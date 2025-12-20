Tối 19/12, cơ quan chức năng phường 1 Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ học sinh nhảy lầu tự tử.

Theo thông tin từ báo Lao Động, tối 19/12, cơ quan chức năng phường 1 Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ học sinh nhảy lầu tự tử.

Nạn nhân là nam học sinh tên T.T.A đang là học sinh lớp 10 tại trường THPT L.P.

Vào khoảng 13h30 cùng ngày, một số học sinh phát hiện em A đi lên lầu 2 dãy phòng học trong trường.

Sau đó, các em học sinh thấy em A leo qua lan can có ý định nhảy lầu, nên đã gọi khuyên ngăn. Tuy nhiên, sau đó em A vẫn nhảy từ lầu 2 xuống sân trường, tử vong tại chỗ.

Hiện trường nam sinh lớp 10 nhảy lầu tự tử ngay trong sân trường - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Dân trí, vụ việc nhanh chóng được trình báo tới Ban giám hiệu nhà trường và cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng phường 1 Bảo Lộc và tỉnh Lâm Đồng đã có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/danh-tinh-nam-sinh-lop-10-tu-vong-sau-khi-nga-tu-tang-2-trong-truong-hoc-748986.html