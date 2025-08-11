Vợ chồng tử vong trong căn nhà khóa kín, trên người có nhiều vết thương

Đời sống 11/08/2025 20:38

Ngày 11/8, lãnh đạo Công an phường Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh nguyên nhân hai vợ chồng tử vong tại nhà riêng.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 11/8, Công an phường Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết trên địa bàn phường Long Xuyên vừa xảy ra vụ án chết người tại nhà riêng. Hai nạn nhân là vợ chồng, chết trong căn nhà được khóa kín.

Lãnh đạo Công an phường Long Xuyên cho hay nạn nhân là ông D.V.P. (63 tuổi) cùng vợ là bà L.T..T. (63 tuổi), có địa chỉ ở đường Lê Minh Ngươn, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang. Hai vợ chồng làm nghề mua bán sắt vụn, ở với người dì có bệnh tâm thần và có một người con nhưng con đã ở riêng.

Sáng cùng ngày, người con trai 29 tuổi không thấy cha mẹ đi mua bán sắt ở chợ nên đến mở cửa nhà, phát hiện cha và mẹ chết bên trong. Sau đó người con đã trình báo công an.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an phường Long Xuyên đã có mặt, phong tỏa hiện trường vụ án.

Vợ chồng tử vong trong căn nhà khóa kín, trên người có nhiều vết thương - Ảnh 1
Hiện trường vụ hai vợ chồng chết thảm trong căn nhà tại Long Xuyên - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, lực lượng cảnh sát phát hiện ông P. bị vết thương ở bụng kèm theo nhiều máu xung quanh, còn vợ ông có vết thương cắt tay phải, xung quanh là nhiều vết máu. Bước đầu, công an nhận định chưa thấy ngoại lực tác động, mà chỉ có hai người trong nhà nằm chết tại chỗ.

Theo trình báo của người nhà hai nạn nhân, gần đây bà T. ghen tuông với ông P. và nghi ngờ chồng có người tình bên ngoài, nên hai vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi vã.

"Hiện nay, đơn vị đang phối hợp với Công an tỉnh An Giang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi", một lãnh đạo Công an phường Long Xuyên nói.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở khu đất trống, phát hiện bị viêm ruột hoại tử, nhiễm trùng huyết

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở khu đất trống, phát hiện bị viêm ruột hoại tử, nhiễm trùng huyết

Ngày 11/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang cho biết vừa tiếp nhận và cứu sống một bé gái bị nhiễm trùng huyết được người dân phát hiện ở phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp.

Xem thêm
Từ khóa:   hai vợ chồng tử vong tin moi án mạng

TIN MỚI NHẤT

Chồng đi biệt tăm 4 năm rồi bất ngờ trở về đưa một hộp đầy vàng rồi nói một câu khiến tôi kinh hồn bạc vía

Chồng đi biệt tăm 4 năm rồi bất ngờ trở về đưa một hộp đầy vàng rồi nói một câu khiến tôi kinh hồn bạc vía

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Lao vào khách sạn đánh ghen chồng ngoại tình, tôi chết đứng khi thấy mẹ đẻ ngồi ngay dưới bậc thang

Lao vào khách sạn đánh ghen chồng ngoại tình, tôi chết đứng khi thấy mẹ đẻ ngồi ngay dưới bậc thang

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Ngày ra tòa, tôi đi cùng một người khiến cả nhà chồng ‘đứng hình’ còn chồng thì âm thầm rút đơn ly hôn

Ngày ra tòa, tôi đi cùng một người khiến cả nhà chồng ‘đứng hình’ còn chồng thì âm thầm rút đơn ly hôn

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Ly hôn 8 năm không một đồng chu cấp, chồng cũ vừa mất thì tôi nhận đều 10 triệu một tháng và sự thật khiến tôi bất ngờ

Ly hôn 8 năm không một đồng chu cấp, chồng cũ vừa mất thì tôi nhận đều 10 triệu một tháng và sự thật khiến tôi bất ngờ

Tâm sự 2 giờ 1 phút trước
Cùng bạn thân đi đánh ghen, tôi chết lặng khi nhìn thấy mặt nhân tình của anh ta

Cùng bạn thân đi đánh ghen, tôi chết lặng khi nhìn thấy mặt nhân tình của anh ta

Tâm sự 2 giờ 16 phút trước
Tình cờ thấy anh trai lén vào trong phòng người giúp việc, tôi báo ngay cho chị dâu nhưng chị đáp một câu khiến tôi chết lặng

Tình cờ thấy anh trai lén vào trong phòng người giúp việc, tôi báo ngay cho chị dâu nhưng chị đáp một câu khiến tôi chết lặng

Tâm sự 2 giờ 31 phút trước
Em chồng giành hết đất đai, tôi cắn răng ra đi trắng tay, 6 năm sau cô ta bất ngờ xin trả lại tôi toàn bộ

Em chồng giành hết đất đai, tôi cắn răng ra đi trắng tay, 6 năm sau cô ta bất ngờ xin trả lại tôi toàn bộ

Tâm sự 2 giờ 46 phút trước
Đau lòng: Đã tìm thấy thi thể bé trai 5 tuổi ở Sơn La bị mất tích

Đau lòng: Đã tìm thấy thi thể bé trai 5 tuổi ở Sơn La bị mất tích

Đời sống 2 giờ 50 phút trước
Vợ bỏ về nhà mẹ đẻ, tôi chán đời đi nhậu đến khuya, sáng mở mắt ra thì hoảng hồn phát hiện người nằm cạnh

Vợ bỏ về nhà mẹ đẻ, tôi chán đời đi nhậu đến khuya, sáng mở mắt ra thì hoảng hồn phát hiện người nằm cạnh

Tâm sự 3 giờ 1 phút trước
Người đàn ông Nghệ An nuôi và bán gà lôi trắng lĩnh 6 năm tù, vợ con lao đao khi nghe tin

Người đàn ông Nghệ An nuôi và bán gà lôi trắng lĩnh 6 năm tù, vợ con lao đao khi nghe tin

Đời sống 3 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đứt cáp treo ở khu nghỉ dưỡng, 8 người bị thương và 13 người khác phải bám víu để giữ mạng sống giữa địa hình hiểm trở

Đứt cáp treo ở khu nghỉ dưỡng, 8 người bị thương và 13 người khác phải bám víu để giữ mạng sống giữa địa hình hiểm trở

Bảo vệ kể lại phút lao ra cứu cô gái bị người đàn ông xăm trổ hành hung

Bảo vệ kể lại phút lao ra cứu cô gái bị người đàn ông xăm trổ hành hung

Tử vi thứ Ba 12/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên

Tử vi thứ Ba 12/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đau lòng: Đã tìm thấy thi thể bé trai 5 tuổi ở Sơn La bị mất tích

Đau lòng: Đã tìm thấy thi thể bé trai 5 tuổi ở Sơn La bị mất tích

Người đàn ông Nghệ An nuôi và bán gà lôi trắng lĩnh 6 năm tù, vợ con lao đao khi nghe tin

Người đàn ông Nghệ An nuôi và bán gà lôi trắng lĩnh 6 năm tù, vợ con lao đao khi nghe tin

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở khu đất trống, phát hiện bị viêm ruột hoại tử, nhiễm trùng huyết

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở khu đất trống, phát hiện bị viêm ruột hoại tử, nhiễm trùng huyết

Cha mẹ sốt ruột tìm con trai 5 tuổi mất tích bí ẩn, camera ghi lại khoảnh khắc gây bất an

Cha mẹ sốt ruột tìm con trai 5 tuổi mất tích bí ẩn, camera ghi lại khoảnh khắc gây bất an

Phát hiện thi thể người đàn ông mang giày lười nổi trên sông: Nạn nhân đã mất tích 3 ngày

Phát hiện thi thể người đàn ông mang giày lười nổi trên sông: Nạn nhân đã mất tích 3 ngày

6 ngày băng rừng tìm nam thanh niên mất tích trên núi Hoàng Ngưu Sơn: Cả nhà hy vọng có phép màu xảy ra nhưng...

6 ngày băng rừng tìm nam thanh niên mất tích trên núi Hoàng Ngưu Sơn: Cả nhà hy vọng có phép màu xảy ra nhưng...