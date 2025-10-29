Tá hỏa cô gái buông vô lăng ô tô rồi lướt điện thoại, công an vào cuộc

Đời sống 29/10/2025 16:06

Ngày 29/10, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT), Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đơn vị đã mời người đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ thả 2 tay, lướt điện thoại khi điều khiển ôtô lên làm việc.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 29/10, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã làm việc với người đăng tải video một cô gái buông vô lăng, ngồi lướt điện thoại, để ô tô chạy tự do trên đường.

Quá trình làm việc, người đăng video cho rằng đã tải video trên mạng xã hội về đăng lại nhưng không nhớ đã tải ở trang nào.

Hiện, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm để làm rõ vụ việc.

Tá hỏa cô gái buông vô lăng ô tô rồi lướt điện thoại, công an vào cuộc - Ảnh 1
Cô gái buông vô lăng, để ô tô tự chạy trên đường - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Trước đó, theo thông tin từ báo Lao Động, một cô gái ở Đắk Lắk đăng tải lên mạng xã hội đoạn video ghi lại cảnh một cô gái (đeo khẩu trang, đội mũ), điều khiển ô tô lưu thông trên đường.

Trong quá trình đó, cô gái bất ngờ buông hai tay khỏi vô lăng và lướt điện thoại dù có nhiều xe đang lưu thông ngược chiều.

Ngay sau đó, nhiều trang mạng xã hội đã chia sẻ đoạn video nói trên kèm theo nhiều bình luận bày tỏ bức xúc.

Có nhiều bình luận cho rằng việc cô gái buông vô lăng ô tô, lướt điện thoại khi tham gia giao thông là xem thường tính mạng của người khác.

