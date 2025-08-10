Bác sĩ tá hỏa khi phát hiện con rết sống trong tai bé trai

Đời sống 10/08/2025 05:05

Một bệnh nhi ở Tân Yên, Bắc Giang, nhập viện trong tình trạng đau tai dữ dội, kèm cảm giác buốt và ù tai. Cơn đau xuất hiện khi trẻ đang ngủ trên nền nhà.

Theo thông tin từ báo Tri thức - ZNews, một bệnh nhi ở Tân Yên, Bắc Giang, nhập viện trong tình trạng đau tai dữ dội, kèm cảm giác buốt và ù tai. Cơn đau xuất hiện khi trẻ đang ngủ trên nền nhà. Ngay sau khi tiếp nhận, bác sĩ đã chuyển bệnh nhân vào khoa Liên Chuyên khoa để nội soi kiểm tra.

Hình ảnh qua ống nội soi khiến cả bác sĩ lẫn bệnh nhân bất ngờ khi bên trong ống tai có một con rết còn sống. Các bác sĩ nhanh chóng gắp bỏ dị vật, vệ sinh tai và kiểm tra tổn thương.

Bác sĩ Phạm Thị Mây, Phó trưởng khoa Liên Chuyên khoa, cho biết nếu con rết không được lấy ra kịp thời, nó có thể bò sâu vào trong, gây thủng màng nhĩ, nhiễm trùng hoặc viêm tai.

Bác sĩ tá hỏa khi phát hiện con rết sống trong tai bé trai - Ảnh 1
Hình ảnh qua ống nội soi khiến cả bác sĩ lẫn bệnh nhân bất ngờ khi bên trong ống tai có một con rết còn sống - Ảnh: Báo Tri thức - ZNews

Theo thông tin từ VietNamNet, để phòng ngừa côn trùng chui vào tai, bác sĩ Mây khuyến cáo người dân cần dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, thoáng mát để hạn chế côn trùng ẩn náu. Nên ngủ trên giường, hạn chế ngủ trên đất hay những nơi ẩm thấp. Trước khi lên giường cần làm sạch sẽ lại giường.

Những cách làm này không loại bỏ hoàn toàn nhưng sẽ giúp hạn chế được phần nào tình trạng côn trùng xâm nhập vào tai.

Khi bị dị vật, đặc biệt là côn trùng, chui vào tai, người dân tuyệt đối không tự ý tìm cách gắp bỏ. Việc này có thể sẽ khiến con vật chui vào sâu hơn, giãy giụa hoặc cắm chặt chân bám vào màng nhĩ gây thủng, nhiễm trùng, viêm tai, ảnh hưởng đến thính giác rất nguy hiểm.

Bệnh nhân cần đến ngay các cơ sở y tế có chuyên khoa tai mũi họng để bác sĩ lấy dị vật ra ngoài bằng phương pháp chuyên môn an toàn.

