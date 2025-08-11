Trưa 11/8, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân cái chết của một người đàn ông được phát hiện trên sông An Cựu, phường Thuận Hoá, TP Huế.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, sáng ngày 11/8,Công an phường Thuận Hóa nhận được tin báo về việc phát hiện một thi thể nam giới nổi trên sông An Cựu đoạn trước một căn nhà trên đường Phan Đình Phùng.

Công an phường Thuận Hóa có mặt tại hiện trường để nắm bắt thông tin, phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xác minh sự việc.

Đây là thi thể của một nam giới, cao khoảng 1,68 m, mặc quần jean màu xanh, mang giày da đen (kiểu giày lười không dây), áo jean màu xanh tay ngắn.

Đến trưa cùng ngày, một người đàn ông trú ở đường Nguyễn Huệ (phường Thuận Hoá) đã đạp xích lô đến nhận là anh ruột của nạn nhân này để làm các thủ tục đưa về an táng. Theo đó, nạn nhân sinh năm 1966, sống một mình và đi lạc từ 3 ngày nay.

Cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục điều tra vụ việc - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, một sự việc tương tự xảy ra vào ngày 8/8, người dân đến khu vực kè biển phía Nam cảng cá Phan Thiết thuộc phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng thì tá hỏa phát hiện thi thể nam giới. Người này đã tri hô và nhiều người đã vớt thi thể đưa lên bờ.

Sự việc được trình báo lực lượng chức năng đến hiện trường. Qua nhận dạng, nạn nhân là ông N.V.D (sinh năm 1974, ngụ phường Tiến Thành), nhà cách hiện trường khoảng 500m.

Rất đông người dân hiếu kì đến theo dõi vụ việc. Cơ quan công an tiến hành các thủ tục điều tra theo quy định.

Theo gia đình, ông D thường nhặt ve chai dọc theo kè biển trong khu vực.

