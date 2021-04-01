Con gái Lê Dương Bảo Lâm mới 3 tuổi đã phải phẫu thuật, cộng đồng mạng liên tục động viên

Mới đây, Lê Dương Bảo Lâm bất ngờ đăng ảnh cả nhà đang trong bệnh viện chăm con gái, cộng đồng mạng thương xót không hiểu chuyện gì đã xảy ra với gia đình nhỏ.

Mới đây, Lê Dương Bảo Lâm bất ngờ đăng ảnh gia đình đang trong bệnh viện chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật của bé Bảo Nhi cùng dòng nhắn động viên con gái: “Nhi ngoan lắm…Nhi mạnh mẽ lắm…Cố lên con nha…về lẹ chơi với em Ngọc nha”. Cộng đồng mang một phen bất ngờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra với bé Bảo Nhi và nóng lòng chờ đợi thông tin tiếp theo từ nam diễn viên.

Con gái Bảo Nhi chuẩn bị vào phòng phẫu thuật

Bé Bảo Nhi cùng mẹ trong bệnh viện

Ngay sau đó vài tiếng, Lê Dương Bảo Lâm cập nhật thông tin Bảo Nhi đã mạnh mẽ vượt qua cuộc phẫu thuật thành công. Được biết, Bảo Nhi năm nay mới 3 tuổi và phải nhập viện phẫu thuật vì viêm tai. Phẫu thuật thành công nhưng bé vẫn còn quấy khóc vì quá đau. Khoảnh khắc cô bé mắt đỏ hoe được bố chia sẻ trên mạng xã hội nhận lại không ít sự xót thương của cộng đồng mạng. Các cô chú liên tục động viên và chúc bé mau khỏe mạnh.

Con gái Lê Dương Bảo Lâm phẫu thuật viêm tai thành công

Nhưng vẫn còn khóc nhiều vì quá đau

Diễn viên hài Lê Dương Bảo Lâm và Quỳnh Anh (thường gọi là Quỳnh Quỳnh) về chung một nhà vào tháng 4/2017 sau 7 năm yêu nhau. Năm 2018, đôi vợ chồng chào đón con gái đầu lòng Bảo Nhi và kế đó, năm 2020, Bảo Nhi có thêm em gái là Bảo Ngọc. Sau khi kết hôn, Bảo Lâm được vợ lui về hậu thuẫn, tạo điều kiện tốt nhất để phát triển sự nghiệp. Quỳnh Anh chủ động làm quản lý, trợ lý kiêm tài xế cho Lê Dương Bảo Lâm. Không chỉ sắp xếp, hỗ trợ công việc cho chồng, cô còn âm thầm đứng sau để lên kế hoạch cho những dự án của nam diễn viên.

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