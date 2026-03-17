Ngày 17/3, tại buổi họp báo định kỳ của UBND tỉnh Đắk Lắk, đại diện Công an phường Bình Kiến thông tin về vụ việc một học sinh bị cha ruột đánh gây thương tích.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 17/3, tại buổi họp báo định kỳ của UBND tỉnh Đắk Lắk, đại diện Công an phường Bình Kiến đã phản hồi thông tin báo chí về vụ việc một em học sinh bị cha đánh bầm tím khắp cơ thể.

Ngày 8/2, đơn vị tiếp nhận thông tin về việc cháu trai 10 tuổi bị người thân bạo hành, gây thương tích.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Bình Kiến đã mời cháu Đ.T.B.D. (SN 2016, học sinh lớp 4) và các thành viên trong gia đình đến làm việc.

Qua làm việc, cơ quan công an xác định đêm 2-2, cháu D. bị cha ruột là ông Đ.Đ.V. (SN 1996) đánh nhiều cái vào mông và lưng, gây ra nhiều vết bầm tím.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, nguyên nhân dẫn đến sự việc được xác định là vào ngày 2-2, cháu D. lấy điện thoại của bà ngoại chơi điện tử. Khi bị bà nhắc thì cháu D. đập điện thoại của bà ngoại.

Tối đến, cháu D. không về nhà mà qua nhà bà ngoại nên ông V. đến đưa cháu về và dùng roi mây đánh vào mông để răn đe. Bị đánh đau, cháu bé giãy giụa nên trúng vào vùng lưng. Khi cháu D. bị đánh, ông bà nội, bà ngoại và mẹ cháu đều có mặt.

Cũng theo Công an phường Bình Kiến, thời gian qua cháu D. bỏ học đi chơi điện tử nhiều lần. Trong quá trình làm việc từ ngày 8-2 đến ngày 11-2, cháu D. tiếp tục trộm cắp tiền của mẹ 2 lần.

Cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính đối với ông Đ.Đ.V. số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi đánh đập, gây thương tích cho thành viên trong gia đình.

NÓNG: Tiền thưởng cho người có công phá án, phòng chống tội phạm có thể nhận tới 20 triệu đồng/lần Từ 16/3, mức thưởng đột xuất cho tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm tối đa là 50 triệu đồng, cá nhân là 20 triệu đồng.

