Ngày 11/8, lãnh đạo Công an phường Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh nguyên nhân hai vợ chồng tử vong tại nhà riêng.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 11/8, Công an phường Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết trên địa bàn phường Long Xuyên vừa xảy ra vụ án chết người tại nhà riêng. Hai nạn nhân là vợ chồng, chết trong căn nhà được khóa kín.

Lãnh đạo Công an phường Long Xuyên cho hay nạn nhân là ông D.V.P. (63 tuổi) cùng vợ là bà L.T..T. (63 tuổi), có địa chỉ ở đường Lê Minh Ngươn, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang. Hai vợ chồng làm nghề mua bán sắt vụn, ở với người dì có bệnh tâm thần và có một người con nhưng con đã ở riêng.

Sáng cùng ngày, người con trai 29 tuổi không thấy cha mẹ đi mua bán sắt ở chợ nên đến mở cửa nhà, phát hiện cha và mẹ chết bên trong. Sau đó người con đã trình báo công an.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an phường Long Xuyên đã có mặt, phong tỏa hiện trường vụ án.

Hiện trường vụ hai vợ chồng chết thảm trong căn nhà tại Long Xuyên - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, lực lượng cảnh sát phát hiện ông P. bị vết thương ở bụng kèm theo nhiều máu xung quanh, còn vợ ông có vết thương cắt tay phải, xung quanh là nhiều vết máu. Bước đầu, công an nhận định chưa thấy ngoại lực tác động, mà chỉ có hai người trong nhà nằm chết tại chỗ.

Theo trình báo của người nhà hai nạn nhân, gần đây bà T. ghen tuông với ông P. và nghi ngờ chồng có người tình bên ngoài, nên hai vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi vã.

"Hiện nay, đơn vị đang phối hợp với Công an tỉnh An Giang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi", một lãnh đạo Công an phường Long Xuyên nói.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở khu đất trống, phát hiện bị viêm ruột hoại tử, nhiễm trùng huyết Ngày 11/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang cho biết vừa tiếp nhận và cứu sống một bé gái bị nhiễm trùng huyết được người dân phát hiện ở phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-chong-tu-vong-trong-can-nha-khoa-kin-tren-nguoi-co-nhieu-vet-thuong-739525.html