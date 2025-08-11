Phát hiện thi thể người đàn ông mang giày lười nổi trên sông: Nạn nhân đã mất tích 3 ngày

Đời sống 11/08/2025 14:41

Trưa 11/8, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân cái chết của một người đàn ông được phát hiện trên sông An Cựu, phường Thuận Hoá, TP Huế.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, sáng ngày 11/8,Công an phường Thuận Hóa nhận được tin báo về việc phát hiện một thi thể nam giới nổi trên sông An Cựu đoạn trước một căn nhà trên đường Phan Đình Phùng. 

Công an phường Thuận Hóa có mặt tại hiện trường để nắm bắt thông tin, phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xác minh sự việc.

Đây là thi thể của một nam giới, cao khoảng 1,68 m, mặc quần jean màu xanh, mang giày da đen (kiểu giày lười không dây), áo jean màu xanh tay ngắn.

Đến trưa cùng ngày, một người đàn ông trú ở đường Nguyễn Huệ (phường Thuận Hoá) đã đạp xích lô đến nhận là anh ruột của nạn nhân này để làm các thủ tục đưa về an táng. Theo đó, nạn nhân sinh năm 1966, sống một mình và đi lạc từ 3 ngày nay.

Phát hiện thi thể người đàn ông mang giày lười nổi trên sông: Nạn nhân đã mất tích 3 ngày - Ảnh 1
Cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục điều tra vụ việc - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, một sự việc tương tự xảy ra vào ngày 8/8, người dân đến khu vực kè biển phía Nam cảng cá Phan Thiết thuộc phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng thì tá hỏa phát hiện thi thể nam giới. Người này đã tri hô và nhiều người đã vớt thi thể đưa lên bờ.

Sự việc được trình báo lực lượng chức năng đến hiện trường. Qua nhận dạng, nạn nhân là ông N.V.D (sinh năm 1974, ngụ phường Tiến Thành), nhà cách hiện trường khoảng 500m.

Rất đông người dân hiếu kì đến theo dõi vụ việc. Cơ quan công an tiến hành các thủ tục điều tra theo quy định.

Theo gia đình, ông D thường nhặt ve chai dọc theo kè biển trong khu vực.

6 ngày băng rừng tìm nam thanh niên mất tích trên núi Hoàng Ngưu Sơn: Cả nhà hy vọng có phép màu xảy ra nhưng...

6 ngày băng rừng tìm nam thanh niên mất tích trên núi Hoàng Ngưu Sơn: Cả nhà hy vọng có phép màu xảy ra nhưng...

Lúc 11h37 ngày 10/8, nhóm cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân N.B.K.C. (22 tuổi) leo núi Hoàng Ngưu Sơn hôm 4-8. Gần 1 tuần qua, hơn 100 người đã tham gia cuộc tìm kiếm này.

Xem thêm
Từ khóa:   phát hiện thi thể thi thể nam giới tin moi

TIN MỚI NHẤT

Ngô Lỗi nỗ lực thay đổi hình tượng nhưng phim mới đối mặt nguy cơ 'thảm họa phòng vé'

Ngô Lỗi nỗ lực thay đổi hình tượng nhưng phim mới đối mặt nguy cơ 'thảm họa phòng vé'

Sao quốc tế 15 phút trước
Ngư dân bắt được con cá mú khổng lồ nặng 167 kg trên biển khiến nhiều người không khỏi sửng sốt

Ngư dân bắt được con cá mú khổng lồ nặng 167 kg trên biển khiến nhiều người không khỏi sửng sốt

Video 24 phút trước
Trúng số độc đắc từ nay đến ngày 18/8/2025, 3 con giáp như 'chuột rơi đúng hũ nếp', dễ trúng số phát tài, vượng vận bất ngờ, sự nghiệp Hồng Phát

Trúng số độc đắc từ nay đến ngày 18/8/2025, 3 con giáp như 'chuột rơi đúng hũ nếp', dễ trúng số phát tài, vượng vận bất ngờ, sự nghiệp Hồng Phát

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 12/8/2025, 3 con giáp tài lộc dư dôi, của cải nhiều không đếm hết, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Ba 12/8/2025, 3 con giáp tài lộc dư dôi, của cải nhiều không đếm hết, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Anh trai qua đời nhưng chị dâu chẳng khóc, đến đêm lại biến mất khiến cả xóm xì xầm rồi bật khóc khi thấy cảnh tượng sau đó

Anh trai qua đời nhưng chị dâu chẳng khóc, đến đêm lại biến mất khiến cả xóm xì xầm rồi bật khóc khi thấy cảnh tượng sau đó

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Kịch tính khoảnh khắc bắt sống cá sấu dài 4,6 mét đột nhập vào nhà dân lúc nửa đêm

Kịch tính khoảnh khắc bắt sống cá sấu dài 4,6 mét đột nhập vào nhà dân lúc nửa đêm

Video 1 giờ 24 phút trước
Trong 3 ngày giữa tuần (13, 14, 15 tháng 8), 3 con giáp Thần Tài mở kho vàng, sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Trong 3 ngày giữa tuần (13, 14, 15 tháng 8), 3 con giáp Thần Tài mở kho vàng, sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Phát hiện thi thể người đàn ông mang giày lười nổi trên sông: Nạn nhân đã mất tích 3 ngày

Phát hiện thi thể người đàn ông mang giày lười nổi trên sông: Nạn nhân đã mất tích 3 ngày

Đời sống 1 giờ 57 phút trước
6 ngày băng rừng tìm nam thanh niên mất tích trên núi Hoàng Ngưu Sơn: Cả nhà hy vọng có phép màu xảy ra nhưng...

6 ngày băng rừng tìm nam thanh niên mất tích trên núi Hoàng Ngưu Sơn: Cả nhà hy vọng có phép màu xảy ra nhưng...

Đời sống 2 giờ 4 phút trước
Chồng thường xuyên dẫn bạn là một người đàn ông quyến rũ về nhà chơi và sự thật phía sau khiến vợ sốc nặng

Chồng thường xuyên dẫn bạn là một người đàn ông quyến rũ về nhà chơi và sự thật phía sau khiến vợ sốc nặng

Tâm sự 2 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tai nạn thương tâm: Xe buýt đưa tang bị lật xuống mương, 21 người tử vong, nhiều người bị thương

Tai nạn thương tâm: Xe buýt đưa tang bị lật xuống mương, 21 người tử vong, nhiều người bị thương

Lời khai của người đàn ông xăm trổ đánh dã man phụ nữ ở Hà Nội trước mặt nhiều trẻ nhỏ

Lời khai của người đàn ông xăm trổ đánh dã man phụ nữ ở Hà Nội trước mặt nhiều trẻ nhỏ

Người phụ nữ bị đánh trước mặt nhiều trẻ nhỏ ở Hà Nội: Nạn nhân hiện tinh thần hoảng loạn, cơ thể mệt mỏi

Người phụ nữ bị đánh trước mặt nhiều trẻ nhỏ ở Hà Nội: Nạn nhân hiện tinh thần hoảng loạn, cơ thể mệt mỏi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

6 ngày băng rừng tìm nam thanh niên mất tích trên núi Hoàng Ngưu Sơn: Cả nhà hy vọng có phép màu xảy ra nhưng...

6 ngày băng rừng tìm nam thanh niên mất tích trên núi Hoàng Ngưu Sơn: Cả nhà hy vọng có phép màu xảy ra nhưng...

Phẫn nộ bé gái 12 tuổi bị nhóm bạn dùng vỏ chai bia, lao vào đánh tới tấp vào người

Phẫn nộ bé gái 12 tuổi bị nhóm bạn dùng vỏ chai bia, lao vào đánh tới tấp vào người

Bê tông đổ sập khi thi công cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, 2 người tử vong

Bê tông đổ sập khi thi công cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, 2 người tử vong

Nóng: Cả làng sản xuất hàng nghìn tấn thịt trâu gác bếp giả

Nóng: Cả làng sản xuất hàng nghìn tấn thịt trâu gác bếp giả

Lời khai bất ngờ của nam thanh niên đập phá hơn 10 ô tô ở Phan Thiết

Lời khai bất ngờ của nam thanh niên đập phá hơn 10 ô tô ở Phan Thiết

Người đàn ông đang bế trẻ em bị đánh nhập viện trước quán karaoke, tiết lộ lý do bất ngờ

Người đàn ông đang bế trẻ em bị đánh nhập viện trước quán karaoke, tiết lộ lý do bất ngờ