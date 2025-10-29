Hãng dầu hít Thái Lan phát hiện nhiễm khuẩn vượt mức, chính thức xin lỗi người dùng

Đời sống 29/10/2025 12:22

Hôm 27/10, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Thái Lan (FDA) ra thông báo thu hồi một lô dầu gió thảo dược hiệu Hồng Thái sau khi kết quả kiểm nghiệm cho thấy sản phẩm không đạt tiêu chuẩn do nhiễm vi sinh vật.

Theo thông tin từ báo Tri thức - ZNews, lô sản xuất số 000332 (ngày sản xuất 9/12/2024 - hạn dùng 8/12/2027), số đăng ký G 309/62, đã bị phát hiện vi phạm tiêu chuẩn trong mục kiểm tra ô nhiễm vi sinh. Tổng cộng có 200.000 hũ (tương đương hơn 16.000 tá) nằm trong diện bị ảnh hưởng.

Tờ Matichon Online đưa tin phản hồi sau thông báo của FDA Thái Lan, Công ty Dược thảo Hồng Thái đã ra thông báo chính thức đến người tiêu dùng.

Công ty này cho biết đã chủ động thu hồi toàn bộ sản phẩm trong lô này khỏi thị trường và đang phối hợp với cơ quan chức năng để tiêu hủy số hàng hóa trên trong thời gian sớm nhất. Công ty khẳng định sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm, đồng thời nâng cấp quy trình sản xuất, bổ sung các bước kiểm định nghiêm ngặt hơn, bao gồm khử trùng bằng tia cực tím (UV) nhằm đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn.

 

Doanh nghiệp cũng cam kết hoàn tiền 100% và cung cấp miễn phí sản phẩm thay thế cho các khách hàng hoặc đại lý còn giữ hàng thuộc lô nói trên. Người tiêu dùng có thể gửi sản phẩm về trụ sở công ty tại 434 đường Phutthamonthon Sai 2, quận Bang Khae, Bangkok 10160, hoặc liên hệ qua số điện thoại 02-803-1549, 081-252-3406, 092-740-5500, 092-740-7700.

Công ty gửi lời xin lỗi tới người tiêu dùng và các đối tác vì sự cố này, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục nâng cao tiêu chuẩn sản xuất để đảm bảo các sản phẩm thảo dược của Hồng Thái "an toàn, chất lượng và đáng tin cậy".

Theo truyền thông Thái Lan, thông báo từ FDA Thái Lan cho thấy sản phẩm dầu hít thảo dược Hồng Thái Công thức số 2 (số đăng ký G 309/62) đã bị phát hiện không đạt tiêu chuẩn chất lượng nghiêm trọng do nhiễm khuẩn vi sinh vượt mức cho phép.

Mẫu sản phẩm được lấy trực tiếp tại cơ sở sản xuất và phân tích bởi Cục Khoa học Y tế Thái Lan.

Hãng dầu hít Thái Lan phát hiện nhiễm khuẩn vượt mức, chính thức xin lỗi người dùng - Ảnh 1
Dầu hít thảo dược Hồng Thái công thức số 2 được nhiều người sử dụng - Ảnh: MGR Online.

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Thái Lan (FDA) vừa ban hành cảnh báo sức khỏe cộng đồng đối với dầu thảo dược hỗn hợp Hong Thai, công thức 2 (số đăng ký G309/62), sau khi sản phẩm này không đạt tiêu chuẩn an toàn trong kiểm nghiệm định kỳ.

Theo FDA, mẫu sản phẩm được thu thập tại một cửa hàng ở quận Chatuchak (Bangkok) và gửi đến Sở Khoa học Y tế để phân tích. Kết quả, sản phẩm chứa hàm lượng vi sinh vượt ngưỡng cho phép, bao gồm vi khuẩn hiếu khí, nấm men – nấm mốc và đặc biệt là vi khuẩn Clostridium, có thể gây ngộ độc thực phẩm.

Lô sản phẩm bị cảnh báo mang số 060823, sản xuất ngày 6/8/2023, hạn dùng đến 6/8/2026, được bán dưới nhãn hiệu “Thai Medicinal Herbs” (Thảo dược Thái Lan) tại địa chỉ 143/1 Soi Lat Phrao 2, quận Chatuchak, Bangkok.

Cơ quan chức năng xác định sản phẩm này vi phạm các quy định tại Mục 60(b) và 72(6) của Đạo luật Kiểm soát Sản phẩm Thảo dược năm 2019, đồng thời xếp vào danh mục sản phẩm thảo dược kém chất lượng.

Ngày 29/10, tin từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết các bác sĩ tại đây vừa nối thành công chân bị đứt rời cho một cô gái 19 tuổi, là nạn nhân trong vụ va chạm giữa xe mô tô phân khối lớn và xe máy trên phố Trịnh Văn Bô (Hà Nội) giữa tháng 10 vừa qua.

