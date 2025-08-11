Người đàn ông xăm trổ đánh phụ nữ ở chung cư Hà Nội phải đối diện mức án nào?

Đời sống 11/08/2025 10:26

Đến chiều 10/8, Công an TP Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp Đặng Chí Thành – người đàn ông xăm trổ hành hung phụ nữ tại sảnh chung cư, để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, tối 9/8, chị N.T. (SN 1997, trú tại phường Phương Liệt) bị đối tượng Đặng Chí Thành đánh gây thương tích tại sảnh chờ thang máy B1 chung cư Sky Central.

Tại cơ quan, Thành khai nhận hai gia đình có xảy ra mâu thuẫn từ trước. Khi Thành nhìn thấy chị N.T. ở tầng 1 chung cư nên đến nói chuyện rồi 2 bên xảy ra tranh cãi. Đối tượng yêu cầu chị N.T. xin lỗi nhưng không được đồng ý nên đã đánh người phụ nữ.

Người đàn ông xăm trổ đánh phụ nữ ở chung cư Hà Nội phải đối diện mức án nào? - Ảnh 1
Đối tượng Đặng Chí Thành - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tạm giữ hình sự Đặng Chí Thành (SN 1994, thường trú phường Bạch Mai, TP Hà Nội; nơi ở chung cư Sky Central 176 Định Công, phường Phương Liệt, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Thành là đối tượng có hành vi đánh người phụ nữ ở sảnh thang máy chung cư Sky Central, phường Phương Liệt gây bức xúc dư luận.

Theo quan điểm của luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư TP Hà Nội), việc xử lý đối tượng về tội "Gây rối trật tự công cộng", theo quy định tại Điều 318 Bộ luật hình sự là bước đi đầu tiên trong tiến trình tố tụng buộc tội người có hành vi phạm tội và có căn cứ cơ quan tố tụng giữ người trong trường hợp khẩn cấp.

Luật sư Thơm cho biết, qua thông tin được biết nữ nạn nhân bị đối tượng hành hung đang nhập viện điều trị chấn thương trong tình trạng sức khỏe yếu, tâm lý hoảng loạn, suy sụp... Do đó, việc trưng cầu giám định tỷ lệ tổn hại sức khỏe sẽ được thực hiện khi nạn nhân đủ điều kiện.

Qua đó, nếu kết quả giám định dưới 11% mà nạn nhân yêu cầu xử lý thì đối tượng phải đối mặt thêm tội "Cố ý gây thương tích" theo quy định tại Khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự với tình tiết "có tính chất côn đồ". Trường hợp thương tích của nạn nhân nguy hiểm đến tính mạng thì đối tượng có thể bị xem xét xử lý về tội "Giết người" theo Khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự.

Người đàn ông xăm trổ đánh phụ nữ ở chung cư Hà Nội phải đối diện mức án nào? - Ảnh 2
Hình ảnh Thành hành hung người phụ nữ bị camera ghi lại - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo luật sư Thơm, với hành vi sử dụng vũ lực đánh dã man, tàn ác người phụ nữ chỉ vì mâu thuẫn chuyện các cháu bé thì đối tượng sẽ bị xử lý cả 2 tội "Cố ý gây thương tích" và "Gây rối trật tự công cộng". Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm i, Khoản 1 Điều 134; Khoản 1 Điều 318 Bộ luật hình sự.

"Việc Cơ quan điều tra có căn cứ xử lý đối tượng về tội "Gây rối trật tự công cộng" thì đối tượng sẽ bị xử nghiêm theo luật mà không phụ thuộc vào yêu cầu khởi tố của bị hại đối với tội "Cố ý gây thương tích" theo quy định tại Khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự" - luật sư Thơm nêu quan điểm.

Luật sư Thơm cho rằng, một số vụ án gần đây, khi cơ quan điều tra khởi tố đối tượng theo quy định tại Khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự thì trong quá trình giải quyết vụ án hoặc thậm chí ra đến Tòa án xét xử mà bị hại rút đơn thì vụ án sẽ được đình chỉ, người phạm tội không bị xử lý hình sự đã gây ra những quan điểm khác nhau trong dư luận xã hội về tính nghiêm minh của pháp luật.

Vẫn theo luật sư Thơm, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội xử lý đối tượng về tội "Gây rối trật tự công cộng" là thể hiện sự quyết liệt trong đấu tranh phòng chống tội phạm và là bài học cảnh tỉnh cho những đối tượng đã, đang và sẽ sử dụng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn trong đời sống xã hội sẽ bị xử lý nghiêm minh.

Vụ nam thanh niên hành hung người phụ nữ ở sảnh thang máy chung cư: Đối tượng tiếp tục đe dọa giết nạn nhân

Vụ nam thanh niên hành hung người phụ nữ ở sảnh thang máy chung cư: Đối tượng tiếp tục đe dọa giết nạn nhân

Tối 9/8, tại chung cư Sky Central (176 Định Công, phường Phương Liệt, Hà Nội), chị N.T. (SN 1997) bị Đặng Chí Thành (SN 1994, trú cùng tòa nhà) đánh ngay tại sảnh thang máy. Không dừng ở đó, Thành còn tiếp tục buông lời đe dọa hung hãn, nhắm  vào gia đình nạn nhân.

