Danh tính kẻ dùng ảnh nóng tống tiền tình cũ, ra giá 100 triệu đồng

Đời sống 29/10/2025 16:36

Do bị bạn gái muốn chấm dứt quan hệ, Đỗ Chát (46 tuổi) đã dùng hình ảnh nhạy cảm trong thời gian yêu đương để tống tiền, buộc nạn nhân phải đưa 100 triệu đồng.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 29/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Chát (SN 1979, trú tổ 51, phường Hải Vân, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "cưỡng đoạt tài sản".

 

Vào năm 2016, Đỗ Chát quen biết và có quan hệ tình cảm với bà B.T.N. (SN 1981, trú phường Liên Chiểu, Đà Nẵng). Đến tháng 3-2023, do mâu thuẫn, bà N. muốn chấm dứt mối quan hệ nhưng Chát không đồng ý.

Lợi dụng việc nắm giữ hình ảnh nhạy cảm của bà N. trong thời gian yêu đương, đối tượng Chát đã đe dọa, yêu cầu bà N. phải đưa 100 triệu đồng nếu không sẽ phát tán hình ảnh này cho người thân và bạn bè của bà N.

Khi không đạt được mục đích, Đỗ Chát tiếp tục gửi hình ảnh nhạy cảm của bà N. cho người thân, rồi chụp lại màn hình tin nhắn này gửi cho bà N. nhằm gây áp lực tinh thần, buộc bà phải chuyển tiền. Quá lo sợ, bà N. đã làm đơn trình báo cơ quan Công an.

Danh tính kẻ dùng ảnh nóng tống tiền tình cũ, ra giá 100 triệu đồng - Ảnh 1
Tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Đỗ Chát - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, sau quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định hành vi của Đỗ Chát mang tính chất côn đồ, coi thường pháp luật.

Do đó, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra. Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát Hình sự điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Chiều 29/10, ông Đặng Hữu Hải, Chủ tịch UBND phường Thủy Xuân (TP Huế), cho biết đã tìm thấy thi thể bé trai 5 tuổi ở tổ dân phố Châu Chữ của phường.

