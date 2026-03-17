Lời khai bất ngờ người cha đánh con 10 tuổi bầm tím khắp người

Đời sống 17/03/2026 14:09

Ngày 17/3, tại buổi họp báo định kỳ của UBND tỉnh Đắk Lắk, đại diện Công an phường Bình Kiến thông tin về vụ việc một học sinh bị cha ruột đánh gây thương tích.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 17/3, tại buổi họp báo định kỳ của UBND tỉnh Đắk Lắk, đại diện Công an phường Bình Kiến đã phản hồi thông tin báo chí về vụ việc một em học sinh bị cha đánh bầm tím khắp cơ thể.

Ngày 8/2, đơn vị tiếp nhận thông tin về việc cháu trai 10 tuổi bị người thân bạo hành, gây thương tích.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Bình Kiến đã mời cháu Đ.T.B.D. (SN 2016, học sinh lớp 4) và các thành viên trong gia đình đến làm việc.

Qua làm việc, cơ quan công an xác định đêm 2-2, cháu D. bị cha ruột là ông Đ.Đ.V. (SN 1996) đánh nhiều cái vào mông và lưng, gây ra nhiều vết bầm tím.

Lời khai bất ngờ người cha đánh con 10 tuổi bầm tím khắp người - Ảnh 1
Hình ảnh cháu bé bị đánh thương tích - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, nguyên nhân dẫn đến sự việc được xác định là vào ngày 2-2, cháu D. lấy điện thoại của bà ngoại chơi điện tử. Khi bị bà nhắc thì cháu D. đập điện thoại của bà ngoại. 

Tối đến, cháu D. không về nhà mà qua nhà bà ngoại nên ông V. đến đưa cháu về và dùng roi mây đánh vào mông để răn đe. Bị đánh đau, cháu bé giãy giụa nên trúng vào vùng lưng. Khi cháu D. bị đánh, ông bà nội, bà ngoại và mẹ cháu đều có mặt.

Cũng theo Công an phường Bình Kiến, thời gian qua cháu D. bỏ học đi chơi điện tử nhiều lần. Trong quá trình làm việc từ ngày 8-2 đến ngày 11-2, cháu D. tiếp tục trộm cắp tiền của mẹ 2 lần. 

Cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính đối với ông Đ.Đ.V. số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi đánh đập, gây thương tích cho thành viên trong gia đình.

NÓNG: Tiền thưởng cho người có công phá án, phòng chống tội phạm có thể nhận tới 20 triệu đồng/lần

NÓNG: Tiền thưởng cho người có công phá án, phòng chống tội phạm có thể nhận tới 20 triệu đồng/lần

Từ 16/3, mức thưởng đột xuất cho tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm tối đa là 50 triệu đồng, cá nhân là 20 triệu đồng.

Xem thêm
Từ khóa:   cha đánh con tin moi bạo hành

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 58 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 8 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong