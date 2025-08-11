Lời khai bất ngờ của nam thanh niên đập phá hơn 10 ô tô ở Phan Thiết

Đời sống 11/08/2025 11:00

Ngày 11/8, Công an phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng, cho biết đang phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng củng cố hồ sơ để xử lý hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 11/8, Công an phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã tạm giữ Nguyễn Quốc Long (20 tuổi, trú tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Theo điều tra, vào rạng sáng 3/8, người dân sống tại phường Phan Thiết phát hiện Nguyễn Quốc Long dùng gạch ném vào cửa các ngôi nhà và ô tô đang đỗ phía trước nên hô hoán người đi đường cùng lực lượng công an phường khống chế, bắt giữ.

Lời khai bất ngờ của nam thanh niên đập phá hơn 10 ô tô ở Phan Thiết - Ảnh 1
Nguyễn Quốc Long tại Công an phường Phan Thiết - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ VietNamNet, tại cơ quan công an, Long khai nhận vào tối trước đó, anh ta cùng 2 người bạn mới quen uống rượu tại khu vực Cảng Phú Hài, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

Sau cuộc nhậu, 2 người bạn hẹn Long đến khu vực bệnh viện Tâm Phúc, phường Phan Thiết để nhậu tiếp.

Lời khai bất ngờ của nam thanh niên đập phá hơn 10 ô tô ở Phan Thiết - Ảnh 2
Chiếc ô tô bị Long đập phá hư hỏng - Ảnh: VietNamNet

Tuy nhiên, khi đến nơi, Long không thấy bạn nên tức giận. Trong người có sẵn hơi men, anh ta đã dùng gạch, đá đập phá nhiều xe ô tô đang đậu ven đường. Hậu quả, Long làm hơn 10 xe ô tô bị hư hỏng.

Người đàn ông đang bế trẻ em bị đánh nhập viện trước quán karaoke, tiết lộ lý do bất ngờ

Người đàn ông đang bế trẻ em bị đánh nhập viện trước quán karaoke, tiết lộ lý do bất ngờ

Sáng 11/8, Công an xã Hương Khê cho biết nghi phạm là người đàn ông trú tại xã Thạch Hà đã bị triệu tập để làm rõ hành vi Cố ý gây thương tích.

Xem thêm
Từ khóa:   đập phá xe ô tô tin moi

TIN MỚI NHẤT

Lý do "cậu nhỏ" luôn "rạo rực" vào buổi sáng sớm?

Lý do "cậu nhỏ" luôn "rạo rực" vào buổi sáng sớm?

Sống khỏe 57 phút trước
Cùng nhau "lên đỉnh" để củng cố quan hệ vợ chồng

Cùng nhau "lên đỉnh" để củng cố quan hệ vợ chồng

Sức khỏe 58 phút trước
Chủ nhà tá hỏa phát hiện rắn hổ mang chúa dài 4 mét ẩn nấp trong bếp và pha bắt sống vô cùng hồi hộp

Chủ nhà tá hỏa phát hiện rắn hổ mang chúa dài 4 mét ẩn nấp trong bếp và pha bắt sống vô cùng hồi hộp

Video 1 giờ 0 phút trước
Trong 24h tới, chúc mừng 3 con giáp có 'số hưởng' được mệnh danh là 'cỗ máy in tiền', thăng hoa cả tiền lẫn tình, mọi việc hanh thông, thành công liên tục kéo đến

Trong 24h tới, chúc mừng 3 con giáp có 'số hưởng' được mệnh danh là 'cỗ máy in tiền', thăng hoa cả tiền lẫn tình, mọi việc hanh thông, thành công liên tục kéo đến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Con gái đẻ rơi trên gác, mẹ hốt hoảng gọi cấp cứu: Nỗ lực cứu sống bé sơ sinh ngưng tim, ngưng thở

Con gái đẻ rơi trên gác, mẹ hốt hoảng gọi cấp cứu: Nỗ lực cứu sống bé sơ sinh ngưng tim, ngưng thở

Sức khỏe 1 giờ 19 phút trước
Tình cờ gặp lại vợ cũ, cô ấy vuốt cái bụng đang nhô cao rồi tiết lộ bí mật khiến tôi choáng váng muốn ngã quỵ

Tình cờ gặp lại vợ cũ, cô ấy vuốt cái bụng đang nhô cao rồi tiết lộ bí mật khiến tôi choáng váng muốn ngã quỵ

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
Thót tim khoảnh khắc cô gái thót nạn trong ganh tác khi xe đầu kéo chở máy xúc đâm vào cầu chỉ cách đó vài mét

Thót tim khoảnh khắc cô gái thót nạn trong ganh tác khi xe đầu kéo chở máy xúc đâm vào cầu chỉ cách đó vài mét

Video 2 giờ 0 phút trước
Lời khai bất ngờ của nam thanh niên đập phá hơn 10 ô tô ở Phan Thiết

Lời khai bất ngờ của nam thanh niên đập phá hơn 10 ô tô ở Phan Thiết

Đời sống 2 giờ 14 phút trước
Trong tháng 7, 8 âm lịch, 3 con giáp được THẦN may mắn chỉ điểm kiếm tiền phủ phê, ngủ êm trên đống vàng, khổ tận cam lai, mọi điều thuận lợi

Trong tháng 7, 8 âm lịch, 3 con giáp được THẦN may mắn chỉ điểm kiếm tiền phủ phê, ngủ êm trên đống vàng, khổ tận cam lai, mọi điều thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Người đàn ông đang bế trẻ em bị đánh nhập viện trước quán karaoke, tiết lộ lý do bất ngờ

Người đàn ông đang bế trẻ em bị đánh nhập viện trước quán karaoke, tiết lộ lý do bất ngờ

Đời sống 2 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hà Nội: Xác minh vụ người đàn ông xăm trổ hành hung phụ nữ trước mặt nhiều trẻ nhỏ trong khu chung cư

Hà Nội: Xác minh vụ người đàn ông xăm trổ hành hung phụ nữ trước mặt nhiều trẻ nhỏ trong khu chung cư

Tai nạn thương tâm: Xe buýt đưa tang bị lật xuống mương, 21 người tử vong, nhiều người bị thương

Tai nạn thương tâm: Xe buýt đưa tang bị lật xuống mương, 21 người tử vong, nhiều người bị thương

Lời khai của người đàn ông xăm trổ đánh dã man phụ nữ ở Hà Nội trước mặt nhiều trẻ nhỏ

Lời khai của người đàn ông xăm trổ đánh dã man phụ nữ ở Hà Nội trước mặt nhiều trẻ nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người đàn ông đang bế trẻ em bị đánh nhập viện trước quán karaoke, tiết lộ lý do bất ngờ

Người đàn ông đang bế trẻ em bị đánh nhập viện trước quán karaoke, tiết lộ lý do bất ngờ

Xe buýt chở du khách Việt Nam gặp nạn tại Malaysia: Tình trạng của toàn bộ hành khách trên xe ra sao?

Xe buýt chở du khách Việt Nam gặp nạn tại Malaysia: Tình trạng của toàn bộ hành khách trên xe ra sao?

Người đàn ông xăm trổ đánh phụ nữ ở chung cư Hà Nội phải đối diện mức án nào?

Người đàn ông xăm trổ đánh phụ nữ ở chung cư Hà Nội phải đối diện mức án nào?

TP.HCM: Ô tô 7 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trong cơn mưa lớn, may mắn không thương vong

TP.HCM: Ô tô 7 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trong cơn mưa lớn, may mắn không thương vong

Vụ nam thanh niên hành hung người phụ nữ ở sảnh thang máy chung cư: Đối tượng tiếp tục đe dọa giết nạn nhân

Vụ nam thanh niên hành hung người phụ nữ ở sảnh thang máy chung cư: Đối tượng tiếp tục đe dọa giết nạn nhân

Giá vàng hôm nay, ngày 11/8/2025: Vàng miếng SJC đảo chiều, lao dốc không phanh từ đỉnh kỷ lục

Giá vàng hôm nay, ngày 11/8/2025: Vàng miếng SJC đảo chiều, lao dốc không phanh từ đỉnh kỷ lục