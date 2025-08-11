Vụ nam thanh niên hành hung người phụ nữ ở sảnh thang máy chung cư: Đối tượng tiếp tục đe dọa giết nạn nhân

Đời sống 11/08/2025 10:17

Tối 9/8, tại chung cư Sky Central (176 Định Công, phường Phương Liệt, Hà Nội), chị N.T. (SN 1997) bị Đặng Chí Thành (SN 1994, trú cùng tòa nhà) đánh ngay tại sảnh thang máy. Không dừng ở đó, Thành còn tiếp tục buông lời đe dọa hung hãn, nhắm  vào gia đình nạn nhân.

Theo thông tin từ VietNamNet, tối 9/8, tại chung cư Sky Central (176 Định Công, phường Phương Liệt, Hà Nội), chị N.T. (SN 1997) bị Đặng Chí Thành (SN 1994, trú cùng tòa nhà) đánh ngay tại sảnh thang máy. Không dừng ở đó, Thành còn tiếp tục buông lời đe dọa hung hãn, nhắm  vào gia đình nạn nhân.

Theo lời nhân chứng, ngay sau vụ hành hung, khi đối chất với mẹ chị N.T., Thành lớn tiếng: “Tao đánh cả nhà mày luôn!” Khi bà hỏi lý do, Thành đáp: “Nó chửi vợ tao.”

Mẹ chị N.T. tiếp tục chất vấn: “Mày ‘mày tao’ với ai đấy?” Thành thản nhiên: “Hỏi chị nhé, xem đúng hay sai”. Bà nhấn mạnh: “Mày chỉ bằng tuổi con tao thôi nhé”. Thành gằn giọng: “Tóm lại bây giờ giải quyết thế nào? Tao gặp lại, tao sẽ giết mày. Tao biết nhà mày rồi”.

Vụ nam thanh niên hành hung người phụ nữ ở sảnh thang máy chung cư: Đối tượng tiếp tục đe dọa giết nạn nhân - Ảnh 1
Khu chung cư nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: VietNamNet

Mẹ nạn nhân đáp: “Mày giết đi, mày láo vừa thôi”. Ngay lúc này, Thành bất ngờ tiến thẳng về phía gia đình nạn nhân với thái độ hung hăng. Lời qua tiếng lại khiến tình hình căng thẳng. Bảo vệ tòa nhà nhanh chóng can thiệp, đề nghị kiểm tra lại camera an ninh để làm rõ sự việc.

Thành miễn cưỡng bỏ đi, nhưng chưa đầy một phút sau, anh ta quay lại, giọng đầy thách thức: “Không ngủ được ngày nào đâu và không phải như thế là xong đâu”. May mắn, bảo vệ kịp thời can ngăn trước khi xảy ra xung đột mới. 

Vụ nam thanh niên hành hung người phụ nữ ở sảnh thang máy chung cư: Đối tượng tiếp tục đe dọa giết nạn nhân - Ảnh 2
Đặng Chí Thành tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, chiều 10/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự Đặng Chí Thành để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Trong quá trình điều tra, lực lượng Công an phường đã tới hiện trường thu nhận camera an ninh ghi lại toàn bộ sự việc, đồng thời làm việc với lực lượng bảo vệ khu chung cư và những người liên quan chứng kiến sự việc.

Theo hình ảnh camera ghi lại sự việc, chị T. và người đàn ông có lời qua tiếng lại, sau đó người nam giới liên tục đánh, đạp chị T. Lực lượng bảo vệ và người dân đã vào can ngăn người đàn ông, tuy nhiên gã vẫn tiếp tục hành hung người phụ nữ.

 

Qua làm việc với Thành, cơ quan điều tra đã làm rõ nguyên nhân do có xích mích, mâu thuẫn trước đó.

Bảo vệ kể lại phút lao ra cứu cô gái bị người đàn ông xăm trổ hành hung

Bảo vệ kể lại phút lao ra cứu cô gái bị người đàn ông xăm trổ hành hung

Tối 9/8, khu vực sảnh chờ thang máy tòa B1, chung cư Sky Central (176 Định Công, Hà Nội) náo động bởi tiếng khóc, tiếng la hét và những cú đánh liên tiếp.

