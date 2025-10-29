Danh tính cô gái Việt cầm đầu đường dây lừa đảo hơn 300 tỉ đồng ở Campuchia

Các lực lượng chức năng đã bắt giữ 59 đối tượng (44 nam; 15 nữ) và thu nhiều tang vật, chứng cứ điện tử quan trọng liên quan đến vụ án.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 29/10, Công an tỉnh Lai Châu thông tin, đơn vị này đã phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Campuchia, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và lực lượng chức năng của Campuchia triệt phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với quy mô lớn, xuyên quốc gia. Chuyên án được đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp, sát sao của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị nghiệp vụ liên quan.

Chuyên án mang số hiệu 0525L. Lực lượng công an đã bắt giữ 59 đối tượng (44 nam, 15 nữ) đều là người Việt Nam khi chúng đang hoạt động phạm tội tại khu vực đồi Bokor thuộc quần thể Công viên sinh thái Bokor tại phường Tuek Chhou, thành phố Bokor, tỉnh Kampot, Vương quốc Campuchia. Công an tỉnh Lai Châu bắt 59 đối tượng người Việt Nam nằm trong ổ nhóm lừa đảo tại Campuchia - Ảnh: VietNamNet Theo thông tin từ báo Tiền Phong, đối tượng cầm đầu là Sùng Thị Mải (tên thường gọi Vi, SN 1999, trú xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai). Nhóm này đã tổ chức hoạt động lừa đảo trực tuyến với thủ đoạn giả danh shipper, công an, quân đội, lừa đảo tình cảm…, chiếm đoạt tiền của hơn 8.000 bị hại trên cả nước, tổng số tiền ước tính hơn 300 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chuyên án được mở rộng từ vụ việc Công an tỉnh Lai Châu phát hiện từ tháng 6/2025, khi bắt giữ 4 đối tượng là “chân rết” của đường dây này. Từ đây, cơ quan điều tra lần ra ổ nhóm chủ mưu đang hoạt động tại Campuchia. Lực lượng chức năng bắt giữ các đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan - Ảnh: Báo Tiền Phong Sau khi triệt phá, lực lượng chức năng Campuchia đã bàn giao toàn bộ 59 đối tượng cùng vật chứng cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu để di lý về Việt Nam, tiếp tục mở rộng điều tra. Việc phá thành công chuyên án không chỉ thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an Việt Nam trong đấu tranh với tội phạm mạng, mà còn khẳng định hiệu quả hợp tác quốc tế giữa Việt Nam và Vương quốc Campuchia, đặc biệt ngay sau Lễ ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) vừa diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. Hiện, Công an tỉnh Lai Châu đang tiếp nhận, phân loại các đối tượng và tiến hành các thủ tục điều tra mở rộng.

