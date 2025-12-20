Tây Ninh: Xe lạ đón giữa đêm, 2 thanh niên tháo chạy thoát bẫy lừa qua Campuchia

Ngày 20/12, Công an xã Bến Cầu vừa hỗ trợ 2 nam thanh niên nghi bị một người phụ nữ lừa qua Campuchia.

Theo thông tin báo Người Lao Động, ngày 20/12, Công an xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh cho biết đã kịp thời phát hiện, giải cứu hai công dân nghi bị lừa đưa sang Campuchia lao động trái phép. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1 giờ ngày 19/12/2025, trong quá trình tuần tra tại khu vực ấp Voi, xã Bến Cầu, lực lượng Công an xã Bến Cầu phối hợp lực lượng an ninh cơ sở phát hiện hai thanh niên có biểu hiện hoảng loạn, nghi vấn bị lừa qua biên giới nên đưa về trụ sở làm việc.

Hai người được xác định là Nguyễn Văn Ngọc (SN 2001) và Lê Anh Tài (SN 1988), cùng thường trú xã Chợ Mới, tỉnh An Giang; hiện tạm trú tại khu phố 3, phường Thuận Giao, TPHCM. Hai thanh niên b ỏ chạy trong đ êm. Ảnh: Báo Người Lao Động. Làm việc với công an, anh Tài cho biết ngày 18-12 đã lên mạng xã hội facebook tìm việc làm và được một người phụ nữ liên hệ, giới thiệu công việc bốc vác tại Tây Ninh với tiền công 800.000 đồng/ngày. Tin lời, anh Tài rủ anh Ngọc cùng đi.

Theo thông tin báo Dân Trí, khoảng 20h ngày 18/12, người phụ nữ nhắn tin yêu cầu cả 2 tới một địa điểm gần nơi ở để đón xe. Sau đó, một ô tô màu trắng loại 4 chỗ đưa họ di chuyển theo hướng Tây Ninh. Khi xe dừng lại tại đoạn đường thuộc xã Phước Chỉ, 2 người nghi ngờ bị lừa đưa sang Campuchia nên mở cửa xe bỏ chạy về hướng xã Bến Cầu. 2 ng ư ời nghi ngờ bị lừa đưa sang Campuchia n ên m ở cửa xe bỏ chạy về h ư ớng x ã B ến Cầu. Ảnh: Báo Dân Trí. Đúng thời điểm này, lực lượng Công an xã Bến Cầu đang tuần tra đã phát hiện, hỗ trợ và đưa họ về trụ sở để xác minh. Đến khoảng 3h cùng ngày, công an liên hệ gia đình, bàn giao 2 công dân cho người thân. Qua vụ việc, Công an xã Bến Cầu khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác trước các thủ đoạn tuyển dụng việc làm với mức lương cao, không rõ địa chỉ, nhất là các lời mời làm việc liên quan khu vực cửa khẩu Mộc Bài và vùng biên giới nhằm tránh rơi vào bẫy lừa đảo, mua bán người.

