Bị bắt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Shark Bình cam kết khắc phục thiệt hại với các nhà đầu tư

Đời sống 15/10/2025 09:29

Làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra, Shark Nguyễn Hòa Bình cho biết nhận thức được hành vi sai phạm của mình và cam kết khắc phục hậu quả với các nhà đầu tư tài sản số Antex.

 

Theo báo Người Lao Động, tại hội nghị cung cấp thông tin về một số vụ án chiều 14/10, đại tá Thành Kiên Trung, Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03, Công an TP Hà Nội), cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nexttech Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) và 9 người khác để điều tra về 2 tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Đáng chú ý, trong quá trình làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra, bị can Nguyễn Hoà Bình cho biết đã nhận thức được hành vi sai phạm của mình và cam kết khắc phục thiệt hại với các nhà đầu tư tài sản số Antex bị thiệt hại.

Bị bắt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Shark Bình cam kết khắc phục thiệt hại với các nhà đầu tư - Ảnh 1
Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nexttech. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Đại tá Thành Kiên Trung cho biết đến nay, Công an TP Hà Nội đã nhận đơn tố giác của 4 bị hại, bị chiếm đoạt tổng số hơn 6 tỉ đồng. Công an TP Hà Nội xác định bị can Nguyễn Hoà Bình và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Theo cáo buộc, từ tháng 11-2021 đến tháng 12-2021, Nguyễn Hòa Bình đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư "Next100 Blockchain", cam kết đầu tư vào các dự án đồng tiền số với tổng số vốn 50 triệu USD trong 10 năm.

Mặc dù dự án triển khai không đúng như lộ trình đề ra nhưng Bình và các cổ đông của Công ty NextTech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án Antex, chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân trong dự án rồi bán quy đổi ra VNĐ để chia nhau. Ngoài ra, còn chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của Công ty NextTech để sử dụng không đúng mục đích đối với số tiền của các nhà đầu tư.

Đến nay, Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng cổ đông sáng lập đã rút tiền từ khoảng 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt của các nhà đầu tư số tiền đặc biệt lớn.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an TP Hà Nội phát hiện năm 2022, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản NextLand. Nguyễn Hoà Bình giao nhân viên sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán, chỉ đạo nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng (giá bán và doanh thu thực tế được theo dõi trên sổ sách kế toán nội bộ), gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

Bị bắt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Shark Bình cam kết khắc phục thiệt hại với các nhà đầu tư - Ảnh 2
Shark Bình và đồng phạm bị cáo buộc chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Hiện, Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các vi phạm, sai phạm liên quan đến các công ty thành viên trong hệ sinh thái của Tập đoàn NextTech. "Quá trình điều tra đấu tranh, chúng tôi xác định với hệ sinh thái của Shark Bình thì các hành vi không chỉ dừng lại ở 2 tội danh đã nêu"- đại tá Trung nói.

Theo thông tin báo Thanh Niên, Công an Hà Nội đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán, tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỉ đồng; thu giữ nhiều tài liệu có liên quan. Đến nay, các đối tượng đã nộp khắc phục 3,45 tỉ đồng.

Mở rộng điều tra, Công an Hà Nội còn xác định năm 2022, ông Bình chỉ đạo thành lập Công ty CP kinh doanh BĐS Nextland, sau đó giao cho 2 giám đốc và một số người sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động tài chính.

Ông Bình chỉ đạo nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước.

Căn cứ các tài liệu, Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố Shark Bình cùng 9 người khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Công an TP Hà Nội đề nghị những người là bị hại của vụ án liên hệ, trình báo với Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP Hà Nội (địa chỉ: 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội; Điều tra viên: Bùi Đức Hiếu, số điện thoại: 0983.794.570).

Công an Hà Nội: Shark Bình và Phương Oanh vẫn là vợ chồng, chưa có tin ly hôn

Công an Hà Nội: Shark Bình và Phương Oanh vẫn là vợ chồng, chưa có tin ly hôn

Chiều 14/10, Công an TP Hà Nội tổ chức họp báo thông tin kết quả điều tra, khám phá 5 vụ án đặc biệt nghiêm trọng trong thời gian qua.

