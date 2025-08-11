6 ngày băng rừng tìm nam thanh niên mất tích trên núi Hoàng Ngưu Sơn: Cả nhà hy vọng có phép màu xảy ra nhưng...

Đời sống 11/08/2025 14:35

Lúc 11h37 ngày 10/8, nhóm cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân N.B.K.C. (22 tuổi) leo núi Hoàng Ngưu Sơn hôm 4-8. Gần 1 tuần qua, hơn 100 người đã tham gia cuộc tìm kiếm này.

Theo thông tin từ báo Lao Động, sau gần 6 ngày tìm kiếm với quy mô lớn, các nhóm rà soát từng nơi trên núi Hoàng Ngưu Sơn với địa hình cao, hiểm trở, cây cối rậm rạp.

Đến trưa ngày 10\/8, một nhóm tình nguyện viên đã phát hiện nạn nhân dưới gộp đá. Vị trí phát hiện thi thể nạn nhân cách chân núi khoảng 5km, nằm về phía Đông của núi Hoàng Ngưu Sơn và cách nơi đặt chóp khoảng vài trăm mét.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, anh Hoàng Anh Dũng, thành viên tham gia đội cứu hộ vào sáng 10/8, là một trong những người đầu tiên phát hiện ra thi thể nạn nhân. Anh Dũng kể sau những ngày tìm kiếm khắp các khu vực trên núi Hoàng Ngưu Sơn mà không thấy tung tích C., nhóm cứu hộ với sự tham gia của các thành viên chuyên leo núi đã tản ra các khu vực theo hình xương cá để mở rộng không gian tìm kiếm.

6 ngày băng rừng tìm nam thanh niên mất tích trên núi Hoàng Ngưu Sơn: Cả nhà hy vọng có phép màu xảy ra nhưng... - Ảnh 1
Anh Hoàng Anh Dũng kể lại quá trình tìm kiếm nạn nhân leo núi Hoàng Ngưu Sơn - Ảnh: Báo tuổi Trẻ

Với sự phối hợp với lực lượng chức năng, trưa 10/8, anh Dũng phát hiện thi thể thông qua cảm nhận có mùi lạ trong lúc tìm kiếm. Ngay lập tức, anh Dũng đã báo cho nhóm cứu hộ gần đó để đến hỗ trợ. Theo anh, vị trí phát hiện thi thể C. ngay trên sườn núi có nhiều bụi rậm, cách chân núi khoảng 5km và cao khoảng 800m so với mực nước biển, gần cột mốc cao nhất của núi là 972m.

"Lúc phát hiện, thi thể đã có dấu hiệu phân hủy, vị trí nạn nhân chúng tôi phải đi đường vòng gần 1 tiếng mới phát hiện ra, cách đó khoảng 2m là ba lô và điện thoại của nạn nhân" - anh Dũng kể.

 

Ngay sau phát hiện thi thể nạn nhân, lực lượng chức năng hiện đã tiếp cận hiện trường, hàng chục người leo núi trong tỉnh và các nơi như Hà Nội, TP.HCM, Đắk Lắk... cũng đã di chuyển xuống núi sau những ngày hỗ trợ lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân.

6 ngày băng rừng tìm nam thanh niên mất tích trên núi Hoàng Ngưu Sơn: Cả nhà hy vọng có phép màu xảy ra nhưng... - Ảnh 2

Cha của C. ngồi thẫn thờ chờ đợi lực lượng chức năng đưa thi thể con xuống núi - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

 

Ngay sau khi được tin tìm thấy thi thể anh C., gia đình nạn nhân túc trực dưới chân núi Hoàng Ngưu Sơn như chết lặng. Ánh mắt buồn bã, gương mặt khổ đau xuất hiện trên từng khuôn mặt của các thành viên.

Bà Phan Thị Loan (mẹ C.) cho biết dù rằng mấy ngày qua, khi lực lượng tìm kiếm nỗ lực nhưng chưa có thông tin về tung tích của con trai, gia đình cũng nghĩ đến trường hợp xấu nhất, nhưng vẫn nuôi hy vọng có phép màu nào đó. Nhưng giờ...

Còn người cha của C. chỉ biết ngồi thẫn thờ một góc, trên tay cầm chiếc điện thoại để báo tin cho người thân, họ hàng gần xa.

 

Bê tông đổ sập khi thi công cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, 2 người tử vong

Bê tông đổ sập khi thi công cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, 2 người tử vong

Vụ tai nạn được xác định khi các công nhân đang thi công trên công trường cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, đoạn qua xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk.

Xem thêm
Từ khóa:   mất tích thi thể nam thanh niên leo núi Hoàng Ngưu Sơn

TIN MỚI NHẤT

Ngô Lỗi nỗ lực thay đổi hình tượng nhưng phim mới đối mặt nguy cơ 'thảm họa phòng vé'

Ngô Lỗi nỗ lực thay đổi hình tượng nhưng phim mới đối mặt nguy cơ 'thảm họa phòng vé'

Sao quốc tế 14 phút trước
Ngư dân bắt được con cá mú khổng lồ nặng 167 kg trên biển khiến nhiều người không khỏi sửng sốt

Ngư dân bắt được con cá mú khổng lồ nặng 167 kg trên biển khiến nhiều người không khỏi sửng sốt

Video 24 phút trước
Trúng số độc đắc từ nay đến ngày 18/8/2025, 3 con giáp như 'chuột rơi đúng hũ nếp', dễ trúng số phát tài, vượng vận bất ngờ, sự nghiệp Hồng Phát

Trúng số độc đắc từ nay đến ngày 18/8/2025, 3 con giáp như 'chuột rơi đúng hũ nếp', dễ trúng số phát tài, vượng vận bất ngờ, sự nghiệp Hồng Phát

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 12/8/2025, 3 con giáp tài lộc dư dôi, của cải nhiều không đếm hết, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Ba 12/8/2025, 3 con giáp tài lộc dư dôi, của cải nhiều không đếm hết, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Anh trai qua đời nhưng chị dâu chẳng khóc, đến đêm lại biến mất khiến cả xóm xì xầm rồi bật khóc khi thấy cảnh tượng sau đó

Anh trai qua đời nhưng chị dâu chẳng khóc, đến đêm lại biến mất khiến cả xóm xì xầm rồi bật khóc khi thấy cảnh tượng sau đó

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Kịch tính khoảnh khắc bắt sống cá sấu dài 4,6 mét đột nhập vào nhà dân lúc nửa đêm

Kịch tính khoảnh khắc bắt sống cá sấu dài 4,6 mét đột nhập vào nhà dân lúc nửa đêm

Video 1 giờ 24 phút trước
Trong 3 ngày giữa tuần (13, 14, 15 tháng 8), 3 con giáp Thần Tài mở kho vàng, sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Trong 3 ngày giữa tuần (13, 14, 15 tháng 8), 3 con giáp Thần Tài mở kho vàng, sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Phát hiện thi thể người đàn ông mang giày lười nổi trên sông: Nạn nhân đã mất tích 3 ngày

Phát hiện thi thể người đàn ông mang giày lười nổi trên sông: Nạn nhân đã mất tích 3 ngày

Đời sống 1 giờ 57 phút trước
6 ngày băng rừng tìm nam thanh niên mất tích trên núi Hoàng Ngưu Sơn: Cả nhà hy vọng có phép màu xảy ra nhưng...

6 ngày băng rừng tìm nam thanh niên mất tích trên núi Hoàng Ngưu Sơn: Cả nhà hy vọng có phép màu xảy ra nhưng...

Đời sống 2 giờ 3 phút trước
Chồng thường xuyên dẫn bạn là một người đàn ông quyến rũ về nhà chơi và sự thật phía sau khiến vợ sốc nặng

Chồng thường xuyên dẫn bạn là một người đàn ông quyến rũ về nhà chơi và sự thật phía sau khiến vợ sốc nặng

Tâm sự 2 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tai nạn thương tâm: Xe buýt đưa tang bị lật xuống mương, 21 người tử vong, nhiều người bị thương

Tai nạn thương tâm: Xe buýt đưa tang bị lật xuống mương, 21 người tử vong, nhiều người bị thương

Lời khai của người đàn ông xăm trổ đánh dã man phụ nữ ở Hà Nội trước mặt nhiều trẻ nhỏ

Lời khai của người đàn ông xăm trổ đánh dã man phụ nữ ở Hà Nội trước mặt nhiều trẻ nhỏ

Người phụ nữ bị đánh trước mặt nhiều trẻ nhỏ ở Hà Nội: Nạn nhân hiện tinh thần hoảng loạn, cơ thể mệt mỏi

Người phụ nữ bị đánh trước mặt nhiều trẻ nhỏ ở Hà Nội: Nạn nhân hiện tinh thần hoảng loạn, cơ thể mệt mỏi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phát hiện thi thể người đàn ông mang giày lười nổi trên sông: Nạn nhân đã mất tích 3 ngày

Phát hiện thi thể người đàn ông mang giày lười nổi trên sông: Nạn nhân đã mất tích 3 ngày

Phẫn nộ bé gái 12 tuổi bị nhóm bạn dùng vỏ chai bia, lao vào đánh tới tấp vào người

Phẫn nộ bé gái 12 tuổi bị nhóm bạn dùng vỏ chai bia, lao vào đánh tới tấp vào người

Bê tông đổ sập khi thi công cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, 2 người tử vong

Bê tông đổ sập khi thi công cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, 2 người tử vong

Nóng: Cả làng sản xuất hàng nghìn tấn thịt trâu gác bếp giả

Nóng: Cả làng sản xuất hàng nghìn tấn thịt trâu gác bếp giả

Lời khai bất ngờ của nam thanh niên đập phá hơn 10 ô tô ở Phan Thiết

Lời khai bất ngờ của nam thanh niên đập phá hơn 10 ô tô ở Phan Thiết

Người đàn ông đang bế trẻ em bị đánh nhập viện trước quán karaoke, tiết lộ lý do bất ngờ

Người đàn ông đang bế trẻ em bị đánh nhập viện trước quán karaoke, tiết lộ lý do bất ngờ