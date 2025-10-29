Ngày 16/9, Công an phường Từ Liêm nhận tin báo của bà N.T.T. (ở phường Từ Liêm) về việc mất liên lạc với con trai là T.V.H. (15 tuổi). Cùng thời điểm này, gia đình bà T. nhận được nhiều cuộc gọi video yêu cầu chuyển 500 triệu đồng để chuộc con.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 29/10, Công an phường Từ Liêm, TP Hà Nội, cho biết đơn vị vừa phối hợp các cơ quan chức năng giải cứu thành công một thiếu niên 15 tuổi bị "bắt cóc online", tự sang Campuchia.

Thượng tá Lê Xuân Hanh, Trưởng Công an phường Từ Liêm, đã chỉ đạo cán bộ điều tra vào cuộc, xác định mục tiêu, tìm tung tích H., đồng thời tìm cách trấn an gia đình, không chuyển tiền để ngăn chặn thiệt hại về tài sản.

Từ dữ liệu thông tin thu được, Công an phường Từ Liêm đã xác định được H. đã di chuyển vào TPHCM, sau đó xuất cảnh trái phép sang Campuchia qua khu vực Cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh).

Công an phường Từ Liêm đã báo cáo và nhận sự chỉ đạo trực tiếp từ Thượng tá Cao Trương Hoàn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội; báo cáo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội gửi công văn đề nghị Công an Cửa khẩu Mộc Bài và Cảnh sát Hoàng gia Campuchia phối hợp xác minh, truy tìm và giải cứu nạn nhân.

Công an phường Từ Liêm giải cứu thành công nam sinh bị lừa ‘bắt cóc online’ sang Campuchia - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Dân trí, trong gần một tháng, lực lượng chức năng đã khoanh vùng các địa điểm nghi vấn tại Campuchia, rà soát các “văn phòng” nghi ngờ là nơi giam giữ nạn nhân Việt Nam.

Đến tối 14/10, cảnh sát hai nước đã phát hiện ra vị trí của H. tại một cơ sở do người Trung Quốc điều hành, ở khu vực giáp biên giới Việt Nam - Campuchia.

Tổ công tác Công an phường Từ Liêm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội Hà Nội đã phối hợp với Cảnh sát Hoàng gia Campuchia tiến hành giải cứu H. an toàn, đưa nạn nhân về Cơ quan Cảnh sát Campuchia để hoàn tất thủ tục bàn giao.

Từ vụ việc này, Công an phường Từ Liêm khuyến cáo người dân không tin vào bất kỳ cuộc gọi, tin nhắn nào xưng danh công an, viện kiểm sát, tòa án qua mạng xã hội; không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho người lạ, dù họ gửi hình ảnh, giấy tờ “có con dấu”.

Khi nghi ngờ bị lừa đảo, người dân hãy báo ngay cho công an địa phương hoặc gọi 113 để được hướng dẫn.