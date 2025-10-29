Bàng hoàng thầy giáo bị cá sấu xổng chuồng cắn vào chân

Sáng 29/10, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh cho biết Chi cục Kiểm lâm đang phối hợp xác minh thông tin vụ việc cá sấu xổng chuồng cắn người gây xôn xao dư luận.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, sáng 29/10, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh cho biết hiện Chi cục Kiểm lâm tỉnh đang phối hợp công an điều tra, xác minh thông tin việc cá sấu sổng chuồng cắn trúng chân người dân.

Trước đó, vào tối 28/10, trên mạng xã hội lan truyền thông tin một con cá sấu sổng chuồng đã cắn trúng người ở ấp 8, xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh.

Con cá sấu xổng chuồng ra ngoài cắn người - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh, trước đó vào ngày 27/10, ông P.T.T (là giáo viên của một trường THCS trên địa bàn xã Thuận Mỹ (tỉnh Tây Ninh) đi ra vườn thăm lưới cá thì bất ngờ bị một con cá sấu nặng khoảng 8kg cắn vào chân.

Ông T. đã tri hô nhờ người dân xung quanh trợ giúp và bắt con cá sấu. Sau đó, ông T. đã được người thân đưa đi cấp cứu và khâu vết thương.

Theo người dân khu vực, con cá sấu này được một hộ xã Tầm Vu nuôi và đã từng sổng chuồng ra ngoài.

