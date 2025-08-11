Xe buýt chở du khách Việt Nam gặp nạn tại Malaysia: Tình trạng của toàn bộ hành khách trên xe ra sao?

Đời sống 11/08/2025 10:37

Tối 10/8, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn đã xảy ra tại khu vực Cao nguyên Genting, bang Pahang, liên quan đến một xe buýt chở 20 khách du lịch Việt Nam và hai ô tô khác.

Theo thông tin từ báo Tin tức thông tấn xã Việt Nam, tối 10/8, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn đã xảy ra tại khu vực Cao nguyên Genting, bang Pahang, liên quan đến một xe buýt chở 20 khách du lịch Việt Nam và hai ô tô khác. Thông tin ban đầu cho biết, may mắn không có du khách nào bị thương nặng.

 

Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã chủ động và kịp thời theo dõi, cũng như liên hệ với các cơ quan chức năng để thực hiện công tác bảo hộ công dân.

Xe buýt chở du khách Việt Nam gặp nạn tại Malaysia: Tình trạng của toàn bộ hành khách trên xe ra sao? - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn ở bang Pahang, Malaysia - Ảnh: TTXVN

Cảnh sát trưởng bang Pahang, ông Datuk Seri Yahaya Othman, cho biết vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17 giờ cùng ngày. Xe buýt được cho là đã mất lái, đâm vào đuôi xe Perodua Myvi và một xe Toyota Innova, khiến cả ba phương tiện trượt khỏi làn đường.

Theo cảnh sát, tài xế xe buýt bị thương nhẹ trong khi toàn bộ hành khách, bao gồm 20 người Việt Nam và một hướng dẫn viên, du lịch đều an toàn. Lực lượng Cứu hỏa và Cứu nạn Malaysia (JBPM) tại bang Pahang đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác cứu hộ.

 

Xe buýt chở du khách Việt Nam gặp nạn tại Malaysia: Tình trạng của toàn bộ hành khách trên xe ra sao? - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn xe buýt chở khách du lịch Việt Nam tại Pahang, Malaysia - Ảnh: TTXVN 

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Sở Cứu hỏa và cứu hộ Pahang (JBPM) cho biết chiếc xe buýt đang trên đường từ cao nguyên Genting đến Hang Batu. Lực lượng này đã triển khai xe cứu hỏa hạng nhẹ cùng nhân viên cứu hộ đến hiện trường.

Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã chủ động và kịp thời theo dõi, cũng như liên hệ với các cơ quan chức năng để thực hiện công tác bảo hộ công dân.

Người đàn ông xăm trổ đánh phụ nữ ở chung cư Hà Nội phải đối diện mức án nào?

Người đàn ông xăm trổ đánh phụ nữ ở chung cư Hà Nội phải đối diện mức án nào?

Đến chiều 10/8, Công an TP Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp Đặng Chí Thành – người đàn ông xăm trổ hành hung phụ nữ tại sảnh chung cư, để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông Malaysia tin moi

TIN MỚI NHẤT

Lý do "cậu nhỏ" luôn "rạo rực" vào buổi sáng sớm?

Lý do "cậu nhỏ" luôn "rạo rực" vào buổi sáng sớm?

Sống khỏe 58 phút trước
Cùng nhau "lên đỉnh" để củng cố quan hệ vợ chồng

Cùng nhau "lên đỉnh" để củng cố quan hệ vợ chồng

Sức khỏe 59 phút trước
Chủ nhà tá hỏa phát hiện rắn hổ mang chúa dài 4 mét ẩn nấp trong bếp và pha bắt sống vô cùng hồi hộp

Chủ nhà tá hỏa phát hiện rắn hổ mang chúa dài 4 mét ẩn nấp trong bếp và pha bắt sống vô cùng hồi hộp

Video 1 giờ 1 phút trước
Trong 24h tới, chúc mừng 3 con giáp có 'số hưởng' được mệnh danh là 'cỗ máy in tiền', thăng hoa cả tiền lẫn tình, mọi việc hanh thông, thành công liên tục kéo đến

Trong 24h tới, chúc mừng 3 con giáp có 'số hưởng' được mệnh danh là 'cỗ máy in tiền', thăng hoa cả tiền lẫn tình, mọi việc hanh thông, thành công liên tục kéo đến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Con gái đẻ rơi trên gác, mẹ hốt hoảng gọi cấp cứu: Nỗ lực cứu sống bé sơ sinh ngưng tim, ngưng thở

Con gái đẻ rơi trên gác, mẹ hốt hoảng gọi cấp cứu: Nỗ lực cứu sống bé sơ sinh ngưng tim, ngưng thở

Sức khỏe 1 giờ 20 phút trước
Tình cờ gặp lại vợ cũ, cô ấy vuốt cái bụng đang nhô cao rồi tiết lộ bí mật khiến tôi choáng váng muốn ngã quỵ

Tình cờ gặp lại vợ cũ, cô ấy vuốt cái bụng đang nhô cao rồi tiết lộ bí mật khiến tôi choáng váng muốn ngã quỵ

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Thót tim khoảnh khắc cô gái thót nạn trong ganh tác khi xe đầu kéo chở máy xúc đâm vào cầu chỉ cách đó vài mét

Thót tim khoảnh khắc cô gái thót nạn trong ganh tác khi xe đầu kéo chở máy xúc đâm vào cầu chỉ cách đó vài mét

Video 2 giờ 1 phút trước
Lời khai bất ngờ của nam thanh niên đập phá hơn 10 ô tô ở Phan Thiết

Lời khai bất ngờ của nam thanh niên đập phá hơn 10 ô tô ở Phan Thiết

Đời sống 2 giờ 15 phút trước
Trong tháng 7, 8 âm lịch, 3 con giáp được THẦN may mắn chỉ điểm kiếm tiền phủ phê, ngủ êm trên đống vàng, khổ tận cam lai, mọi điều thuận lợi

Trong tháng 7, 8 âm lịch, 3 con giáp được THẦN may mắn chỉ điểm kiếm tiền phủ phê, ngủ êm trên đống vàng, khổ tận cam lai, mọi điều thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Người đàn ông đang bế trẻ em bị đánh nhập viện trước quán karaoke, tiết lộ lý do bất ngờ

Người đàn ông đang bế trẻ em bị đánh nhập viện trước quán karaoke, tiết lộ lý do bất ngờ

Đời sống 2 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hà Nội: Xác minh vụ người đàn ông xăm trổ hành hung phụ nữ trước mặt nhiều trẻ nhỏ trong khu chung cư

Hà Nội: Xác minh vụ người đàn ông xăm trổ hành hung phụ nữ trước mặt nhiều trẻ nhỏ trong khu chung cư

Tai nạn thương tâm: Xe buýt đưa tang bị lật xuống mương, 21 người tử vong, nhiều người bị thương

Tai nạn thương tâm: Xe buýt đưa tang bị lật xuống mương, 21 người tử vong, nhiều người bị thương

Lời khai của người đàn ông xăm trổ đánh dã man phụ nữ ở Hà Nội trước mặt nhiều trẻ nhỏ

Lời khai của người đàn ông xăm trổ đánh dã man phụ nữ ở Hà Nội trước mặt nhiều trẻ nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lời khai bất ngờ của nam thanh niên đập phá hơn 10 ô tô ở Phan Thiết

Lời khai bất ngờ của nam thanh niên đập phá hơn 10 ô tô ở Phan Thiết

Người đàn ông đang bế trẻ em bị đánh nhập viện trước quán karaoke, tiết lộ lý do bất ngờ

Người đàn ông đang bế trẻ em bị đánh nhập viện trước quán karaoke, tiết lộ lý do bất ngờ

Người đàn ông xăm trổ đánh phụ nữ ở chung cư Hà Nội phải đối diện mức án nào?

Người đàn ông xăm trổ đánh phụ nữ ở chung cư Hà Nội phải đối diện mức án nào?

TP.HCM: Ô tô 7 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trong cơn mưa lớn, may mắn không thương vong

TP.HCM: Ô tô 7 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trong cơn mưa lớn, may mắn không thương vong

Vụ nam thanh niên hành hung người phụ nữ ở sảnh thang máy chung cư: Đối tượng tiếp tục đe dọa giết nạn nhân

Vụ nam thanh niên hành hung người phụ nữ ở sảnh thang máy chung cư: Đối tượng tiếp tục đe dọa giết nạn nhân

Giá vàng hôm nay, ngày 11/8/2025: Vàng miếng SJC đảo chiều, lao dốc không phanh từ đỉnh kỷ lục

Giá vàng hôm nay, ngày 11/8/2025: Vàng miếng SJC đảo chiều, lao dốc không phanh từ đỉnh kỷ lục