Chiều 10/8, Công an Hà Nội cho biết Công an phường Phương Liệt (Hà Nội) đang khẩn trương điều tra vụ việc một phụ nữ bị người đàn ông xăm trổ hành hung tại sảnh thang máy chung cư trên địa bàn.

Theo thông tin từ VietNamNet, liên quan đến vụ việc người phụ nữ bị hành hung tại sảnh thang máy chung cư Sky Central (176 Định Công, Hà Nội), Công an phường Phương Liệt đã triệu tập Đặng C. T. (SN 1994, trú cùng chung cư) để làm rõ. Tại cơ quan công an, Đặng C.T. khai nhận giữa gia đình mình và chị N.T. (SN 1997) đã có mâu thuẫn từ trước. Tối 9/8, khi nhìn thấy chị N.T. ở tầng 1 chung cư, T. tiến lại “nói chuyện”. Tuy nhiên, cuộc trao đổi nhanh chóng biến thành tranh cãi gay gắt.

Trong lúc nóng giận, C.T. yêu cầu chị N.T. xin lỗi nhưng không được đồng ý. Ngay sau đó, đối tượng đã lao vào đánh chị N.T. ngay tại sảnh chờ thang máy B1. Vụ việc chỉ dừng lại khi những người xung quanh can ngăn, C.T. bỏ về nhà. Hình ảnh ông Đ.C.T. hành hung chị T. - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Theo thông tin từ báo Lao Động, lãnh đạo UBND phường Phương Liệt cho biết, khoảng 0h ngày 10.8, Công an phường Phương Liệt tiếp nhận trình báo của gia đình chị N.T (sinh năm 1997) về việc khoảng 22h35 tối 9.8, chị bị một người đàn ông lạ mặt đánh vào vùng đầu, mặt và bụng tại sảnh chờ thang máy chung cư Sky Central, khiến chị bị thương.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Phương Liệt phối hợp lực lượng chức năng tổ chức điều tra, xác minh, đồng thời đưa chị T tới Bệnh viện Bạch Mai thăm khám, điều trị. Cơ quan Công an triệu tập người hành hung phụ nữ ở thang máy khu chung cư tại Hà Nội - Ảnh: Báo Lao Động Lực lượng công an đã đến hiện trường, trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera an ninh ghi lại toàn bộ sự việc và làm việc với bảo vệ tòa nhà cùng các nhân chứng. Hình ảnh camera cho thấy, giữa chị T và người đàn ông xảy ra lời qua tiếng lại, sau đó người này liên tục đánh, đạp chị. Dù bảo vệ và người dân đã can ngăn, đối tượng vẫn tiếp tục hành hung nạn nhân. Công an phường Phương Liệt đang phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, đã triệu tập người đàn ông này để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

