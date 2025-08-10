Chị T. cho biết thêm, ngay sau khi bị hành hung, em gái chị đã vào viện kiểm tra và đang nằm viện để theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe. “Em gái tôi hiện tinh thần hoảng loạn, đầu và tay đau nhức, cơ thể mệt mỏi, tâm lý bị ảnh hưởng. Em ấy cũng không dám về nhà vì không biết nhà kia sẽ làm gì”, chị T. nói.

Theo thông tin từ VietNamNet, chị Nguyễn T. (chị gái ruột của nạn nhân) chia sẻ với PV VietNamNet rằng, chị và gia đình vẫn chưa hết bàng hoàng. “Khi xem đoạn video, tôi bức xúc vô cùng. Người thân của mình bị đánh dã man như vậy làm sao có thể không phẫn nộ và thương xót cho được. Mẹ tôi khi xem đoạn video cũng khóc suốt vì thương con”, chị T. cho hay.

Chị T. cho biết thêm, nguyên nhân dẫn đến sự việc xuất phát từ mâu thuẫn của con trẻ.

Theo chia sẻ của chị T., chứng kiến mẹ bị người lạ hành hung dã man, bé trai 3 tuổi cũng hoảng sợ. “Từ đêm qua đến giờ cháu chưa được gặp mẹ, tâm lý hoảng sợ, liên tục khóc. Hiện tại, cháu ở nhà với dì ruột, còn bà ngoại của cháu thì vào viện chăm sóc mẹ cháu. Bố cháu đi làm xa. Nhà nội của cháu dự định sẽ đón cháu về chăm sóc trong thời gian mẹ cháu ở viện”, chị T. chia sẻ.

Chị N.T.T. bị người đàn ông xăm trổ đánh dã man ở sảnh chung cư Hà Nội - Ảnh: VietNamNet

Vài ngày trước, em gái chị đưa con trai xuống sân chung cư chơi. Cậu bé cùng một đứa trẻ khác xảy ra xích mích nhỏ, dẫn đến việc hai bà mẹ lời qua tiếng lại. Sau khi được mọi người khuyên ngăn, em gái chị đã đưa con lên nhà.

Tới tối 9/8, em gái chị T. gặp lại gia đình kia ở sảnh chung cư và sau đó xảy ra vụ việc như trong clip. "Người chồng đã lao đến đánh, đấm liên tiếp, không cho em tôi kịp giải thích câu nào”, chị T. kể.

Sau tất cả, chị T. hy vọng hành vi bạo lực sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm minh để bảo đảm quyền lợi cũng như sự an toàn của gia đình em gái chị.

Nghi phạm Đặng Chí Thành - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, chiều 10/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Đặng Chí Thành (31 tuổi, trú tại phường Phương Liệt, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đặng Chí Thành chính là người đàn ông xăm trổ hành hung một phụ nữ tại chung cư Sky Central trước mặt nhiều trẻ nhỏ.

Quá trình điều tra ban đầu, công an xác định gia đình ông Đặng Chí Thành (31 tuổi, trú tại chung cư Sky Central, 176 Định Công, Phương Liệt) có xảy ra mâu thuẫn từ trước với gia đình chị N.T. (28 tuổi, trú cùng chung cư).

Tối 9/8, ông Đặng Chí Thành nhìn thấy chị N.T. ở tầng một chung cư nên đến nói chuyện. Lúc này hai bên xảy ra tranh cãi. Ông Thành yêu cầu chị N.T. xin lỗi nhưng không được đồng ý nên đã đánh chị T.. Sau đó mọi người xung quanh can ngăn nên ông Thành đi về nhà.

Khoảng 0h ngày 10/8, Công an phường Phương Liệt tiếp nhận tin báo từ chị N.T. về việc bị một người đàn ông đánh gây thương tích tại sảnh chờ thang máy B1 chung cư Sky Central.

Ngay khi tiếp nhận, Công an phường Phương Liệt đã khẩn trương xác minh sự việc và đưa chị N.T. đi khám thương tích.

Đến 10h ngày 10/8, lực lượng chức năng đã đưa ông Đặng Chí Thành về trụ sở làm việc.