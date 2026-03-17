Thiếu tá công an cứu bé 3 tuổi ngừng thở dưới bể nước

Đời sống 17/03/2026 15:49

Vụ việc được Thiếu tá Trần Đình Phú, cán bộ Công an xã Khâu Vai, tỉnh Tuyên Quang phát hiện cháu bé (ở thôn Trù Lủng Trên, xã Khâu Vai) không may bị rơi xuống bể nước của gia đình và đang trong tình trạng ngừng hô hấp, có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, Thiếu tá Trần Đình Phú, cán bộ Công an xã Khâu Vai, tỉnh Tuyên Quang đã kịp thời phát hiện một cháu bé (ở thôn Trù Lủng Trên, xã Khâu Vai) không may bị rơi xuống bể nước của gia đình và đang trong tình trạng ngừng hô hấp, có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Trước tình huống khẩn cấp, không một giây chần chừ, đồng chí Trần Đình Phú cùng những người có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng đưa cháu bé lên khỏi bể nước và khẩn trương tiến hành các biện pháp sơ cấp cứu.

Theo thông tin từ báo Pháp luật +, nhờ sự bình tĩnh, áp dụng đúng các biện pháp, kịp thời tận dụng thời điểm vàng trong sơ cứu ban đầu, sau những phút giây nỗ lực, cháu bé đã dần tỉnh táo trở lại trong niềm vui, sự xúc động vỡ òa của gia đình. Hiện nay, sức khỏe của cháu bé đã hoàn toàn ổn định và bình phục.

Hành động kịp thời, dũng cảm của đồng chí Thiếu tá Trần Đình Phú đã góp phần cứu sống một sinh mạng nhỏ bé, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Tuyên Quang luôn tận tụy, trách nhiệm, hết lòng "Vì nhân dân phục vụ".

