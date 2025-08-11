Nóng: Cả làng sản xuất hàng nghìn tấn thịt trâu gác bếp giả

Đời sống 11/08/2025 13:31

Ngày 11/8, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin về một số chuyên án lớn mà lực lượng triệt phá mới đây. Trong số này, có các vụ liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, trong 6 tháng đầu năm 2025, Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát kinh tế đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nhận diện đấu tranh, điều tra làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng, đến nay đã khởi tố 142 vụ/300 đối tượng.

Đáng chú ý là vụ việc sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, xảy ra tại Công ty TNHH MTV MQ FOOD (địa chỉ tại xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ).

Công an xác định, cơ sở kinh doanh này đã sản xuất, tiêu thụ ra thị trường hàng trăm tấn thịt trâu khô kém chất lượng, thu về hàng trăm tỉ đồng.

Tại thời điểm khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hơn 30 tấn thịt lợn, thịt trâu các loại, 1 tấn lạp xưởng tươi đông lạnh, 3 tấn thịt trâu sấy khô và 3,4 tấn thịt lợn sấy khô.

Cơ quan công an đã khởi tố bị can đối với Vũ Thị Hường (32 tuổi, giám đốc công ty) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Theo thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, khi triệt phá vụ án này, lực lượng chức năng phát hiện một ngôi làng cùng tham gia sản xuất thịt trâu gác bếp "nhái".

Đáng chú ý, số lượng thịt đầu vào lên tới vài ngàn tấn, đa số là thịt trâu Ấn Độ, nhưng được hô biến thành thịt trâu Hà Giang, "rất oan ức cho người tiêu dùng". Sau khi vụ án bị triệt phá, toàn bộ các cơ sở sản xuất tại ngôi làng nêu trên đã dừng hết.

Nóng: Cả làng sản xuất hàng nghìn tấn thịt trâu gác bếp giả - Ảnh 1
Thịt trâu gác bếp của MQ FOOD được rao bán trên thị trường - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VnExpress, Công ty TNHH Famimoto Việt Nam, công an đã khởi tố 5 người để điều tra về các tội danh Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, và Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Giám đốc Công ty Famimoto Việt Nam từng làm trong lĩnh vực quản lý thị trường, có kinh nghiệm sản xuất các mặt hàng là thực phẩm, sau đó đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại, quy mô lớn. Sản phẩm là hàng giả được tuồn chủ yếu vào bếp ăn công nhân, trường học.

Công an đã thu hơn 40 tấn mì chính, 22 tấn hạt nêm, gần một tấn bột canh, hơn 71.000 lít dầu ăn, hơn 84 tấn phụ gia và hơn 1,5 triệu vỏ bao bì, can nhựa để đựng sản phẩm cùng các dây chuyển, thiết bị sản xuất, đóng gói.

Trong vụ án liên quan Công ty Cổ phần dược phẩm Santex, công an đã khởi tố 6 bị can và thu giữ 11,8 triệu viên thực phẩm chức năng giả các loại, gần 77.000 lít dung dịch dạng nước. Đường dây này hoạt động từ năm 2018 đến nay, tuồn vào thị trường hàng chục triệu sản phẩm là thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả.

Nóng: Cả làng sản xuất hàng nghìn tấn thịt trâu gác bếp giả - Ảnh 2
Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Sau khi triệt phá hàng loạt các vụ về sản xuất hàng giả, Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ ra thủ đoạn chung trong các vụ án là liên tục thay đổi liên tục địa điểm sản xuất, kinh doanh, nhà kho thường đóng cửa, chỉ mở lúc vận chuyển hàng hóa.

Nhằm tạo niềm tin, các nghi phạm đăng ký bảo hộ cho thương hiệu, ghi trên nhân bao bì các chỉ tiêu về chất lượng sản phẩm rất cao, thậm chí ngang bằng hoặc cao hơn các sản phẩm của các thương hiệu có tiếng trên thị trường. Bao bì mua từ nhiều nơi còn thực phẩm thì mua trôi nổi ngoài thị trường với giá rẻ, kém chất lượng.

Theo Công an Phú Thọ, nhóm phạm tội đã nghiên cứu tâm lý, đánh vào nhu cầu sử dụng số lượng lớn các mặt hàng thường dùng của người dân như dầu ăn, mì chính, hạt nêm, bột canh...

Lời khai bất ngờ của nam thanh niên đập phá hơn 10 ô tô ở Phan Thiết

Lời khai bất ngờ của nam thanh niên đập phá hơn 10 ô tô ở Phan Thiết

Ngày 11/8, Công an phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng, cho biết đang phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng củng cố hồ sơ để xử lý hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Xem thêm
Từ khóa:   thịt trâu gác bếp giả tin moi thực phẩm giả

TIN MỚI NHẤT

Ngô Lỗi nỗ lực thay đổi hình tượng nhưng phim mới đối mặt nguy cơ 'thảm họa phòng vé'

Ngô Lỗi nỗ lực thay đổi hình tượng nhưng phim mới đối mặt nguy cơ 'thảm họa phòng vé'

Sao quốc tế 14 phút trước
Ngư dân bắt được con cá mú khổng lồ nặng 167 kg trên biển khiến nhiều người không khỏi sửng sốt

Ngư dân bắt được con cá mú khổng lồ nặng 167 kg trên biển khiến nhiều người không khỏi sửng sốt

Video 24 phút trước
Trúng số độc đắc từ nay đến ngày 18/8/2025, 3 con giáp như 'chuột rơi đúng hũ nếp', dễ trúng số phát tài, vượng vận bất ngờ, sự nghiệp Hồng Phát

Trúng số độc đắc từ nay đến ngày 18/8/2025, 3 con giáp như 'chuột rơi đúng hũ nếp', dễ trúng số phát tài, vượng vận bất ngờ, sự nghiệp Hồng Phát

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 12/8/2025, 3 con giáp tài lộc dư dôi, của cải nhiều không đếm hết, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Ba 12/8/2025, 3 con giáp tài lộc dư dôi, của cải nhiều không đếm hết, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Anh trai qua đời nhưng chị dâu chẳng khóc, đến đêm lại biến mất khiến cả xóm xì xầm rồi bật khóc khi thấy cảnh tượng sau đó

Anh trai qua đời nhưng chị dâu chẳng khóc, đến đêm lại biến mất khiến cả xóm xì xầm rồi bật khóc khi thấy cảnh tượng sau đó

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Kịch tính khoảnh khắc bắt sống cá sấu dài 4,6 mét đột nhập vào nhà dân lúc nửa đêm

Kịch tính khoảnh khắc bắt sống cá sấu dài 4,6 mét đột nhập vào nhà dân lúc nửa đêm

Video 1 giờ 24 phút trước
Trong 3 ngày giữa tuần (13, 14, 15 tháng 8), 3 con giáp Thần Tài mở kho vàng, sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Trong 3 ngày giữa tuần (13, 14, 15 tháng 8), 3 con giáp Thần Tài mở kho vàng, sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Phát hiện thi thể người đàn ông mang giày lười nổi trên sông: Nạn nhân đã mất tích 3 ngày

Phát hiện thi thể người đàn ông mang giày lười nổi trên sông: Nạn nhân đã mất tích 3 ngày

Đời sống 1 giờ 57 phút trước
6 ngày băng rừng tìm nam thanh niên mất tích trên núi Hoàng Ngưu Sơn: Cả nhà hy vọng có phép màu xảy ra nhưng...

6 ngày băng rừng tìm nam thanh niên mất tích trên núi Hoàng Ngưu Sơn: Cả nhà hy vọng có phép màu xảy ra nhưng...

Đời sống 2 giờ 4 phút trước
Chồng thường xuyên dẫn bạn là một người đàn ông quyến rũ về nhà chơi và sự thật phía sau khiến vợ sốc nặng

Chồng thường xuyên dẫn bạn là một người đàn ông quyến rũ về nhà chơi và sự thật phía sau khiến vợ sốc nặng

Tâm sự 2 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tai nạn thương tâm: Xe buýt đưa tang bị lật xuống mương, 21 người tử vong, nhiều người bị thương

Tai nạn thương tâm: Xe buýt đưa tang bị lật xuống mương, 21 người tử vong, nhiều người bị thương

Lời khai của người đàn ông xăm trổ đánh dã man phụ nữ ở Hà Nội trước mặt nhiều trẻ nhỏ

Lời khai của người đàn ông xăm trổ đánh dã man phụ nữ ở Hà Nội trước mặt nhiều trẻ nhỏ

Người phụ nữ bị đánh trước mặt nhiều trẻ nhỏ ở Hà Nội: Nạn nhân hiện tinh thần hoảng loạn, cơ thể mệt mỏi

Người phụ nữ bị đánh trước mặt nhiều trẻ nhỏ ở Hà Nội: Nạn nhân hiện tinh thần hoảng loạn, cơ thể mệt mỏi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phát hiện thi thể người đàn ông mang giày lười nổi trên sông: Nạn nhân đã mất tích 3 ngày

Phát hiện thi thể người đàn ông mang giày lười nổi trên sông: Nạn nhân đã mất tích 3 ngày

6 ngày băng rừng tìm nam thanh niên mất tích trên núi Hoàng Ngưu Sơn: Cả nhà hy vọng có phép màu xảy ra nhưng...

6 ngày băng rừng tìm nam thanh niên mất tích trên núi Hoàng Ngưu Sơn: Cả nhà hy vọng có phép màu xảy ra nhưng...

Phẫn nộ bé gái 12 tuổi bị nhóm bạn dùng vỏ chai bia, lao vào đánh tới tấp vào người

Phẫn nộ bé gái 12 tuổi bị nhóm bạn dùng vỏ chai bia, lao vào đánh tới tấp vào người

Bê tông đổ sập khi thi công cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, 2 người tử vong

Bê tông đổ sập khi thi công cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, 2 người tử vong

Lời khai bất ngờ của nam thanh niên đập phá hơn 10 ô tô ở Phan Thiết

Lời khai bất ngờ của nam thanh niên đập phá hơn 10 ô tô ở Phan Thiết

Người đàn ông đang bế trẻ em bị đánh nhập viện trước quán karaoke, tiết lộ lý do bất ngờ

Người đàn ông đang bế trẻ em bị đánh nhập viện trước quán karaoke, tiết lộ lý do bất ngờ