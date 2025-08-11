Lúc 11h37 ngày 10/8, nhóm cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân N.B.K.C. (22 tuổi) leo núi Hoàng Ngưu Sơn hôm 4-8. Gần 1 tuần qua, hơn 100 người đã tham gia cuộc tìm kiếm này.

Theo thông tin từ báo Lao Động, sau gần 6 ngày tìm kiếm với quy mô lớn, các nhóm rà soát từng nơi trên núi Hoàng Ngưu Sơn với địa hình cao, hiểm trở, cây cối rậm rạp. Đến trưa ngày 10\/8, một nhóm tình nguyện viên đã phát hiện nạn nhân dưới gộp đá. Vị trí phát hiện thi thể nạn nhân cách chân núi khoảng 5km, nằm về phía Đông của núi Hoàng Ngưu Sơn và cách nơi đặt chóp khoảng vài trăm mét.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, anh Hoàng Anh Dũng, thành viên tham gia đội cứu hộ vào sáng 10/8, là một trong những người đầu tiên phát hiện ra thi thể nạn nhân. Anh Dũng kể sau những ngày tìm kiếm khắp các khu vực trên núi Hoàng Ngưu Sơn mà không thấy tung tích C., nhóm cứu hộ với sự tham gia của các thành viên chuyên leo núi đã tản ra các khu vực theo hình xương cá để mở rộng không gian tìm kiếm. Anh Hoàng Anh Dũng kể lại quá trình tìm kiếm nạn nhân leo núi Hoàng Ngưu Sơn - Ảnh: Báo tuổi Trẻ Với sự phối hợp với lực lượng chức năng, trưa 10/8, anh Dũng phát hiện thi thể thông qua cảm nhận có mùi lạ trong lúc tìm kiếm. Ngay lập tức, anh Dũng đã báo cho nhóm cứu hộ gần đó để đến hỗ trợ. Theo anh, vị trí phát hiện thi thể C. ngay trên sườn núi có nhiều bụi rậm, cách chân núi khoảng 5km và cao khoảng 800m so với mực nước biển, gần cột mốc cao nhất của núi là 972m.

"Lúc phát hiện, thi thể đã có dấu hiệu phân hủy, vị trí nạn nhân chúng tôi phải đi đường vòng gần 1 tiếng mới phát hiện ra, cách đó khoảng 2m là ba lô và điện thoại của nạn nhân" - anh Dũng kể. Ngay sau phát hiện thi thể nạn nhân, lực lượng chức năng hiện đã tiếp cận hiện trường, hàng chục người leo núi trong tỉnh và các nơi như Hà Nội, TP.HCM, Đắk Lắk... cũng đã di chuyển xuống núi sau những ngày hỗ trợ lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân. Cha của C. ngồi thẫn thờ chờ đợi lực lượng chức năng đưa thi thể con xuống núi - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Ngay sau khi được tin tìm thấy thi thể anh C., gia đình nạn nhân túc trực dưới chân núi Hoàng Ngưu Sơn như chết lặng. Ánh mắt buồn bã, gương mặt khổ đau xuất hiện trên từng khuôn mặt của các thành viên. Bà Phan Thị Loan (mẹ C.) cho biết dù rằng mấy ngày qua, khi lực lượng tìm kiếm nỗ lực nhưng chưa có thông tin về tung tích của con trai, gia đình cũng nghĩ đến trường hợp xấu nhất, nhưng vẫn nuôi hy vọng có phép màu nào đó. Nhưng giờ... Còn người cha của C. chỉ biết ngồi thẫn thờ một góc, trên tay cầm chiếc điện thoại để báo tin cho người thân, họ hàng gần xa.

