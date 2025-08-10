Phép màu không xảy ra: Tìm thấy thi thể nam thanh niên mất tích khi leo núi Hoàng Ngưu Sơn

Đời sống 10/08/2025 17:18

Trưa 10/8, lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin, lực lượng chức năng đã tìm thấy anh Nguyễn Bá Khánh C (SN 2003, trú phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa) mất tích trên núi Hoàng Ngưu Sơn chiều 4/8.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 10/8, lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã tìm thấy thi thể N.B.K.C. (22 tuổi) - người mất tích khi leo núi Hoàng Ngưu Sơn (phường Nam Nha Trang) ngày 4/8.

Thi thể nạn nhân C. được tìm thấy ở một khe núi sâu nguy hiểm sau khi lực lượng chức năng phối hợp với nhiều người leo núi có kinh nghiệm hỗ trợ tìm kiếm.

Đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết thi thể nạn nhân C. được phát hiện tại khu vực cách chân núi khoảng 5km.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương đưa thi thể nạn nhân xuống núi. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Phép màu không xảy ra: Tìm thấy thi thể nam thanh niên mất tích khi leo núi Hoàng Ngưu Sơn - Ảnh 1
Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Trước đó, Báo Lao Động thông tin, từ tối 4/8, người thân không liên lạc được với anh C. Sau khi kiểm tra, gia đình xác định C từng thông báo với bạn bè, người thân về việc leo núi chinh phục đỉnh Hoàng Ngưu Sơn.

Một bức ảnh anh C xuất hiện ở đỉnh chóp Hoàng Ngưu Sơn được gửi từ số điện thoại của C vào tối 4.8

Xe máy của nam thanh niên cũng được gửi tại nhà một người dân ở dưới chân núi, tại đường Đỗ Xuân Hợp (phường Nam Nha Trang).

Sáng 5/8, bạn bè của C đã thông báo trên trang cá nhân và lên núi tìm kiếm nhưng không có tung tích của C nên báo cơ quan chức năng.

Phép màu không xảy ra: Tìm thấy thi thể nam thanh niên mất tích khi leo núi Hoàng Ngưu Sơn - Ảnh 2
Anh N.B.K.C được cho là mất tích từ tối 4.8 khi leo núi Hoàng Ngưu Sơn (Khánh Hòa) - Ảnh: Báo Thanh Niên

Đến 17h ngày 5/8, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 1 (thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Khánh Hòa) đã điều động xe cứu nạn và 7 cán bộ, chiến sĩ đến núi Hoàng Ngưu Sơn để tìm kiếm.

Từ sáng 6/8 đến sáng ngay 10.8 nay đã có hàng trăm người leo núi có kinh nghiệm của Khánh Hòa, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đắk Lắk... kết nối hỗ trợ tìm kiến nạn nhân.

Cùng với sức người, sức của, lượng lượng tìm kiếm đã rà soát tất cả khu vực núi Hoàng Ngưu Sơn có độ cao 972 m. Ở đây địa hình dốc, nhiều vách đá và khe núi sâu, cây cối um tùm.

Lời khai của người đàn ông xăm trổ đánh dã man phụ nữ ở Hà Nội trước mặt nhiều trẻ nhỏ

Lời khai của người đàn ông xăm trổ đánh dã man phụ nữ ở Hà Nội trước mặt nhiều trẻ nhỏ

Chiều 10/8, Công an Hà Nội cho biết Công an phường Phương Liệt (Hà Nội) đang khẩn trương điều tra vụ việc một phụ nữ bị người đàn ông xăm trổ hành hung tại sảnh thang máy chung cư trên địa bàn.

Xem thêm
Từ khóa:   thanh niên mất tích leo núi Hoàng Ngưu Sơn tin moi

TIN MỚI NHẤT

Dương Dương chấn thương nặng, phải phẫu thuật sau khi quay phim Phàm nhân tu tiên

Dương Dương chấn thương nặng, phải phẫu thuật sau khi quay phim Phàm nhân tu tiên

Sao quốc tế 2 giờ 6 phút trước
Xe buýt đang di chuyển trên đường bất ngờ bị cây cổ thụ lớn đè trúng khiến 5 người tử vong thương tâm

Xe buýt đang di chuyển trên đường bất ngờ bị cây cổ thụ lớn đè trúng khiến 5 người tử vong thương tâm

Video 2 giờ 17 phút trước
Tai nạn thương tâm: Xe buýt đưa tang bị lật xuống mương, 21 người tử vong, nhiều người bị thương

Tai nạn thương tâm: Xe buýt đưa tang bị lật xuống mương, 21 người tử vong, nhiều người bị thương

Video 2 giờ 36 phút trước
'Dậy sóng' bức tâm thư của Ngô Thanh Vân sau hơn 1000 ngày 'đi tìm con'

'Dậy sóng' bức tâm thư của Ngô Thanh Vân sau hơn 1000 ngày 'đi tìm con'

Hậu trường 2 giờ 53 phút trước
Phép màu không xảy ra: Tìm thấy thi thể nam thanh niên mất tích khi leo núi Hoàng Ngưu Sơn

Phép màu không xảy ra: Tìm thấy thi thể nam thanh niên mất tích khi leo núi Hoàng Ngưu Sơn

Đời sống 3 giờ 2 phút trước
Lời khai của người đàn ông xăm trổ đánh dã man phụ nữ ở Hà Nội trước mặt nhiều trẻ nhỏ

Lời khai của người đàn ông xăm trổ đánh dã man phụ nữ ở Hà Nội trước mặt nhiều trẻ nhỏ

Đời sống 3 giờ 7 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp gặp vận may lớn, một bước thành đại gia nức tiếng, gặp hung hóa cát, tình duyên thắm đượm, làm ăn phát đạt trong 24h tới

Chúc mừng 3 con giáp gặp vận may lớn, một bước thành đại gia nức tiếng, gặp hung hóa cát, tình duyên thắm đượm, làm ăn phát đạt trong 24h tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 21 phút trước
Một ngư dân Quảng Trị mất tích trên biển, thuyền đánh cá trôi dạt, nghi ngư dân đột quỵ khi kéo lưới

Một ngư dân Quảng Trị mất tích trên biển, thuyền đánh cá trôi dạt, nghi ngư dân đột quỵ khi kéo lưới

Đời sống 6 giờ 14 phút trước
Chính thức bước qua ngày 18/6 âm lịch, 3 con giáp có sự nghiệp sải cánh bay cao, tiền nhiều vô số kể, điềm lành gõ cửa liên tục, tiền tài rủng rỉnh

Chính thức bước qua ngày 18/6 âm lịch, 3 con giáp có sự nghiệp sải cánh bay cao, tiền nhiều vô số kể, điềm lành gõ cửa liên tục, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 21 phút trước
Hé lộ danh tính và triệu tập người đàn ông xăm trổ hành hung phụ nữ ở chung cư Hà Nội

Hé lộ danh tính và triệu tập người đàn ông xăm trổ hành hung phụ nữ ở chung cư Hà Nội

Đời sống 6 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hà Nội: Xác minh vụ người đàn ông xăm trổ hành hung phụ nữ trước mặt nhiều trẻ nhỏ trong khu chung cư

Hà Nội: Xác minh vụ người đàn ông xăm trổ hành hung phụ nữ trước mặt nhiều trẻ nhỏ trong khu chung cư

Tai nạn thương tâm: Xe buýt đưa tang bị lật xuống mương, 21 người tử vong, nhiều người bị thương

Tai nạn thương tâm: Xe buýt đưa tang bị lật xuống mương, 21 người tử vong, nhiều người bị thương

Hé lộ danh tính và triệu tập người đàn ông xăm trổ hành hung phụ nữ ở chung cư Hà Nội

Hé lộ danh tính và triệu tập người đàn ông xăm trổ hành hung phụ nữ ở chung cư Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Khống chế người đàn ông có biểu hiện bất thường cầm dao chạy trên đường

TP.HCM: Khống chế người đàn ông có biểu hiện bất thường cầm dao chạy trên đường

Lời khai của người đàn ông xăm trổ đánh dã man phụ nữ ở Hà Nội trước mặt nhiều trẻ nhỏ

Lời khai của người đàn ông xăm trổ đánh dã man phụ nữ ở Hà Nội trước mặt nhiều trẻ nhỏ

Một ngư dân Quảng Trị mất tích trên biển, thuyền đánh cá trôi dạt, nghi ngư dân đột quỵ khi kéo lưới

Một ngư dân Quảng Trị mất tích trên biển, thuyền đánh cá trôi dạt, nghi ngư dân đột quỵ khi kéo lưới

Hé lộ danh tính và triệu tập người đàn ông xăm trổ hành hung phụ nữ ở chung cư Hà Nội

Hé lộ danh tính và triệu tập người đàn ông xăm trổ hành hung phụ nữ ở chung cư Hà Nội

Đã tìm thấy cô gái mất liên lạc với gia đình sau chuyến xe ôm ở TP.HCM, không phải bị bắt cóc online

Đã tìm thấy cô gái mất liên lạc với gia đình sau chuyến xe ôm ở TP.HCM, không phải bị bắt cóc online

Hà Nội: Xác minh vụ người đàn ông xăm trổ hành hung phụ nữ trước mặt nhiều trẻ nhỏ trong khu chung cư

Hà Nội: Xác minh vụ người đàn ông xăm trổ hành hung phụ nữ trước mặt nhiều trẻ nhỏ trong khu chung cư