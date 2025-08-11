Nóng: Cả làng sản xuất hàng nghìn tấn thịt trâu gác bếp giả

Đáng chú ý là vụ việc sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, xảy ra tại Công ty TNHH MTV MQ FOOD (địa chỉ tại xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ).

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, trong 6 tháng đầu năm 2025, Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát kinh tế đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nhận diện đấu tranh, điều tra làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng, đến nay đã khởi tố 142 vụ/300 đối tượng.

Tại thời điểm khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hơn 30 tấn thịt lợn, thịt trâu các loại, 1 tấn lạp xưởng tươi đông lạnh, 3 tấn thịt trâu sấy khô và 3,4 tấn thịt lợn sấy khô.

Công an xác định, cơ sở kinh doanh này đã sản xuất, tiêu thụ ra thị trường hàng trăm tấn thịt trâu khô kém chất lượng, thu về hàng trăm tỉ đồng.

Cơ quan công an đã khởi tố bị can đối với Vũ Thị Hường (32 tuổi, giám đốc công ty) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Theo thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, khi triệt phá vụ án này, lực lượng chức năng phát hiện một ngôi làng cùng tham gia sản xuất thịt trâu gác bếp "nhái".

Đáng chú ý, số lượng thịt đầu vào lên tới vài ngàn tấn, đa số là thịt trâu Ấn Độ, nhưng được hô biến thành thịt trâu Hà Giang, "rất oan ức cho người tiêu dùng". Sau khi vụ án bị triệt phá, toàn bộ các cơ sở sản xuất tại ngôi làng nêu trên đã dừng hết.

Thịt trâu gác bếp của MQ FOOD được rao bán trên thị trường - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VnExpress, Công ty TNHH Famimoto Việt Nam, công an đã khởi tố 5 người để điều tra về các tội danh Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, và Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Giám đốc Công ty Famimoto Việt Nam từng làm trong lĩnh vực quản lý thị trường, có kinh nghiệm sản xuất các mặt hàng là thực phẩm, sau đó đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại, quy mô lớn. Sản phẩm là hàng giả được tuồn chủ yếu vào bếp ăn công nhân, trường học.

Công an đã thu hơn 40 tấn mì chính, 22 tấn hạt nêm, gần một tấn bột canh, hơn 71.000 lít dầu ăn, hơn 84 tấn phụ gia và hơn 1,5 triệu vỏ bao bì, can nhựa để đựng sản phẩm cùng các dây chuyển, thiết bị sản xuất, đóng gói.

Trong vụ án liên quan Công ty Cổ phần dược phẩm Santex, công an đã khởi tố 6 bị can và thu giữ 11,8 triệu viên thực phẩm chức năng giả các loại, gần 77.000 lít dung dịch dạng nước. Đường dây này hoạt động từ năm 2018 đến nay, tuồn vào thị trường hàng chục triệu sản phẩm là thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Sau khi triệt phá hàng loạt các vụ về sản xuất hàng giả, Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ ra thủ đoạn chung trong các vụ án là liên tục thay đổi liên tục địa điểm sản xuất, kinh doanh, nhà kho thường đóng cửa, chỉ mở lúc vận chuyển hàng hóa.

Nhằm tạo niềm tin, các nghi phạm đăng ký bảo hộ cho thương hiệu, ghi trên nhân bao bì các chỉ tiêu về chất lượng sản phẩm rất cao, thậm chí ngang bằng hoặc cao hơn các sản phẩm của các thương hiệu có tiếng trên thị trường. Bao bì mua từ nhiều nơi còn thực phẩm thì mua trôi nổi ngoài thị trường với giá rẻ, kém chất lượng.

Theo Công an Phú Thọ, nhóm phạm tội đã nghiên cứu tâm lý, đánh vào nhu cầu sử dụng số lượng lớn các mặt hàng thường dùng của người dân như dầu ăn, mì chính, hạt nêm, bột canh...