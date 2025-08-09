Ngày 9/8, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị này vừa phối hợp các cơ quan chức năng liên quan tiêu hủy hơn 100 tấn heo sữa không rõ nguồn gốc tại một cơ sở kinh doanh ở xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai. Số hàng hóa này có tổng giá trị hơn 18,3 tỉ đồng.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 9/8, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Gia Lai cho biết, lực lượng chức năng đang xử lý 100 tấn thịt heo đông lạnh có bốc mùi hôi tại một hộ kinh doanh ở xã Hoài Ân.

Trước đó, Đội QLTT số 1 (Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an tỉnh tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh của ông Lê Văn Hướng (trú xã Hoài Ân). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 100 tấn thịt heo đông lạnh đã đổi màu, bốc mùi hôi, gồm thịt heo sữa và heo quay, tổng trị giá hơn 18 tỉ đồng.

Kho chứa 100 tấn heo đã chuyển màu, bốc mùi hôi - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, thời điểm kiểm tra, ông Hướng xuất trình giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm do Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bình Định cũ cấp, vẫn còn hiệu lực.

Gia đình ông Hướng thu mua heo từ nhiều nguồn, gia công đóng gói vào bao nilông rồi đưa vào kho lạnh bảo quản, chờ qua dịch tả heo châu Phi sẽ bán dần ra thị trường.

Tiêu hủy toàn bộ hơn 100 tấn heo sữa - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Toàn bộ số thịt heo trên không có chứng từ chứng minh nguồn gốc, không ghi sổ theo dõi; bao bì đóng gói cũng không có thông tin về xuất xứ. Một số con heo có dấu hiệu nổi đốm ở tai, đuôi, chân, bụng, ngực, kèm hiện tượng đổi màu và bốc mùi hôi.

Để ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh, gây hại cho vật nuôi, cây trồng và môi trường, cơ quan chức năng đã thống nhất tiêu hủy toàn bộ số thịt heo nói trên. Qua xác minh, vụ việc không có dấu hiệu hình sự.

