Lời khai bất ngờ người cha đánh con 10 tuổi bầm tím khắp người

Đời sống 17/03/2026 14:09

Theo thông tin từ VTC News, ngày 17/3, tại buổi họp báo định kỳ của UBND tỉnh Đắk Lắk, đại diện Công an phường Bình Kiến đã phản hồi thông tin báo chí về vụ việc một em học sinh bị cha đánh bầm tím khắp cơ thể.

Ngày 8/2, đơn vị tiếp nhận thông tin về việc cháu trai 10 tuổi bị người thân bạo hành, gây thương tích.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Bình Kiến đã mời cháu Đ.T.B.D. (SN 2016, học sinh lớp 4) và các thành viên trong gia đình đến làm việc.

Qua làm việc, cơ quan công an xác định đêm 2-2, cháu D. bị cha ruột là ông Đ.Đ.V. (SN 1996) đánh nhiều cái vào mông và lưng, gây ra nhiều vết bầm tím.

Lời khai bất ngờ người cha đánh con 10 tuổi bầm tím khắp người - Ảnh 1
Hình ảnh cháu bé bị đánh thương tích - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, nguyên nhân dẫn đến sự việc được xác định là vào ngày 2-2, cháu D. lấy điện thoại của bà ngoại chơi điện tử. Khi bị bà nhắc thì cháu D. đập điện thoại của bà ngoại. 

Tối đến, cháu D. không về nhà mà qua nhà bà ngoại nên ông V. đến đưa cháu về và dùng roi mây đánh vào mông để răn đe. Bị đánh đau, cháu bé giãy giụa nên trúng vào vùng lưng. Khi cháu D. bị đánh, ông bà nội, bà ngoại và mẹ cháu đều có mặt.

Cũng theo Công an phường Bình Kiến, thời gian qua cháu D. bỏ học đi chơi điện tử nhiều lần. Trong quá trình làm việc từ ngày 8-2 đến ngày 11-2, cháu D. tiếp tục trộm cắp tiền của mẹ 2 lần. 

Cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính đối với ông Đ.Đ.V. số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi đánh đập, gây thương tích cho thành viên trong gia đình.

Từ 16/3, mức thưởng đột xuất cho tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm tối đa là 50 triệu đồng, cá nhân là 20 triệu đồng.

Xem thêm
Từ khóa:   cha đánh con tin moi bạo hành

TIN MỚI NHẤT

Đời sống 1 giờ 4 phút trước
Sao quốc tế 1 giờ 14 phút trước
Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Tâm sự gia đình 1 giờ 20 phút trước
Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Tâm sự gia đình 1 giờ 28 phút trước
Tâm sự gia đình 1 giờ 32 phút trước
Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Tâm sự 1 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

