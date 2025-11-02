Vụ đường dây lừa đảo hơn 300 tỉ đồng ở Campuchia: Bắt thêm 3 đối tượng liên quan

Đời sống 02/11/2025 09:42

Hiện chuyên án đang được mở rộng, lực lượng chức năng đã triệu tập một số đối tượng có liên quan và cùng di lý về Công an tỉnh Lai Châu để phục vụ điều tra, xác minh.

Theo thông tin báo Dân Trí, trong quá trình mở rộng điều tra Chuyên án 0525L, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và công an các địa phương bắt giữ thêm 3 đối tượng trong nước liên quan đến đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoạt động xuyên quốc gia.

Ba đối tượng bị bắt gồm Giàng Seo Phử và Sùng Thị Sơ (là vợ chồng, đều 22 tuổi, trú tại xã Xuân Quang, tỉnh Lào Cai); Nguyễn Trung Hiếu (31 tuổi, trú tại phường Trần Phú, tỉnh Quảng Ninh).

Vụ đường dây lừa đảo hơn 300 tỉ đồng ở Campuchia: Bắt thêm 3 đối tượng liên quan - Ảnh 1
2 trong số 3 đối tượng vừa bị bắt. Ảnh: Báo Dân Trí.

Các đối tượng này nằm trong nhóm tội phạm đã bỏ trốn về Việt Nam trước khi lực lượng Công an tỉnh Lai Châu xuất cảnh sang Campuchia triệt phá đường dây lừa đảo tại khu vực đồi Bokor, thành phố Bokor, tỉnh Kampot, Vương quốc Campuchia.

Kể từ khi khởi tố vụ án vào ngày 4/6 đến nay, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đã bắt giữ tổng cộng 66 đối tượng, trong đó có 59 đối tượng bị bắt tại Campuchia và 7 đối tượng bị bắt tại Việt Nam.

Công an Lai Châu đánh giá, các đối tượng hoạt động lừa đảo với nhiều thủ đoạn như giả danh shipper, công an, quân đội,... chiếm đoạt tài sản của hơn 8.000 bị hại trên cả nước, với số tiền chiếm đoạt ước tính trên 300 tỷ đồng.

Công an tỉnh Lai Châu đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Vụ đường dây lừa đảo hơn 300 tỉ đồng ở Campuchia: Bắt thêm 3 đối tượng liên quan - Ảnh 2
Các đối tượng liên quan trong đường dây lừa đảo bị bắt giữ. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Như báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 28/10, Công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp cùng với cục Cảnh sát Hình sự; Đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và các lực lượng chức năng Campuchia triệt phá chuyên án 0525L, bắt giữ 59 đối tượng (44 nam; 15 nữ là người Việt Nam) khi chúng đang hoạt động phạm tội tại khu vực đồi Bokor thuộc quần thể Công viên sinh thái Bokor tại phường Tuek Chhou, TP Bokor, tỉnh Kampot, Vương quốc Campuchia. Theo Cơ quan công an, nhóm tội phạm trên hoạt động dưới thủ đoạn giả danh shipper, công an, quân đội, lừa đảo tình cảm chiếm đoạt tiền của hơn 8.000 bị hại trên cả nước, ước tính số tiền chiếm đoạt khoảng trên 300 tỉ đồng.

Danh tính cô gái Việt cầm đầu đường dây lừa đảo hơn 300 tỉ đồng ở Campuchia

Danh tính cô gái Việt cầm đầu đường dây lừa đảo hơn 300 tỉ đồng ở Campuchia

Các lực lượng chức năng đã bắt giữ 59 đối tượng (44 nam; 15 nữ) và thu nhiều tang vật, chứng cứ điện tử quan trọng liên quan đến vụ án.

