Bàng hoàng phát hiện bộ xương người đã phân hủy trên đồi thông ở Lâm Đồng

Chiều 10/8, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang xác minh vụ việc phát hiện 1 bộ xương người tại khu rừng thông ở thôn Păng Sim, xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng.

Theo thông tin từ VietNamNet, Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin về bộ xương người được phát hiện tại khu vực rừng thông thuộc thôn Păng Sim, xã Trường Xuân.

Khoảng 13h ngày 10/8, nhóm thanh thiếu niên gồm Y. D. (2005); Y.L.X. (2007); Y.T. (2008) và Y.Q. (2010), cùng trú bon Păng Sim, xã Trường Xuân rủ nhau nướng gà tại khu vực đồi thông thuộc bon Păng Sim.

Khi cả nhóm đến vị trí để nướng gà thì tá hỏa khi phát hiện một thi thể đã phân hủy hoàn toàn, chỉ còn khung xương và hộp sọ.

Hiện trường khu vực phát hiện bộ xương người - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VTC News, dựa vào xác minh của Công an xã Trường Xuân, bên ngoài bộ xương mặc áo khoác tối màu, bên trong mặc áo phông màu hồng nhạt. Bên cạnh bộ xương có treo một chiếc võng vải dù trên thân 2 cây thông.

Lực lượng chức năng địa phương đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác định danh tính, làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Đồng thời chính quyền xã Trường Xuân kêu gọi người dân, đặc biệt là những ai có thân nhân mất tích trong thời gian gần đây thì cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để hỗ trợ quá trình xác minh.

