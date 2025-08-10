Thi thể nạn nhân C. được tìm thấy ở một khe núi sâu nguy hiểm sau khi lực lượng chức năng phối hợp với nhiều người leo núi có kinh nghiệm hỗ trợ tìm kiếm.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 10/8, lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã tìm thấy thi thể N.B.K.C. (22 tuổi) - người mất tích khi leo núi Hoàng Ngưu Sơn (phường Nam Nha Trang) ngày 4/8.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương đưa thi thể nạn nhân xuống núi. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết thi thể nạn nhân C. được phát hiện tại khu vực cách chân núi khoảng 5km.

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Trước đó, Báo Lao Động thông tin, từ tối 4/8, người thân không liên lạc được với anh C. Sau khi kiểm tra, gia đình xác định C từng thông báo với bạn bè, người thân về việc leo núi chinh phục đỉnh Hoàng Ngưu Sơn.

Một bức ảnh anh C xuất hiện ở đỉnh chóp Hoàng Ngưu Sơn được gửi từ số điện thoại của C vào tối 4.8

Xe máy của nam thanh niên cũng được gửi tại nhà một người dân ở dưới chân núi, tại đường Đỗ Xuân Hợp (phường Nam Nha Trang).

Sáng 5/8, bạn bè của C đã thông báo trên trang cá nhân và lên núi tìm kiếm nhưng không có tung tích của C nên báo cơ quan chức năng.

Anh N.B.K.C được cho là mất tích từ tối 4.8 khi leo núi Hoàng Ngưu Sơn (Khánh Hòa) - Ảnh: Báo Thanh Niên

Đến 17h ngày 5/8, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 1 (thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Khánh Hòa) đã điều động xe cứu nạn và 7 cán bộ, chiến sĩ đến núi Hoàng Ngưu Sơn để tìm kiếm.

Từ sáng 6/8 đến sáng ngay 10.8 nay đã có hàng trăm người leo núi có kinh nghiệm của Khánh Hòa, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đắk Lắk... kết nối hỗ trợ tìm kiến nạn nhân.

Cùng với sức người, sức của, lượng lượng tìm kiếm đã rà soát tất cả khu vực núi Hoàng Ngưu Sơn có độ cao 972 m. Ở đây địa hình dốc, nhiều vách đá và khe núi sâu, cây cối um tùm.