hôi...

Sau đó bé được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang để tiếp tục điều trị. Tại đây, bé được chẩn đoán bị viêm ruột hoại tử - nhiễm trùng huyết, đang theo dõi viêm màng não.

Hiện tại bé đang nằm tại phòng hồi sức sơ sinh, sức khỏe cơ bản đã ổn định.

Trong lúc đi đường, người dân phát hiện bé gái sơ sinh được đặt trên một thùng giấy nên trình báo cơ quan chức năng - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, một sự việc tương tự xảy ra vào ngày 7/8, đại diện UBND xã Vĩnh Lại (TP Hải Phòng) cho biết: "Vào rạng sáng cùng ngày, người dân trên địa bàn phát hiện 1 bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa nhà và báo chính quyền địa phương".

Hình ảnh bé trai sơ sinh được đặt trong chiếc làn nhựa đặt trước cửa nhà bà Đào Thị Xây (khu Cầu Ràm, xã Vĩnh Lại, TP Hải Phòng) lúc rạng sáng.

Vào 4h15 sáng 7/8, trong lúc mở cửa chuẩn bị mang hoa quả ra chợ Cầu Ràm bán, bà Đào Thị Xây (trú tại khu Cầu Ràm, xã Vĩnh Lại) bất ngờ phát hiện một chiếc làn nhựa đặt trước cửa nhà. Lại gần kiểm tra, bà hốt hoảng khi thấy bên trong là một bé trai sơ sinh. Bà Xây lập tức hô hoán người dân xung quanh đến hỗ trợ.

Thời điểm phát hiện, bên trong làn nhựa có ba bộ quần áo sơ sinh, một túyp sữa bột, bỉm và một mảnh giấy viết tay.

 

Nội dung mảnh giấy viết: "Cháu sinh ngày 2/8/2025, tức ngày 9/6 nhuận. Vì điều kiện em không nuôi được cháu, mong ông, bà, anh, chị nhặt được nuôi giúp cháu. Tôi xin cảm ơn, cháu sinh lúc 9h sáng". Đến khoảng 8h sáng cùng ngày, gia đình bà Xây đã trình báo sự việc đến chính quyền xã Vĩnh Lại.

Nhận được tin báo, chính quyền sở tại nhanh chóng cử cán bộ công an, y tế, tư pháp đến gia đình bà Xây để tìm hiểu, xác minh. Sau đó thiết lập biên bản ghi nhận sự việc và đưa cháu bé bị bỏ rơi đến Trạm Y tế xã Vĩnh Lại, số 3 kiểm tra sức khỏe.

Ông Nguyễn Văn Hùng – Trạm trưởng Trạm Y tế xã Vĩnh Lại, số 3 cho biết: "Qua kiểm tra, bé trai sơ sinh có cân nặng 3,3kg; da niêm mạc hồng, không phù, không xuất huyết dưới da; sức khỏe bình thường và chưa có dấu hiệu bệnh lý. Ngoài việc kiểm tra sức khỏe ban đầu, chúng tôi cử cán bộ y tế tắm và thay băng rốn cho cháu bé". 

Ngày 11/8, Công an xã Mường Hung (tỉnh Sơn La) phát đi thông tin tìm kiếm bé trai 5 tuổi mất tích.

