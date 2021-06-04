Livestream bán hàng 'đắt như tôm tươi', vợ Lê Dương Bảo Lâm bất ngờ bị phạt 52 triệu vì buôn bán nước hoa giả

Vợ nghệ sĩ hài Lê Dương Bảo Lâm bị xử phạt hành chính, buộc tiêu hủy hết số hàng vì buôn bán nước hoa giả.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, Tổng cục Quản lí thị trường (QLTT) cho biết, Cục QLTT tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định xử phạt đối với cửa hàng Quỳnh Quỳnh tại địa chỉ tổ 13, khu 13, xã Long Đức, huyện Long Thành về việc kinh doanh hàng hóa không nhãn phụ và giả mạo nhãn hiệu Chanel và Gucci, đây là hai nhãn hiệu đã được bảo hộ độc quyền tại Việt Nam.

Cụ thể, cửa hàng do bà Tạ Thị Quỳnh Anh là người đại diện và kinh doanh hơn 10.300 sản phẩm mỹ phẩm các loại, là hàng hóa nhập khẩu có nhãn gốc tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm là 60,5 triệu đồng.

Cơ quan này còn phát hiện cửa hàng Quỳnh Quỳnh đăng bán 1.118 chai dầu thơm có giá trị 29,5 triệu đồng là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Chanel, Gucci tại địa chỉ Facebook Quỳnh Quỳnh.

Theo tìm hiểu, đây là trang cá nhân của vợ nghệ sĩ hài Lê Dương Bảo Lâm. Nam danh hài này cũng thường xuyên livestream (phát trực tiếp) trên Facebook này để bán hàng cùng vợ.

Với các hành vi vi phạm như trên, Cục QLTT Đồng Nai đã ra quyết định xử phạt hành chính đồng thời đình chỉ hoạt động kinh doanh hàng hóa trong thời hạn 2 tháng đối với hành vi bán hàng hóa vi phạm giả mạo nhãn hiệu. Lực lượng chức năng cũng yêu cầu bà Quỳnh tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa giả mạo nhãn hiệu trên.

Trước thông tin xử phạt cửa hàng kinh doanh nhà vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm, CĐM đã có nhiều phản ứng trái chiều khi cho rằng sau vụ việc này lòng tin khách hàng, lòng tin người hâm mộ đã mất. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng ngay từ giá cả ban đầu của sản phẩm đã cho thấy chất lượng của mặt hàng rồi. Tuy đều gắn tên các thương hiệu nổi tiếng nhưng giá lại quá rẻ.

Hiện tại, vụ việc vợ Lê Dương Bảo Lâm bị xử phạt do buôn bán nước hoa giả vẫn đang thu hút sự quan tâm chú ý của CĐM.

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