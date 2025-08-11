Tối 9/8, khu vực sảnh chờ thang máy tòa B1, chung cư Sky Central (176 Định Công, Hà Nội) náo động bởi tiếng khóc, tiếng la hét và những cú đánh liên tiếp.

Theo thông tin từ VieNamNet, trong clip lan truyền trên mạng xã hội, người đàn ông lao tới đấm, đá dồn dập vào một cô gái, bất chấp sự hoảng loạn của bé trai khoảng 3 tuổi đứng gần đó. Nạn nhân là chị N.T. (SN 1997), cư dân tòa nhà. Kẻ tấn công được xác định là Đặng C.T. (SN 1994), cũng sinh sống tại chung cư. Chị N.H., bảo vệ trực ca tối hôm đó, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại cảnh tượng. Khoảng 22h15, khi đang theo dõi hệ thống camera, chị phát hiện người đàn ông tấn công phụ nữ ngay tại sảnh.

"Tôi chỉ kịp bật dậy và lao ra cùng bảo vệ Quỳnh và một nam thanh niên khác, để can ngăn. Lúc đến nơi, cô gái vừa khóc vừa hỏi: ‘Tại sao anh đánh em?’. Người đàn ông đáp: ‘Mày đánh con tao’; cô gái lập tức phản bác: ‘Em có đánh con anh đâu’", chị H. kể. Theo chị H., vài ngày trước, giữa hai gia đình đã xảy ra mâu thuẫn vì chuyện trẻ con chơi ở sảnh chung cư. Ban quản trị tòa nhà từng đứng ra hòa giải, nhưng có vẻ khúc mắc vẫn chưa chấm dứt.

Khu vực tòa nhà xảy ra vụ việc Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 10/8, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Đặng C.T. (31 tuổi; ở chung cư Sky Central 176 Định Công, phường Phương Liệt, Hà Nội) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng. Còn tại cơ quan công an, Đặng C.T. thừa nhận tối hôm đó nhìn thấy chị N.T. ở tầng 1 nên tiến lại "nói chuyện". Cuộc trao đổi nhanh chóng biến thành tranh cãi. Khi yêu cầu chị N.T. xin lỗi bị từ chối, T. đã mất kiểm soát, lao vào tấn công ngay tại sảnh chờ thang máy. Vụ việc chỉ dừng lại khi bảo vệ và người dân can thiệp. Đăng C. T. sau đó bỏ về nhà. Khoảng 0h ngày 10/8, chị N.T. cùng gia đình đã trình báo Công an phường Phương Liệt, đồng thời đến bệnh viện khám thương với các triệu chứng đau tay, chóng mặt, tinh thần hoảng loạn. Đến 10h sáng cùng ngày, Đặng C.T. bị triệu tập để làm việc. Công an bước đầu xác định nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa hai gia đình. Đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Đoạn clip dài hơn 20 giây ghi lại vụ việc đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận. Trong clip, ngoài nạn nhân và kẻ tấn công, còn có một phụ nữ khác đứng gần nhưng không can ngăn. Nhiều cư dân chung cư Sky Central cho biết, họ rất sốc và lo ngại về an toàn của bản thân, đặc biệt khi vụ việc xảy ra ngay tại khu vực công cộng, trước mặt trẻ em. Hiện Công an phường Phương Liệt đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ xử lý nghiêm hành vi côn đồ, đảm bảo môi trường sống an toàn cho cư dân.

Người phụ nữ bị đánh trước mặt nhiều trẻ nhỏ ở Hà Nội: Nạn nhân hiện tinh thần hoảng loạn, cơ thể mệt mỏi Vụ việc người phụ nữ tên N.T.T. (SN 1997) bị một người đàn ông xăm trổ đánh dã man ở sảnh chung cư Sky Central (phường Phương Liệt, Hà Nội) vào lúc 22h ngày 9/8 thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bao-ve-ke-lai-phut-lao-ra-cuu-co-gai-bi-nguoi-an-ong-xam-tro-hanh-hung-739456.html