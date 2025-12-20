Giá vàng hôm nay, ngày 20/12/2025: Tiếp tục đà tăng, SJC bán ra 156,6 triệu đồng/lượng

Đời sống 20/12/2025 08:55

Hôm nay, ngày 20/12/2025, giá vàng chưa dừng đà đi lên khi niềm tin người tiêu dùng tại Mỹ sụt giảm. Giá vàng trong nước bật tăng theo đà đi lên của thế giới khi nhiều nhà đầu tư vẫn muốn nắm giữ kim loại quý.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 20/12, giá vàng trong nước bật tăng sau hai ngày đứng yên. Cụ thể, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng miếng 154,6 triệu đồng/lượng, bán ra 156,6 triệu đồng, tăng 200.000 đồng so với hôm qua. Cùng lúc, vàng nhẫn tại SJC cũng tăng 200.000 đồng khi chiều mua lên 150,5 triệu đồng, bán ra 153,5 triệu đồng.

Riêng vàng nhẫn tại nhiều công ty chưa thay đổi như Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) vẫn niêm yết giá mua 151 triệu đồng, bán ra 154 triệu đồng; Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 152,5 triệu đồng và bán ra 155,2 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay, ngày 20/12/2025: Tiếp tục đà tăng, SJC bán ra 156,6 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước tăng trở lại. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, ngày 20/12, giá vàng thế giới đóng cửa cuối tuần tại 4.339 USD/ounce, tăng 30 USD so với mức giá thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 4.309 USD/ounce.

Một trong những động lực chính thúc đẩy giá vàng tăng là báo cáo mới nhất từ Đại học Michigan cho thấy chỉ số tâm lý người tiêu dùng Mỹ tháng 12/2025 ở mức 52,9 điểm – chỉ tăng nhẹ so với tháng trước nhưng vẫn ở mức thấp lịch sử, phản ánh lo ngại về lạm phát kéo dài và sức mua giảm sút.

Trong khi đó, tại cuộc họp báo thường niên cuối năm 2025, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết quân đội Nga đang nắm thế chủ động trên khắp chiến trường Ukraine và sẽ đạt thêm nhiều thắng lợi. Ông Putin nhấn mạnh Nga sẵn sàng cho giải pháp hòa bình nhằm giải quyết nguyên nhân gốc rễ xung đột với Ukraine, nhưng không đưa ra nhượng bộ nào về các yêu cầu lãnh thổ. Những phát biểu này làm dấy lên lo ngại về kéo dài xung đột, hỗ trợ thêm cho giá vàng trong bối cảnh rủi ro địa chính trị gia tăng.

Giới phân tích nhận định, giá vàng có thể tiếp tục biến động trong ngắn hạn nhưng xu hướng dài hạn vẫn tích cực nhờ kỳ vọng Mỹ nới lỏng chính sách và bất ổn toàn cầu. Nhà đầu tư nên theo dõi sát dữ liệu kinh tế Mỹ sắp tới để đánh giá triển vọng thị trường.

