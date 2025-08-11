Cha mẹ sốt ruột tìm con trai 5 tuổi mất tích bí ẩn, camera ghi lại khoảnh khắc gây bất an

Đời sống 11/08/2025 16:42

Ngày 11/8, Công an xã Mường Hung (tỉnh Sơn La) phát đi thông tin tìm kiếm bé trai 5 tuổi mất tích.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào lúc 16h00 ngày 10/8, Công an xã Mường Hung nhận được tin báo của anh Lương Văn Phúc (trú tại bản H8, xã Mường Hung) về việc: Con trai anh là Lương Quang Khải (5 tuổi), đã rời khỏi nhà vào khoảng 14h32 cùng ngày và đến nay chưa trở về.

Dựa vào hình ảnh camera an ninh ghi lại, khi đi cháu Khải mặc áo phông ngắn tay màu be in hình họa tiết, quần xanh, dép lê màu nâu.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Mường Hung đã nhanh chóng vào cuộc, đồng thời phát thông báo tìm kiếm cháu bé.

Cha mẹ sốt ruột tìm con trai 5 tuổi mất tích bí ẩn, camera ghi lại khoảnh khắc gây bất an - Ảnh 1
Thời điểm cháu bé rời nhà đi - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, anh Lương Văn Phúc (38 tuổi, trú tại xã Mường Hung, tỉnh Sơn La) cho biết gia đình đang rất lo lắng khi con trai của anh là cháu Lương Quang Khải (5 tuổi) bị mất tích khi đang chơi ở sân nhà.

"Tôi và vợ đang nóng hết ruột gan vì chưa tìm được cháu", anh Phúc nói.

Theo anh Phúc, khoảng 14h32 ngày 10/8, trong lúc gia đình anh đi hái nhãn không có ở nhà, cháu Khải cùng chị gái (9 tuổi) ở nhà trông nhau. Anh Khải cho biết khi đó con gái lớn nằm ngủ trong nhà, còn cháu Khải đi ra ngoài sân để chơi một mình.

"Trước khi đi làm, vợ tôi đã khoá cửa trước, tuy nhiên còn cửa đằng sau nhà đi ra vườn thì chưa kịp đóng. Nhà tôi ở gần sông Mã, cách khoảng 60m, gia đình đang nghi cháu đi ra từ lối cửa sau nhà rồi mất tích", anh Khải kể.

Theo anh Khải, sau khi xảy ra sự việc, gia đình đã trình báo công an, nhờ tất cả mọi người thân quen thông báo tìm cháu nhưng tới nay vẫn chưa có kết quả. Gia đình anh cũng đã tìm dọc ven sông nhưng không thấy cháu.

Liên quan tới sự việc này, chiều cùng ngày, Công an xã Mường Hung, tỉnh Sơn La phát đi thông báo tìm kiếm cháu Khải.

Cảnh sát cho biết đặc điểm nhận dạng của cháu Khải trước khi mất tích gồm: Khi đi cháu mặc áo phông ngắn tay màu be in hình họa tiết, quần short xanh, dép lê màu nâu, tóc ngắn, dáng người nhỏ.

"Các cá nhân, tổ chức phát hiện hoặc biết thông tin về cháu vui lòng liên hệ ngay cho Công an xã Mường Hung, SĐT: 0354.006.101; hoặc anh Lương Văn Phúc (bố cháu), SĐT: 0946.154.933", vị đại diện Công an xã Mường Hung cho hay

