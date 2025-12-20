Danh tính nam sinh lớp 10 tử vong sau khi ngã từ tầng 2 trong trường học

Đời sống 20/12/2025 05:15

Tối 19/12, cơ quan chức năng phường 1 Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ học sinh nhảy lầu tự tử.

Theo thông tin từ báo Lao Động, tối 19/12, cơ quan chức năng phường 1 Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ học sinh nhảy lầu tự tử.

Nạn nhân là nam học sinh tên T.T.A đang là học sinh lớp 10 tại trường THPT L.P.

Vào khoảng 13h30 cùng ngày, một số học sinh phát hiện em A đi lên lầu 2 dãy phòng học trong trường.

Sau đó, các em học sinh thấy em A leo qua lan can có ý định nhảy lầu, nên đã gọi khuyên ngăn. Tuy nhiên, sau đó em A vẫn nhảy từ lầu 2 xuống sân trường, tử vong tại chỗ.

Danh tính nam sinh lớp 10 tử vong sau khi ngã từ tầng 2 trong trường học - Ảnh 1
Hiện trường nam sinh lớp 10 nhảy lầu tự tử ngay trong sân trường - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Dân trí, vụ việc nhanh chóng được trình báo tới Ban giám hiệu nhà trường và cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng phường 1 Bảo Lộc và tỉnh Lâm Đồng đã có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sống cùng cha mẹ sau 18 tuổi: “Ăn bám” hay chiến lược sinh tồn thời giá nhà leo thang?

Sống cùng cha mẹ sau 18 tuổi: “Ăn bám” hay chiến lược sinh tồn thời giá nhà leo thang?

Ở nhiều xã hội, đặc biệt là châu Á, việc con cái sống cùng cha mẹ sau 18 tuổi từng được xem là điều hiển nhiên. Nhưng trong vài thập kỷ trở lại đây, khi khái niệm “tự lập sớm” được đề cao, lựa chọn ở lại nhà bố mẹ lại dần bị gắn với hai chữ không mấy dễ chịu: ăn bám.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vong tin moi nam sinh lớp 10

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 20/12/2025, 3 con giáp vẫy vùng trong biển tiền, nghèo mấy cũng chuyển vận giàu sang, Tài Lộc đại phát, Vạn Sự Cát Tường

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 20/12/2025, 3 con giáp vẫy vùng trong biển tiền, nghèo mấy cũng chuyển vận giàu sang, Tài Lộc đại phát, Vạn Sự Cát Tường

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 20/12/2025, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Sau hôm nay, thứ Bảy 20/12/2025, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Quả thanh trà có tác dụng gì? Ăn thế nào để vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe?

Quả thanh trà có tác dụng gì? Ăn thế nào để vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 1 giờ 8 phút trước
Danh tính nam sinh lớp 10 tử vong sau khi ngã từ tầng 2 trong trường học

Danh tính nam sinh lớp 10 tử vong sau khi ngã từ tầng 2 trong trường học

Đời sống 1 giờ 23 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 20/12/2025, 3 con giáp bất thình lình giàu sang phú quý, sự nghiệp như 'cỗ máy in tiền, bước ra ngoài là lộc lá đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Bảy 20/12/2025, 3 con giáp bất thình lình giàu sang phú quý, sự nghiệp như 'cỗ máy in tiền, bước ra ngoài là lộc lá đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/12/2025), quý nhân tương phùng, 3 con giáp trúng số độc đắc, vượng đường công danh, tiền tài rủng rỉnh khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/12/2025), quý nhân tương phùng, 3 con giáp trúng số độc đắc, vượng đường công danh, tiền tài rủng rỉnh khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Sống cùng cha mẹ sau 18 tuổi: “Ăn bám” hay chiến lược sinh tồn thời giá nhà leo thang?

Sống cùng cha mẹ sau 18 tuổi: “Ăn bám” hay chiến lược sinh tồn thời giá nhà leo thang?

Đời sống 6 giờ 57 phút trước
Vừa thấy mặt bố chồng sau 4 năm giấu kín, tôi 'sụp đổ' vì quá khứ hiện về

Vừa thấy mặt bố chồng sau 4 năm giấu kín, tôi 'sụp đổ' vì quá khứ hiện về

Tâm sự 7 giờ 8 phút trước
Chồng báo đi công tác, vợ 'sốc ngất' lúc nửa đêm khi thấy 2 nhân vật trong bức ảnh con gái vừa gửi qua zalo

Chồng báo đi công tác, vợ 'sốc ngất' lúc nửa đêm khi thấy 2 nhân vật trong bức ảnh con gái vừa gửi qua zalo

Tâm sự 7 giờ 23 phút trước
Đến thăm vợ cũ bệnh nặng, tôi 'rụng rời' tay chân khi biết danh tính thực sự của đứa bé cô ấy đang gửi nuôi

Đến thăm vợ cũ bệnh nặng, tôi 'rụng rời' tay chân khi biết danh tính thực sự của đứa bé cô ấy đang gửi nuôi

Tâm sự 7 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 20/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất sự nghiệp vượng phát, làm gì cũng ra tiền, Mão - Thân vận trình ảm đạm, tiền của hao hụt trước sau

Tử vi thứ Bảy 20/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất sự nghiệp vượng phát, làm gì cũng ra tiền, Mão - Thân vận trình ảm đạm, tiền của hao hụt trước sau

Rơi máy bay khiến 7 người tử vong, có cả gia đình của vận động viên nổi tiếng

Rơi máy bay khiến 7 người tử vong, có cả gia đình của vận động viên nổi tiếng

Cầu vượt đi bộ bất ngờ đổ sập, đè trúng xe đầu kéo chở vật liệu khiến tài xế tử vong và 1 người bị thương nặng

Cầu vượt đi bộ bất ngờ đổ sập, đè trúng xe đầu kéo chở vật liệu khiến tài xế tử vong và 1 người bị thương nặng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sống cùng cha mẹ sau 18 tuổi: “Ăn bám” hay chiến lược sinh tồn thời giá nhà leo thang?

Sống cùng cha mẹ sau 18 tuổi: “Ăn bám” hay chiến lược sinh tồn thời giá nhà leo thang?

Thông tin MỚI vụ bé gái bị vùi ở vườn cao su: Đã được đặt tên Thiện An, sắp có gia đình mới

Thông tin MỚI vụ bé gái bị vùi ở vườn cao su: Đã được đặt tên Thiện An, sắp có gia đình mới

Danh tính gia đình 4 người gặp nạn trên đường cao tốc, bé trai 9 tháng tuổi tử vong

Danh tính gia đình 4 người gặp nạn trên đường cao tốc, bé trai 9 tháng tuổi tử vong

NÓNG: Thu hồi lô nước tắm gội trẻ em được bán trong bệnh viện sản nhi

NÓNG: Thu hồi lô nước tắm gội trẻ em được bán trong bệnh viện sản nhi

NÓNG: Thu hồi toàn quốc mỹ phẩm chứa chất cấm, có thể gây loãng xương, teo da nguy hiểm

NÓNG: Thu hồi toàn quốc mỹ phẩm chứa chất cấm, có thể gây loãng xương, teo da nguy hiểm

Phẫn nộ nam sinh lớp 12 bị chặn đường, đánh hội đồng khi đi học về

Phẫn nộ nam sinh lớp 12 bị chặn đường, đánh hội đồng khi đi học về